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Ex-técnico do Leeds afirma que Sir Alex Ferguson o recomendou como sucessor no Manchester United
A recomendação de uma lenda
O'Leary era um dos jovens treinadores mais promissores da Premier League na virada do milênio, tendo levado o Leeds United às semifinais da Liga dos Campeões. Seu trabalho em Elland Road não passou despercebido por Ferguson, que buscava um sucessor à altura ao se aproximar da aposentadoria planejada há 25 anos.
Em entrevista ao programa “Stick to Football”, do The Overlap, O'Leary, de 68 anos, confirmou que seu nome estava formalmente na lista de candidatos para comandar os Red Devils. “Michael Kennedy [meu advogado] falou sobre isso, sim”, disse O'Leary quando questionado se o United havia entrado em contato com ele. “Alex havia recomendado cerca de três pessoas ou algo assim. A coisa nunca foi além disso. Um dos escolhidos, sim.”
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A famosa reviravolta de Ferguson em relação à aposentadoria
Embora O'Leary estivesse na lista de finalistas, a contratação nunca se concretizou porque Ferguson, como é sabido, mudou de ideia quanto a deixar o clube. Em vez de se aposentar em 2002, o lendário escocês permaneceu no banco de reservas por mais 11 anos, acabando por se aposentar em 2013, após conquistar seu 13º título da Premier League.
A carreira de O'Leary tomou um rumo diferente após a oportunidade perdida em Old Trafford. Ele foi demitido pelo Leeds em 2002, apenas um ano após as façanhas europeias do clube, quando a situação financeira da equipe começou a se deteriorar. Apesar da conexão perdida com o United, o irlandês continua sendo uma figura importante na história da rivalidade entre os dois clubes, conhecida como “Roses”.
Conselhos para Michael Carrick
A conversa naturalmente se voltou para a situação atual do United, onde o técnico interino Michael Carrick vem impressionando. O'Leary traçou um paralelo entre a trajetória atual de Carrick e sua própria ascensão no Leeds United, onde inicialmente atuou como assistente técnico de George Graham antes de assumir como interino após a saída de Graham e, por fim, garantir o cargo de forma permanente. Com base nessa experiência, ele fez uma advertência sobre a imensa responsabilidade do cargo assim que o título de interino for removido.
O'Leary observou: “Sobre o Michael, não acho que eles jamais iriam lhe dar o cargo, porque acho que eles pensavam que ele viria, faria o trabalho para nós e nós iríamos buscar outra pessoa, mas agora essa situação mudou completamente.”
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A realidade do cargo de treinador no Old Trafford
O ex-técnico do Leeds alertou que comandar um clube do porte do United exige um nível de determinação diferente em comparação com funções temporárias. O'Leary destacou que as exigências diárias e a agenda exaustiva do futebol europeu e nacional podem ser um choque até mesmo para os candidatos mais preparados.
“Mas eu diria ao Michael agora que, por mais que ele ache que é o técnico do Man United, quando você assume oficialmente o cargo, quando te dizem isso e você tem que disputar jogos no meio da semana e tomar todas essas outras decisões, é algo muito maior. E o Man United, não há clube muito maior do que esse”, concluiu O'Leary.