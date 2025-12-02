Filho de Thiago Silva assina primeiro contrato profissional com o Chelsea

A volta ao Fluminense teve peso emocional, mas também trouxe um desafio: ficar longe da família. Isso porque seus dois filhos, Isago e Iago, permaneceram na Inglaterra com a esposa, Belle, já que ambos fazem parte das categorias de base do Chelsea — eles seguiram o pai para Londres quando ele saiu do PSG.

Thiago tem falado abertamente sobre essa distância. Ele contou que os filhos precisaram retornar para cumprir seus compromissos no Chelsea, enquanto apenas Belle ficou um pouco mais com ele no Brasil:

“Devo muito disso à minha família, porque não é fácil estar longe. Meus filhos tiveram que voltar agora, só minha esposa ficou. Eles têm a missão deles no Chelsea. Mas sei que tomamos a decisão certa. Mesmo longe fisicamente, meus filhos estão aqui comigo em espírito.”