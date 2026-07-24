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Explosão impressionante: estrela do Real voa diante dos olhos de Mourinho

La Liga
Real Madrid
A. Guler
J. Mourinho
Espanha
Turquia

A nova comissão técnica do Real Madrid precisou de apenas duas sessões de treino, aproximadamente, para perceber que possui um elemento explosivo no seu plantel: o turco Arda Güler.

O jornal AS revelou que Güler regressou das suas férias no auge da concentração e do compromisso, não se limitando a demonstrar a sua enorme vontade de se afirmar, mas chegando também na sua melhor forma física.

Um dos membros mais destacados da comissão técnica não hesitou em elogiar publicamente o jogador turco, afirmando que «Güler está a voar», frase que ecoou em Valdebebas.

Ao que parece, José Mourinho está a preparar um papel importante para Arda Güler, à altura das expectativas que o clube deposita no jogador, que foi um dos maiores pontos positivos da temporada passada. 

O regresso antecipado dá-lhe ainda uma vantagem adicional, algo que Güler procura aproveitar, já que começou efetivamente a trabalhar sob o comando do treinador português com o objetivo de iniciar a nova temporada como titular na formação do Real Madrid.

Após a eliminação da seleção da Turquia na fase de grupos de um Mundial dececionante, Güler traçou um objetivo claro para si próprio: dar continuidade ao papel importante que desempenhou no Real Madrid durante a fase decisiva da temporada passada.

Na temporada passada, Güler disputou 51 jogos em diferentes competições, marcou 6 golos e fez 14 assistências, entre elas 8 passes para Kylian Mbappé, com quem formou uma dupla notável dentro de campo.

  • Arda GülerSVEN HOPPE / DPA

    Nova competição

    Agora, o meio-campista turco procura manter o seu lugar apesar do acirramento da concorrência, pois a contratação de Bernardo Silva e o regresso de Endrick, também capaz de atuar pelo lado direito, aumentam a disputa por esta posição. Mastantuono pode ainda representar outro concorrente, caso não saia por empréstimo.

    As outras opções na frente direita incluem Brahim Díaz e Rodrygo. O primeiro regressará a Valdebebas depois de ter feito 4 assistências no Mundial de Clubes, enquanto o brasileiro continua a recuperar da sua lesão de rotura dos ligamentos cruzados, não sendo esperado o seu regresso aos relvados antes do final do ano ou do início de 2027.

    Apesar de tudo isso, Güler possui uma vantagem importante: o facto de Mourinho já o conhecer, pois o treinador português tentou contratá-lo por empréstimo quando estava à frente do Fenerbahçe, tendo os dois se encontrado anteriormente em Istambul e travado conhecimento pessoalmente.

    Mas o destino acabou por reuni-los em Madrid, onde Arda Güler se prepara para disputar a sua quarta época com a camisola do Real Madrid, enquanto Mourinho terá finalmente a oportunidade de orientar um jogador que admirava há anos.

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