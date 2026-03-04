AFP
Ex-jogador do Barcelona afirma que o VAR foi inventado para que o Real Madrid “não nos roubasse mais”
Vidal reacende a amarga rivalidade com o Real Madrid
Durante uma participação no podcast Enfocados, via Mundo Deportivo, o jogador de 38 anos foi questionado sobre seu histórico contra o 15 vezes campeão europeu. Vidal não se conteve, relembrando velhas mágoas de sua passagem pela Alemanha e Espanha, dizendo: “Sim, me senti roubado pelo Real Madrid. Em dois jogos com o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, nas quartas de final e nas semifinais, quando eles nos eliminaram.”
Ícone chileno faz acusação explosiva contra o VAR
O experiente meio-campista chileno, que atualmente joga pelo Colo-Colo em seu país natal, levou suas críticas um passo adiante ao questionar a integridade do jogo antes da introdução da tecnologia. Ele sugeriu que o esporte era prejudicado por vantagens injustas até que os órgãos reguladores foram forçados a agir. Vidal relacionou explicitamente o avanço tecnológico às suas experiências pessoais contra o clube da capital, fazendo uma afirmação que certamente causará polêmica em Madri.
Continuando sua reclamação no podcast, o ex-jogador da Juventus afirmou que o sistema só existe por causa do time do Santiago Bernabeu. “O VAR foi introduzido por causa do Real Madrid. Antes disso, havia simplesmente muitas trapaças”, afirmou. “É por isso que inventaram o VAR, para que não roubassem mais.”
Este assalto não pode acontecer!
As raízes dessa rivalidade acirrada remontam à campanha da Liga dos Campeões de 2016-17, quando o Bayern foi eliminado em uma partida marcada por controvérsias. Durante a partida de volta das quartas de final no Santiago Bernabeu, Vidal foi expulso aos 84 minutos após receber o segundo cartão amarelo, apesar de parecer ter ganho a bola de forma limpa em uma disputa com Marco Asensio. A decisão foi fatal para o Bayern, que acabou sendo derrotado por 4 a 2 (6 a 3 no placar agregado) após a prorrogação, com Cristiano Ronaldo se beneficiando de várias decisões controversas naquela noite.
As declarações do meio-campista naquela noite foram tão explosivas quanto são agora. Refletindo sobre a arbitragem de Viktor Kassai, Vidal disse anteriormente: “Quando o Madrid ficou com medo, o árbitro começou seu show. Esse roubo não pode acontecer na Liga dos Campeões. Sentimos isso muito e você começa a se perguntar um pouco. Queríamos passar e há muita raiva por uma partida de tanta intensidade ser decidida pelo árbitro. Ele cometeu muitos erros e nos eliminou da Liga dos Campeões. Quando [os árbitros] te envergonham assim, é muito difícil de aceitar. Isso deixa você muito irritado.”
Madrid enfrenta nova fúria do VAR
Os comentários de Vidal surgem num momento particularmente delicado para o Real Madrid, que enfrenta novas acusações de receber tratamento preferencial por parte dos árbitros. Após uma surpreendente derrota por 1 a 0 para o Getafe na segunda-feira, os holofotes se voltaram para Antonio Rudiger após uma entrada imprudente que ficou impune. O zagueiro do Getafe, Diego Rico, ficou indignado com a falta de intervenção do VAR, sugerindo que o alemão deveria enfrentar uma longa suspensão pelo que ele descreveu como um ato deliberado de agressão em campo.
Rico liderou a acusação, alegando que o zagueiro do Real Madrid deveria ter sido expulso, afirmando: “Se fosse o contrário, eu teria recebido a mesma suspensão de 10 jogos ou não teria jogado nada nesta temporada. Não sei para que serve o VAR. Acho que é para essas situações.
Foi uma agressão; dá para ver que ele ia me acertar de propósito. Na jogada anterior, tivemos uma confusão que resultou em uma falta e, ao voltar para a defesa, ele estava dizendo coisas. Logo na jogada seguinte, a bola veio para mim e dá para ver que ele até empurrou seu companheiro de equipe para me acertar no rosto. Se ele tivesse me pegado em uma posição ruim, poderia ter me deixado caído na grama.”
