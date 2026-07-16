A retomada do Campeonato Brasileiro não contará com Neymar em campo. O atacante não estará à disposição do Santos para o duelo contra o Botafogo, nesta quinta-feira (16), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada da Série A.
De férias após a Copa, Neymar não enfrenta o Botafogo pelo Brasileirão
- Getty Images Sport
De férias após a Copa
Após encerrar sua participação na Copa do Mundo de 2026 com a seleção brasileira, o camisa 10 recebeu um período de descanso concedido pelo clube. A reapresentação do jogador está prevista para sexta-feira (17), um dia após a partida no Rio de Janeiro, o que inviabiliza sua participação no confronto.
A expectativa é que Neymar volte aos treinamentos no CT Rei Pelé nos próximos dias para iniciar a preparação visando a sequência da temporada. O Santos ainda terá pela frente o início do segundo turno do Brasileirão e as demais competições do calendário.
O Mundial marcou a despedida de Neymar da seleção brasileira. O atacante participou de duas partidas no torneio antes da eliminação da equipe nas oitavas de final para a Noruega.
Renovação em pauta
Além da questão esportiva, o futuro de Neymar no clube segue em aberto. O contrato do atacante termina no fim da temporada, e ainda não houve anúncio oficial sobre uma renovação, embora a tendência seja de que ele cumpra normalmente o vínculo até dezembro.
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