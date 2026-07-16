De férias após a Copa, Neymar não enfrenta o Botafogo pelo Brasileirão

Após encerrar sua participação na Copa do Mundo de 2026 com a seleção brasileira, o camisa 10 recebeu um período de descanso concedido pelo clube. A reapresentação do jogador está prevista para sexta-feira (17), um dia após a partida no Rio de Janeiro, o que inviabiliza sua participação no confronto.

A expectativa é que Neymar volte aos treinamentos no CT Rei Pelé nos próximos dias para iniciar a preparação visando a sequência da temporada. O Santos ainda terá pela frente o início do segundo turno do Brasileirão e as demais competições do calendário.

O Mundial marcou a despedida de Neymar da seleção brasileira. O atacante participou de duas partidas no torneio antes da eliminação da equipe nas oitavas de final para a Noruega.