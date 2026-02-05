Goal.com
Flamengo v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Fase ruim - Filipe Luís revela o que está de errado com o Flamengo neste início de 2026

Após novo tropeço no Maracanã e quatro jogos sem vitória, técnico aponta queda física, reflexos mentais e garante: “Estamos no caminho para voltar”

O início de 2026 está longe do esperado para o Flamengo. Na noite desta quarta-feira (4), o Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com o Internacional, pelo Brasileirão, no Maracanã, e chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer na temporada. Depois da partida, o técnico Filipe Luís foi direto ao ponto ao analisar a fase ruim: a equipe ainda está abaixo do nível físico ideal, o que tem impactado o desempenho coletivo e as decisões em campo.

"Reconheço o jogo ruim da equipe. Ficou muito evidente que falta um pouco da parte física dos jogadores. Isso interfere no tempo da pressão, no domínio da bola e nas decisões. Você cansa mais, pensa pior e decide errado", avaliou o treinador.

    Elenco longe do auge físico

    Filipe Luís comparou o desempenho diante do Inter a partidas ruins da temporada passada e admitiu que o Flamengo esteve mais próximo da derrota do que da vitória. Segundo ele, a falta de força física tem feito o time “se partir” durante os jogos, algo incomum no modelo que consolidou em 2025.

    "As pressões estão chegando atrasadas, a linha não sobe junto, o time fica exposto. Isso é timing, e o timing melhora quando a parte física entra no nível ideal. Ainda vai demorar um pouquinho, mas tenho certeza de que isso será corrigido", explicou.

    O discurso contrasta com a entrevista do último domingo, após a derrota para o Corinthians, quando o treinador havia minimizado a questão física. Desta vez, o tema ganhou protagonismo.

    Paquetá se readaptando

    Titular pela primeira vez desde o retorno ao clube, Lucas Paquetá teve atuação discreta. Em processo de readaptação ao futebol brasileiro e com poucos treinos, o meia errou passes importantes, incluindo o lance que originou o gol do Inter, e ainda busca ritmo.

    Mesmo assim, Filipe Luís saiu em defesa do jogador e destacou sua versatilidade: "Ele pode jogar em todas as posições do ataque. Mesmo não estando na melhor forma física, é um jogador determinante, que faz a diferença. Com mais tempo e minutos, vai crescer".

    Pressão da torcida

    O desempenho abaixo do esperado rendeu vaias ao fim do primeiro tempo e após o apito final. O treinador demonstrou compreensão com a reação da torcida, mas valorizou o apoio durante os 90 minutos.

    "A resposta tinha que ser dada no campo e não veio. O torcedor tem todo direito de cobrar. Ainda assim, o apoio durante o jogo foi muito importante. Nos piores momentos, era quando mais a torcida cantava".

    Questionado sobre a pressão no cargo, Filipe Luís foi sincero: comandar o Flamengo é o posto mais pressionado do país, e ele gosta disso. Para o técnico, o principal desafio agora é recuperar o aspecto anímico do grupo.

    "Esses jogadores estão acostumados a ganhar. Quando vêm empates e derrotas, a confiança cai. Meu foco é recuperar o mental, além da parte física. Jogador confiante é outro nível".

    Próximos passos

    Apesar do momento delicado, o discurso do treinador é de convicção. Ele acredita que, com tempo, treinos e sequência de jogos, o Flamengo voltará à sua melhor versão antes do confronto contra o Lanús, pela Recopa Sul-Americana.

    "Estamos longe da nossa melhor versão, mas é questão de tempo. Quando a parte física ajustar, tudo melhora: pressão, decisões, finalizações. O desafio me move, e esse grupo gosta de ser desafiado".

    O Flamengo volta a campo no sábado (7), às 21h, contra o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca, ainda sonhando com uma vaga nas quartas de final.

