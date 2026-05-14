Ex-técnico do Leeds afirma que Sir Alex Ferguson o recomendou como sucessor no Manchester United

O'Leary era um dos jovens treinadores mais promissores da Premier League na virada do milênio, tendo levado o Leeds United às semifinais da Liga dos Campeões. Seu trabalho em Elland Road não passou despercebido por Ferguson, que buscava um sucessor à altura ao se aproximar da aposentadoria planejada há 25 anos.

Em entrevista ao programa “Stick to Football”, do The Overlap, O'Leary, de 68 anos, confirmou que seu nome estava formalmente na lista de candidatos para comandar os Red Devils. “Michael Kennedy [meu advogado] falou sobre isso, sim”, disse O'Leary quando questionado se o United havia entrado em contato com ele. “Alex havia recomendado cerca de três pessoas ou algo assim. A coisa nunca foi além disso. Um dos escolhidos, sim.”