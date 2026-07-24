Explosão impressionante: estrela do Real voa diante dos olhos de Mourinho

A nova comissão técnica do Real Madrid precisou de apenas duas sessões de treino, aproximadamente, para perceber que possui um elemento explosivo no seu plantel: o turco Arda Güler.

O jornal AS revelou que Güler regressou das suas férias no auge da concentração e do compromisso, não se limitando a demonstrar a sua enorme vontade de se afirmar, mas chegando também na sua melhor forma física.

Um dos membros mais destacados da comissão técnica não hesitou em elogiar publicamente o jogador turco, afirmando que «Güler está a voar», frase que ecoou em Valdebebas.

Ao que parece, José Mourinho está a preparar um papel importante para Arda Güler, à altura das expectativas que o clube deposita no jogador, que foi um dos maiores pontos positivos da temporada passada.

O regresso antecipado dá-lhe ainda uma vantagem adicional, algo que Güler procura aproveitar, já que começou efetivamente a trabalhar sob o comando do treinador português com o objetivo de iniciar a nova temporada como titular na formação do Real Madrid.

Após a eliminação da seleção da Turquia na fase de grupos de um Mundial dececionante, Güler traçou um objetivo claro para si próprio: dar continuidade ao papel importante que desempenhou no Real Madrid durante a fase decisiva da temporada passada.

Na temporada passada, Güler disputou 51 jogos em diferentes competições, marcou 6 golos e fez 14 assistências, entre elas 8 passes para Kylian Mbappé, com quem formou uma dupla notável dentro de campo.