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hernan-crespo(C)Getty Images
Pedro Augusto Dias

Ex-São Paulo, Crespo busca novo desafio e abre conversas com equipes da Inglaterra

Premier League
São Paulo
H. Crespo

Livre no mercado desde março, treinador argentino avalia propostas de clubes da Premier League e da Championship enquanto mantém o sonho de trabalhar no futebol inglês

Hernán Crespo está próximo de definir seu próximo desafio na carreira. Livre no mercado desde a demissão do São Paulo, em março deste ano, o treinador argentino iniciou conversas com clubes da Inglaterra e pode ter sua primeira experiência no futebol do país como técnico.

De acordo com informações da imprensa inglesa, Crespo desperta interesse de equipes tanto da Premier League quanto da Championship. Um dos clubes que monitoram a situação do treinador é o Crystal Palace, que busca um substituto após a saída de Oliver Glasner. Atual campeão da Conference League, o clube londrino avalia diferentes opções para o comando técnico da próxima temporada.

Além do Palace, o argentino tem reuniões previstas com outras equipes inglesas nos próximos dias. A expectativa é que ele analise os projetos apresentados antes de tomar uma decisão sobre o futuro.

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  • Premier League é objetivo antigo

    Embora tenha construído parte de sua trajetória como treinador na América do Sul e no Oriente Médio, Crespo nunca escondeu o desejo de trabalhar no futebol inglês. O ex-atacante atuou pelo Chelsea entre 2003 e 2008, período em que também foi emprestado para Milan e Inter de Milão.

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    Em entrevistas recentes, o treinador afirmou que acompanha de perto a Premier League e vê a competição como o principal destino para a sequência de sua carreira. A experiência vivida como jogador na Inglaterra também alimenta o desejo de retornar ao país, agora à beira do campo.

    À BBC, ele disse: “Ainda acompanho a Premier League e ela é o principal destino. Estou trabalhando duro para voltar. Sou um homem mais velho agora e gostaria de voltar para entender melhor. Foi muito difícil para mim pessoalmente naquela época. Meus dias no Chelsea, e para minha família, não foram fáceis.”

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  • Sao Paulo Unveils Hernan Crespo As New CoachGetty Images Sport

    Nome valorizado no mercado europeu

    O bom trabalho realizado em clubes como Defensa y Justicia, Al Duhail, Al Ain e no próprio São Paulo mantém Crespo em evidência no mercado internacional. Nos últimos meses, seu nome foi associado a equipes de diferentes ligas europeias, incluindo Rayo Vallecano, Olympique de Marseille, Lazio e Parma.

    Aos 50 anos, o argentino avalia com cautela os próximos passos da carreira. A possibilidade de finalmente comandar uma equipe inglesa surge como uma oportunidade de abrir um novo capítulo em sua trajetória, desta vez em uma das ligas mais competitivas e prestigiadas do futebol mundial.