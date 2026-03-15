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Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

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Explicação: Por que Lionel Messi ficou de fora da última partida do Inter Miami na MLS

Lionel Messi ficou de fora da escalação do Inter Miami no empate sem gols contra o Charlotte. No entanto, a decisão de deixar Messi fora da equipe foi estratégica e não devido a lesão, já que, após ter jogado os 90 minutos completos contra o Nashville SC na partida de ida das oitavas de final da Concacaf Champions Cup, poucos dias antes, a comissão técnica do Inter Miami optou por proteger seu valioso jogador.

  • Rodízios no elenco do Herons

    Messi não foi o único nome de destaque ausente da escalaçãodo Inter Miami em sua quarta partida da temporada 2026 da MLS. Rodrigo De Paul, figura-chave tanto no meio-campo do Miami quanto da seleção argentina, também ficou de fora do time titular e do banco de reservas. Na ausência dos campeões da Copa do Mundo, Luis Suárez foi escalado como titular pela primeira vez na temporada. O experiente atacante uruguaio liderou o ataque, mas sem o apoio de seu parceiro de longa data, Messi, teve dificuldade em criar oportunidades. O empate deixa os atuais campeões da MLS Cup com sete pontos nas quatro primeiras partidas, um início respeitável apesar da frustração do empate de sábado.

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  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    A comissão técnica explica a decisão coletiva

    O assistente técnico Javier Morales confirmou os motivos por trás da decisão durante a coletiva de imprensa pós-jogo. “Essas são decisões que temos de tomar como comissão técnica”, explicou Morales aos repórteres. “Temos jogado muitas partidas ultimamente — às quartas-feiras, aos sábados — e temos um jogo em casa muito importante pela frente, então Javier e a comissão técnica acharam que essa era a melhor decisão. Foi uma decisão coletiva.”

  • Análise da expulsão de Mascherano

    Morales ficou encarregado de lidar com a imprensa após o jogo, devido ao final caótico da partida, que resultou na expulsão do técnico Javier Mascherano. O ex-meio-campista do Barcelona recebeu dois cartões amarelos em rápida sucessão durante os acréscimos. Morales sugeriu que o árbitro pode ter exagerado na reação diante da paixão do técnico. “Acho que houve um mal-entendido, porque Mascherano estava conversando com um dos jogadores e estava um pouco fora da área, mas o árbitro, na minha opinião, foi muito sensível”, explicou Morales. “Quando você joga esse tipo de partida, fora de casa, com muitos jovens em campo, é preciso orientar. Javier estava com muita energia na beira do campo. Infelizmente, ele recebeu um cartão vermelho.”

  • Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    O foco passa a ser a prioridade da Champions Cup

    Apesar dos pontos perdidos na MLS, o Inter Miami não esconde seu desejo de conquistar a Concacaf Champions Cup. A competição oferece um caminho para o reconhecimento mundial, e Mascherano já havia destacado a importância do troféu para o legado crescente do clube. No entanto, ele continua cauteloso para não deixar que a busca por um único troféu desvie a atenção dos objetivos gerais da temporada.

    "Não somos um time que escolhe em quais competições disputar; temos a obrigação de competir em todas elas”, afirmou o técnico no início desta semana. “Claramente, a Liga dos Campeões é a única competição em que o clube normalmente participa e que está faltando para nós, e isso está gerando muita empolgação para todos nós. Agora, o que não podemos permitir é que isso se torne uma obsessão. Uma coisa é estar empolgado, outra é estar obcecado.”

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