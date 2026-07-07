Fifa reforça confiança em Raphael Claus após críticas

O posicionamento foi assinado por Pierluigi Collina, ex-árbitro e atual presidente da Comissão de Arbitragem da Fifa, que fez questão de ressaltar a credibilidade do paulista.

"A Fifa reconhece Raphael Claus como um dos principais árbitros profissionais do mundo e um membro valioso da equipe. Ao longo de sua carreira, ele demonstrou consistentemente os mais altos padrões de profissionalismo e integridade", afirmou Collina.

O dirigente também lembrou a experiência de Claus em Mundiais e reiterou o respaldo da entidade.

"Raphael Claus está arbitrando sua segunda Copa do Mundo da Fifa, depois de atuar no Catar, em 2022. É um árbitro experiente e altamente respeitado, e mantemos total confiança nele como um oficial de arbitragem de confiança", completou.

A manifestação acontece após a repercussão da decisão envolvendo Balogun. Expulso na partida entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, o atacante teve sua suspensão automática colocada em período probatório de um ano pelo Comitê Disciplinar da Fifa e acabou liberado para disputar as oitavas de final contra a Bélgica.