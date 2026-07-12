Ficar ou partir? O sexteto do Real espera pela decisão de Mourinho

Seu talento impressionou os dirigentes do Real Madrid, que não hesitaram em investir 63,5 milhões de euros para contratar um jogador considerado um dos maiores talentos em ascensão, embora ainda seja uma aposta para o futuro.
No entanto, sua primeira temporada não atendeu às expectativas, e ele precisa jogar com regularidade para continuar se desenvolvendo e provar se realmente se tornará o jogador capaz de fazer a diferença.
Por isso, o Real Madrid prefere emprestá-lo a um time com grandes ambições, que participe da Liga dos Campeões e lhe garanta minutos de jogo regulares.
Mastantono passará por uma avaliação durante a pré-temporada sob o comando de Mourinho, mas, a menos que haja uma surpresa, ele deixará o time por empréstimo, já que suas chances de atuar pelo Real Madrid na próxima temporada serão limitadas.
Quanto ao futuro de Petarich, o jornal “As” informou que o técnico português está muito impressionado com o desempenho do jovem jogador nas últimas semanas da temporada passada pelo Real Madrid.
Álvaro Arbeloa foi o primeiro a dar a Tiago Petarich a oportunidade de jogar com o time principal.
Até o final da temporada, Petarić foi titular em 11 partidas, das quais completou 10 por inteiro, superando claramente Eduardo Camavinga na hierarquia de escalas, além de ter entrado como reserva em 5 partidas.
Pitarch disputou o Campeonato Europeu Sub-19 pela seleção espanhola e conquistou o título; agora, ele se concentrará em tentar convencer Mourinho a mantê-lo no time principal.