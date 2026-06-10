Ex-São Paulo, Crespo busca novo desafio e abre conversas com equipes da Inglaterra

Hernán Crespo está próximo de definir seu próximo desafio na carreira. Livre no mercado desde a demissão do São Paulo, em março deste ano, o treinador argentino iniciou conversas com clubes da Inglaterra e pode ter sua primeira experiência no futebol do país como técnico.

De acordo com informações da imprensa inglesa, Crespo desperta interesse de equipes tanto da Premier League quanto da Championship. Um dos clubes que monitoram a situação do treinador é o Crystal Palace, que busca um substituto após a saída de Oliver Glasner. Atual campeão da Conference League, o clube londrino avalia diferentes opções para o comando técnico da próxima temporada.

Além do Palace, o argentino tem reuniões previstas com outras equipes inglesas nos próximos dias. A expectativa é que ele analise os projetos apresentados antes de tomar uma decisão sobre o futuro.