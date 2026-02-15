Ex-proprietário de clube da Premier League esfaqueado durante briga para se defender de ladrões mascarados em mansão de £ 10 milhões em Londres

Embora o Forest tenha alcançado o sonho da Premier League sob a propriedade de Marinakis, ele tem sido criticado pela forma como conduziu a temporada atual. O Forest se classificou para a Liga Europa ao terminar em sétimo lugar na temporada passada e entrou nesta campanha cheio de esperança. No entanto, o clube já passou por três treinadores — Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou e Sean Dyche — antes da nomeação de Vitor Pereira como o quarto treinador da temporada 2025-26.

No entanto, Marinakis, conhecido por encontrar os jogadores no túnel e até mesmo entrar no campo do City Ground, continua sendo uma figura muito popular entre os torcedores do Forest, com o ex-jogador Rob Earnshaw dizendo ao GOAL que o futebol precisa de personalidades maiores que a vida, como a dele.

“Quando o Sr. Marinakis entra em campo e cumprimenta os jogadores no túnel, para mim não há absolutamente nada de errado nisso”, disse Earnshaw, falando em parceria com a NordicBet, onde os torcedores podem acompanhar as últimas cotações da Liga Europa.

“Além disso, na Grécia, quando você é o proprietário, tem o direito de entrar no vestiário, entrar no campo, faz parte do jogo, pois você vem e faz parte dele — você fala com os jogadores e é o homem no meio. Como proprietário, você tem uma melhor noção do que está acontecendo dentro do clube de futebol.

Não tenho nenhum problema com isso e acho que o Sr. Marinakis fez um trabalho fantástico. É claro que ele é muito implacável e muito determinado, muito direto em suas atitudes, mas ele levou este clube de futebol - nos últimos cinco/seis anos - para onde ele deveria estar, na Premier League, jogando na Europa e tendo grandes noites europeias, jogando na Premier League e tendo a chance de ir para a Liga dos Campeões. Esses momentos são o que todos os fãs do Forest querem que aconteçam.

“Eu gosto disso. Gosto que ele esteja envolvido. Acho que tem sido incrível e ele merece muito crédito, porque não investiu apenas no clube de futebol, mas se dedicou totalmente para levar o clube ao sucesso. Tem sido uma jornada e tanto, alguns anos e tanto, mas não seria o Forest se fosse chato e não tivéssemos personalidades.

“O futebol tem a ver com personalidades, por isso adoro isso. Não devem ficar apenas sentados e nunca se ouvir falar deles na cabina. Fazem parte do clube de futebol e a sua personalidade transparece. Sou totalmente a favor disso.”