Ex-jogador do Barcelona afirma que o VAR foi inventado para que o Real Madrid “não nos roubasse mais”

Os comentários de Vidal surgem num momento particularmente delicado para o Real Madrid, que enfrenta novas acusações de receber tratamento preferencial por parte dos árbitros. Após uma surpreendente derrota por 1 a 0 para o Getafe na segunda-feira, os holofotes se voltaram para Antonio Rudiger após uma entrada imprudente que ficou impune. O zagueiro do Getafe, Diego Rico, ficou indignado com a falta de intervenção do VAR, sugerindo que o alemão deveria enfrentar uma longa suspensão pelo que ele descreveu como um ato deliberado de agressão em campo.

Rico liderou a acusação, alegando que o zagueiro do Real Madrid deveria ter sido expulso, afirmando: “Se fosse o contrário, eu teria recebido a mesma suspensão de 10 jogos ou não teria jogado nada nesta temporada. Não sei para que serve o VAR. Acho que é para essas situações.

Foi uma agressão; dá para ver que ele ia me acertar de propósito. Na jogada anterior, tivemos uma confusão que resultou em uma falta e, ao voltar para a defesa, ele estava dizendo coisas. Logo na jogada seguinte, a bola veio para mim e dá para ver que ele até empurrou seu companheiro de equipe para me acertar no rosto. Se ele tivesse me pegado em uma posição ruim, poderia ter me deixado caído na grama.”