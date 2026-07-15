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Ex-jogador do PSG conclui transferência para o Sunderland
O Sunderland contrata zagueiro experiente
O Sunderland oficializou sua primeira contratação do verão ao assinar com Meunier por dois anos. O lateral-direito chega como jogador sem vínculo, após o término de seu contrato com o Lille. Isso dá continuidade a uma tendência do belga, que já havia se transferido do Paris Saint-Germain para o Borussia Dortmund sem custo em 2020.
O jogador de 34 anos, que recentemente voltou da Copa do Mundo com 83 partidas pela seleção, possui um histórico impressionante. Sua passagem de maior destaque foi pelo Club Brugge, onde disputou 198 partidas, marcou 20 gols e conquistou um campeonato belga e uma copa nacional antes de se transferir para a França por 6 milhões de euros.
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Meunier revela o motivo por trás de sua transferência
Ao falar sobre sua decisão, Meunier demonstrou claro entusiasmo. “Estou extremamente animado e honrado por me juntar ao Sunderland”, disse Meunier. “Quando conversei com o clube, fiquei impressionado com a ambição, o projeto e a vontade de continuar avançando. Disputar competições europeias também foi um fator importante na minha decisão. Espero poder contribuir com minha experiência para o time, tanto dentro quanto fora de campo.”
Essa experiência inclui uma era repleta de títulos no PSG, onde conquistou três campeonatos franceses e marcou 13 gols em 128 partidas. Posteriormente, conquistou uma Copa da Alemanha com o Dortmund, marcando três gols em 83 jogos, antes de somar quatro gols em 81 partidas pelo Lille.
O histórico europeu reforça as opções defensivas
Meunier traz um histórico excepcional de conquistas de elite para o Sunderland, tendo conquistado também três Copas da França, três Copas da Liga Francesa e três Supercopas da França durante sua passagem de grande sucesso em Paris. Ao longo de sua ilustre carreira pela Europa, o zagueiro acumulou 43 partidas na Liga dos Campeões e 33 na Liga Europa.
Com uma altura imponente, ele oferece uma combinação potente de presença física e verdadeira ameaça ofensiva pela lateral direita. Na formação tática de Le Bris, espera-se que Meunier dispute diretamente com Trai Hume a vaga de titular. Além disso, essa contratação estratégica poderá permitir que Nordi Mukiele passe da lateral para a zaga.
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O que vem por aí para o Sunderland?
Daqui para frente, Meunier passará a integrar imediatamente os treinos da equipe principal, enquanto o Sunderland finaliza seus preparativos táticos para a próxima temporada da Premier League. Os torcedores estarão ansiosos para ver se Le Bris lhe dará a chance de estrear oficialmente na partida de estreia. Além disso, sua vasta experiência continental e sua mentalidade vencedora serão fundamentais quando começar a tão esperada campanha do clube na Liga Europa.
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