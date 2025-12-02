Filho de Thiago Silva assina primeiro contrato profissional com o Chelsea
Thiago Silva conquistou a Champions com o Chelsea
Thiago Silva voltou ao Brasil em 2024 depois de encerrar sua passagem marcante pelo Chelsea, clube que defendeu desde 2020 após sair do Paris Saint-Germain. Pelo time londrino, o zagueiro disputou 155 partidas em quatro temporadas e viveu um dos momentos mais especiais da carreira ao conquistar a Champions League em 2021.
Com 113 jogos pela Seleção Brasileira antes de anunciar sua aposentadoria internacional em 2022, o defensor de 41 anos agora está no Fluminense — e apesar da idade, não pensa em parar tão cedo, o que até alimentou rumores sobre um possível retorno ao futebol europeu.
Thiago Silva de volta ao Brasil e separado da família
A volta ao Fluminense teve peso emocional, mas também trouxe um desafio: ficar longe da família. Isso porque seus dois filhos, Isago e Iago, permaneceram na Inglaterra com a esposa, Belle, já que ambos fazem parte das categorias de base do Chelsea — eles seguiram o pai para Londres quando ele saiu do PSG.
Thiago tem falado abertamente sobre essa distância. Ele contou que os filhos precisaram retornar para cumprir seus compromissos no Chelsea, enquanto apenas Belle ficou um pouco mais com ele no Brasil:
“Devo muito disso à minha família, porque não é fácil estar longe. Meus filhos tiveram que voltar agora, só minha esposa ficou. Eles têm a missão deles no Chelsea. Mas sei que tomamos a decisão certa. Mesmo longe fisicamente, meus filhos estão aqui comigo em espírito.”
Thiago Silva e a esposa Belle reagem ao contrato de Isago com o Chelsea
Isago Silva começou na base do Chelsea no Sub-13 e, na última temporada, fez sua estreia pelo time Sub-18. O clube destaca que ele evoluiu como um defensor versátil e confiável, podendo atuar como lateral-esquerdo ou zagueiro.
Nesta temporada, ele jogou nas equipes Sub-17 e Sub-18 e foi um dos 33 atletas da academia inscritos pelo clube na Champions League para o jogo contra o Ajax, em Stamford Bridge.
Ao assinar seu primeiro contrato profissional, Isago comemorou no Instagram:
“Orgulhoso de assinar meu primeiro contrato profissional com o Chelsea. Com fome de mais.”
Thiago compartilhou a postagem com emojis de coração, oração e lágrimas. Belle também celebrou: “Parabéns e boa sorte”, acompanhando a mensagem com emojis de coração azul e de bode — uma referência carinhosa ao termo GOAT (maior de todos os tempos).
Iago Silva é convocado pela Inglaterra no Sub-15
Enquanto Isago dá passos importantes na base do Chelsea, Iago segue o mesmo caminho. Ele já conquistou vários torneios pelo clube e, em outubro de 2025, foi convocado pela seleção inglesa Sub-15 — mesmo seu pai tendo defendido o Brasil em mais de 100 partidas entre 2008 e 2022.
Após o chamado, Iago escreveu:
“Momento de orgulho ser convidado para meu primeiro acampamento da @england. O trabalho duro continua.”
Thiago respondeu: “Estamos orgulhosos de você, meu filho! Que Deus te abençoe sempre.”
Embora tenha sido chamado pela Inglaterra, Iago ainda pode escolher jogar pelo Brasil no futuro. Muitos jogadores jovens representam mais de um país nas categorias de base antes de definir o time principal. Por enquanto, ele está feliz com o reconhecimento inglês.
A convocação é possível pelas regras de residência da Fifa, que permitem que atletas que se mudam para um país antes dos 10 anos possam defendê-lo após três anos de residência contínua. No Chelsea há cinco anos, Iago cumpre todos esses requisitos — e tem a chance de trilhar um caminho internacional diferente do de seu pai, embora o sangue brasileiro continue sendo uma opção.