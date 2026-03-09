AFP
FIFA instada a adiar a repescagem do Iraque para a Copa do Mundo no México, devido à escalada da guerra com o Irã, que causa problemas com vistos e viagens
Arnold faz apelo desesperado à FIFA
Com o espaço aéreo iraquiano fechado até 1º de abril devido à intensificação do conflito, o time de Arnold, composto predominantemente por estrelas da liga nacional, está atualmente impossibilitado de se reunir ou viajar. “Por favor, ajudem-nos com este jogo, porque neste momento estamos com dificuldades para tirar nossos jogadores do Iraque”, disse Arnold, ex-técnico da seleção australiana, à Australian Associated Press.
O caos com vistos e viagens interrompe os preparativos
A situação ficou ainda mais complicada com o fechamento das embaixadas estrangeiras na região, o que impediu os jogadores de obterem os vistos necessários para o torneio de repescagem no México. Além disso, o próprio Arnold está atualmente retido nos Emirados Árabes Unidos, já que o conflito continua a atrapalhar as viagens pelo Oriente Médio. Esses obstáculos intransponíveis já forçaram o adiamento de um campo de treinamento em Houston, deixando os preparativos da equipe em frangalhos.
O técnico australiano tem se mantido firme em sua posição de que escalar um time improvisado composto apenas por jogadores que atuam em clubes estrangeiros não é uma possibilidade para uma partida tão importante. “Não seria nosso melhor time, e precisamos do nosso melhor time disponível para o jogo mais importante do país em 40 anos”, disse ele.
Propondo um atraso estratégico
Na tentativa de encontrar uma solução, Arnold propôs um adiamento estratégico do calendário das eliminatórias, o que permitiria que as partidas preliminares prosseguissem, adiando a decisão final. “Na minha opinião, se a FIFA adiar o jogo, isso nos dará tempo para nos prepararmos adequadamente”, disse Arnold. “Isso também dará à FIFA mais tempo para decidir o que o Irã vai fazer.”
O técnico sugere que adiar a repescagem final para uma semana antes do início da Copa do Mundo proporcionaria clareza sobre a situação geopolítica mais ampla. “Se o Irã se retirar, entraremos na Copa do Mundo, e isso dará aos Emirados Árabes Unidos, que vencemos nas eliminatórias, a chance de se preparar para a Bolívia ou o Suriname”, acrescentou o técnico, observando a possibilidade de uma reorganização nas inscrições para o torneio.
Em busca de um sonho histórico
A Federação Iraquiana de Futebol está trabalhando incansavelmente nos bastidores para superar a crise, mas precisa de uma resposta rápida da FIFA para definir seus próximos passos. “O presidente da nossa federação, Adnan Dirjal, está trabalhando sem parar para planejar e preparar tudo para realizar o sonho de todos no Iraque, por isso precisamos que essa decisão seja tomada rapidamente”, concluiu Arnold, destacando o impacto emocional para a nação.
À medida que o conflito no Oriente Médio continua a afetar o calendário esportivo global, todos os olhos estão voltados para Zurique para ver se o órgão regulador concederá a prorrogação. Para uma nação que esperou quatro décadas para retornar ao cenário mundial, a perspectiva de ser negada por questões logísticas, e não pelo desempenho em campo, seria um golpe difícil de engolir.
