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Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

De férias após a Copa, Neymar não enfrenta o Botafogo pelo Brasileirão

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O Santos busca somar pontos importantes para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro

A retomada do Campeonato Brasileiro não contará com Neymar em campo. O atacante não estará à disposição do Santos para o duelo contra o Botafogo, nesta quinta-feira (16), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada da Série A.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De férias após a Copa

    Após encerrar sua participação na Copa do Mundo de 2026 com a seleção brasileira, o camisa 10 recebeu um período de descanso concedido pelo clube. A reapresentação do jogador está prevista para sexta-feira (17), um dia após a partida no Rio de Janeiro, o que inviabiliza sua participação no confronto.

    A expectativa é que Neymar volte aos treinamentos no CT Rei Pelé nos próximos dias para iniciar a preparação visando a sequência da temporada. O Santos ainda terá pela frente o início do segundo turno do Brasileirão e as demais competições do calendário.

    O Mundial marcou a despedida de Neymar da seleção brasileira. O atacante participou de duas partidas no torneio antes da eliminação da equipe nas oitavas de final para a Noruega.

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  • Renovação em pauta

    Além da questão esportiva, o futuro de Neymar no clube segue em aberto. O contrato do atacante termina no fim da temporada, e ainda não houve anúncio oficial sobre uma renovação, embora a tendência seja de que ele cumpra normalmente o vínculo até dezembro.

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