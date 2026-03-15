Explicação: Por que Lionel Messi ficou de fora da última partida do Inter Miami na MLS

Apesar dos pontos perdidos na MLS, o Inter Miami não esconde seu desejo de conquistar a Concacaf Champions Cup. A competição oferece um caminho para o reconhecimento mundial, e Mascherano já havia destacado a importância do troféu para o legado crescente do clube. No entanto, ele continua cauteloso para não deixar que a busca por um único troféu desvie a atenção dos objetivos gerais da temporada.

"Não somos um time que escolhe em quais competições disputar; temos a obrigação de competir em todas elas”, afirmou o técnico no início desta semana. “Claramente, a Liga dos Campeões é a única competição em que o clube normalmente participa e que está faltando para nós, e isso está gerando muita empolgação para todos nós. Agora, o que não podemos permitir é que isso se torne uma obsessão. Uma coisa é estar empolgado, outra é estar obcecado.”