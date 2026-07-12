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Ficar ou partir? O sexteto do Real espera pela decisão de Mourinho

Especiais e Opinião
La Liga
Real Madrid
J. Mourinho
F. Mastantuono
E. Camavinga
T. Pitarch
Endrick
G. Garcia
R. Asencio

O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, se prepara para iniciar a pré-temporada com 11 jogadores.

O jornal Sport” informou, em uma reportagem, que há seis jogadores cuja permanência no clube não está garantida para a nova temporada.

Trata-se de Raúl Asensio, Camavinga, Gonzalo García, Endrick, Thiago Petarich e Franco Mastantono.

Asensio, Camavinga, Gonzalo e Endrick iniciarão os treinos amanhã, segunda-feira, sob o comando do técnico português, que terá de decidir se contará com eles durante a nova temporada.

O futuro de Asensio e Camavinga dependerá do sucesso do clube em contratar novos jogadores para suas posições, que se tornaram uma prioridade desde o anúncio da contratação de Mourinho.

  • Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Gonzalo e Endrick

    Já Gonzalo e Endrick voltarão a disputar a vaga de atacante titular.

    O jovem jogador, formado na base do clube, superou o atacante brasileiro na última temporada, o que obrigou este último a sair por empréstimo durante a janela de transferências de inverno.

    Apesar das poucas oportunidades que teve durante um ano e meio no Real Madrid, Endrick provou seu valor no Lyon, onde apresentou um desempenho notável durante o período de empréstimo.

    Por outro lado, parece que Gonzalo começa a disputa em desvantagem, depois de ter permanecido no time, contando com a confiança de Xabi Alonso, mas Álvaro Arbeloa não lhe garantiu a mesma continuidade.

    Mourinho terá que escolher entre um dos atacantes, embora a diretoria do clube esteja inclinada a emprestar ou vender Gonzalo.

    • Publicidade
  • Camavinga(C)Getty Images

    Asensio e Camavinga

    Depois de uma temporada irregular, nem Raúl Asensio nem Eduardo Camavinga conseguiram garantir seus lugares.

    O zagueiro teve um desempenho aceitável, mas continua sendo o elo mais fraco da zaga; se o Real Madrid conseguir contratar um zagueiro mais experiente, é provável que Asensio saia, seja por empréstimo ou por meio de uma venda na qual o clube mantenha 50% dos direitos sobre ele.

    Já Camavinga está pagando o preço pelas dúvidas e erros que o acompanharam; além disso, o fato de já ter se passado cinco anos desde sua chegada ao time, sem ter se estabelecido em uma posição específica na qual possa apresentar seu melhor desempenho, não joga a seu favor.

    Apesar disso, o jogador da seleção francesa continua sendo um ativo importante para o clube, e seu valor de mercado oferece a oportunidade de obter um grande retorno financeiro caso seja vendido.

  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Mastantuno e Petariš

    Seu talento impressionou os dirigentes do Real Madrid, que não hesitaram em investir 63,5 milhões de euros para contratar um jogador considerado um dos maiores talentos em ascensão, embora ainda seja uma aposta para o futuro.

    No entanto, sua primeira temporada não atendeu às expectativas, e ele precisa jogar com regularidade para continuar se desenvolvendo e provar se realmente se tornará o jogador capaz de fazer a diferença.

    Por isso, o Real Madrid prefere emprestá-lo a um time com grandes ambições, que participe da Liga dos Campeões e lhe garanta minutos de jogo regulares.

    Mastantono passará por uma avaliação durante a pré-temporada sob o comando de Mourinho, mas, a menos que haja uma surpresa, ele deixará o time por empréstimo, já que suas chances de atuar pelo Real Madrid na próxima temporada serão limitadas.

    Quanto ao futuro de Petarich, o jornal “As” informou que o técnico português está muito impressionado com o desempenho do jovem jogador nas últimas semanas da temporada passada pelo Real Madrid.

    Álvaro Arbeloa foi o primeiro a dar a Tiago Petarich a oportunidade de jogar com o time principal.

    Até o final da temporada, Petarić foi titular em 11 partidas, das quais completou 10 por inteiro, superando claramente Eduardo Camavinga na hierarquia de escalas, além de ter entrado como reserva em 5 partidas.

    Pitarch disputou o Campeonato Europeu Sub-19 pela seleção espanhola e conquistou o título; agora, ele se concentrará em tentar convencer Mourinho a mantê-lo no time principal.

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