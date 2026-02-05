Fase ruim - Filipe Luís revela o que está de errado com o Flamengo neste início de 2026

O início de 2026 está longe do esperado para o Flamengo. Na noite desta quarta-feira (4), o Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com o Internacional, pelo Brasileirão, no Maracanã, e chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer na temporada. Depois da partida, o técnico Filipe Luís foi direto ao ponto ao analisar a fase ruim: a equipe ainda está abaixo do nível físico ideal, o que tem impactado o desempenho coletivo e as decisões em campo.

"Reconheço o jogo ruim da equipe. Ficou muito evidente que falta um pouco da parte física dos jogadores. Isso interfere no tempo da pressão, no domínio da bola e nas decisões. Você cansa mais, pensa pior e decide errado", avaliou o treinador.