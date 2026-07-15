Ex-jogador do PSG conclui transferência para o Sunderland

O Sunderland oficializou sua primeira contratação do verão ao assinar com Meunier por dois anos. O lateral-direito chega como jogador sem vínculo, após o término de seu contrato com o Lille. Isso dá continuidade a uma tendência do belga, que já havia se transferido do Paris Saint-Germain para o Borussia Dortmund sem custo em 2020.

O jogador de 34 anos, que recentemente voltou da Copa do Mundo com 83 partidas pela seleção, possui um histórico impressionante. Sua passagem de maior destaque foi pelo Club Brugge, onde disputou 198 partidas, marcou 20 gols e conquistou um campeonato belga e uma copa nacional antes de se transferir para a França por 6 milhões de euros.



