Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Fifa reforça confiança em Raphael Claus após críticas

Copa do Mundo
Estados Unidos da América x Bósnia e Herzegovina
Estados Unidos da América
Bósnia e Herzegovina
Estados Unidos da América x Bélgica
Bélgica

Presidente da Comissão de Arbitragem da entidade elogiou o brasileiro e reforçou sua credibilidade após polêmica envolvendo Folarin Balogun

A Fifa se posicionou oficialmente nesta segunda-feira (6) em defesa do árbitro brasileiro Raphael Claus, alvo de críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após a expulsão de Folarin Balogun durante a Copa do Mundo de 2026.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Confiança reforçada

    O posicionamento foi assinado por Pierluigi Collina, ex-árbitro e atual presidente da Comissão de Arbitragem da Fifa, que fez questão de ressaltar a credibilidade do paulista.

    Todos os jogos da Copa do Mundo e mais!Inscreva-se!

    "A Fifa reconhece Raphael Claus como um dos principais árbitros profissionais do mundo e um membro valioso da equipe. Ao longo de sua carreira, ele demonstrou consistentemente os mais altos padrões de profissionalismo e integridade", afirmou Collina.

    O dirigente também lembrou a experiência de Claus em Mundiais e reiterou o respaldo da entidade.

    "Raphael Claus está arbitrando sua segunda Copa do Mundo da Fifa, depois de atuar no Catar, em 2022. É um árbitro experiente e altamente respeitado, e mantemos total confiança nele como um oficial de arbitragem de confiança", completou.

    A manifestação acontece após a repercussão da decisão envolvendo Balogun. Expulso na partida entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, o atacante teve sua suspensão automática colocada em período probatório de um ano pelo Comitê Disciplinar da Fifa e acabou liberado para disputar as oitavas de final contra a Bélgica.

    • Publicidade
  • USA Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Caso Balogun

    A polêmica teve início após Balogun receber cartão vermelho na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina. Inicialmente, a expulsão impediria o atacante de disputar as oitavas de final.

    Horas antes do confronto contra a Bélgica, porém, a Fifa suspendeu os efeitos da punição com base em uma previsão do Código Disciplinar, permitindo que o atacante fosse relacionado para a partida, embora o cartão vermelho tenha sido mantido em seu registro disciplinar.

    Após a decisão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que entrou em contato com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para pedir uma revisão do lance, mas negou ter pressionado a entidade. "Tudo o que eu fiz foi pedir uma revisão, porque não achei que foi uma falta", afirmou. O republicano também elogiou a decisão da Fifa de liberar o atacante: "Acho que a Fifa tomou uma decisão realmente brilhante", antes de voltar a criticar a atuação de Raphael Claus: "A marcação do árbitro foi horrível".

  • Palmeiras v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    CBF e FPF reforçam confiança no árbitro

    A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também saiu em defesa de Raphael Claus. Em nota oficial, a entidade afirmou que o árbitro possui uma carreira marcada pela excelência técnica, conduta ética e respeito ao futebol.

    Segundo a CBF, não existe qualquer elemento na trajetória do brasileiro que coloque sua reputação em dúvida. A confederação ainda classificou Claus como um "profissional exemplar" e refutou qualquer insinuação sobre sua integridade.

    A Federação Paulista de Futebol (FPF), à qual Raphael Claus é filiado, foi outra que também publicou uma nota de apoio ao árbitro. A entidade destacou que o paulista possui uma "reputação ilibada" e construiu sua carreira com "ética, seriedade, dedicação e excelência técnica".

    A federação ainda lembrou o currículo de Claus, que participou de duas edições da Copa do Mundo, apitou a final da Copa América de 2024 e comandou diversas decisões do Campeonato Paulista. Ao final do comunicado, a FPF reafirmou sua confiança no árbitro e declarou que seguirá defendendo seus profissionais diante de "qualquer tentativa de desqualificação injusta ou ofensiva".

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google