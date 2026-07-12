Ficar ou partir? O sexteto do Real espera pela decisão de Mourinho

O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, se prepara para iniciar a pré-temporada com 11 jogadores.

O jornal “Sport” informou, em uma reportagem, que há seis jogadores cuja permanência no clube não está garantida para a nova temporada.

Trata-se de Raúl Asensio, Camavinga, Gonzalo García, Endrick, Thiago Petarich e Franco Mastantono.

Asensio, Camavinga, Gonzalo e Endrick iniciarão os treinos amanhã, segunda-feira, sob o comando do técnico português, que terá de decidir se contará com eles durante a nova temporada.

O futuro de Asensio e Camavinga dependerá do sucesso do clube em contratar novos jogadores para suas posições, que se tornaram uma prioridade desde o anúncio da contratação de Mourinho.