FIFA instada a adiar a repescagem do Iraque para a Copa do Mundo no México, devido à escalada da guerra com o Irã, que causa problemas com vistos e viagens

A situação ficou ainda mais complicada com o fechamento das embaixadas estrangeiras na região, o que impediu os jogadores de obterem os vistos necessários para o torneio de repescagem no México. Além disso, o próprio Arnold está atualmente retido nos Emirados Árabes Unidos, já que o conflito continua a atrapalhar as viagens pelo Oriente Médio. Esses obstáculos intransponíveis já forçaram o adiamento de um campo de treinamento em Houston, deixando os preparativos da equipe em frangalhos.

O técnico australiano tem se mantido firme em sua posição de que escalar um time improvisado composto apenas por jogadores que atuam em clubes estrangeiros não é uma possibilidade para uma partida tão importante. “Não seria nosso melhor time, e precisamos do nosso melhor time disponível para o jogo mais importante do país em 40 anos”, disse ele.