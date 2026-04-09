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Ex-dirigente da Juventus explica o "problema" que a transferência de Cristiano Ronaldo causou no clube
A obsessão pela Liga dos Campeões
Em 2018, a Juventus surpreendeu o mundo ao contratar Ronaldo, do Real Madrid, por uma quantia superior a 100 milhões de euros. Na época, os Bianconeri dominavam a Série A há quase uma década e haviam chegado a duas finais da Liga dos Campeões nos cinco anos anteriores. A contratação do maior artilheiro da história da competição tinha como objetivo ser a peça final do quebra-cabeça para garantir o domínio europeu, mas a transferência acabou coincidindo com um período de declínio e instabilidade financeira para o gigante italiano.
Refletindo sobre a decisão de trazer Ronaldo para a Itália, Paratici insistiu que não se arrepende, dizendo ao Corriere della Sera: “Precioso para a Juve, importante para todos, assim como [José] Mourinho foi na Roma. Um campeonato precisa de grandes jogadores. Todos nós queríamos a Liga dos Campeões, e poderíamos tê-la conquistado logo no nosso primeiro ano. A eliminação pelo Ajax ainda está na minha memória.” Apesar do grande investimento, a Juve não conseguiu passar das quartas de final durante os três anos de permanência de Ronaldo.
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O "problema" de marcar gols com demasiada frequência
Embora os números individuais de Ronaldo fossem impressionantes — 101 gols em 134 partidas —, Paratici sugeriu que sua confiabilidade na frente do gol acabou gerando, sem querer, uma sensação de complacência entre seus companheiros de equipe. Em vez de impulsionar o time a novos patamares, a presença do jogador de 41 anos permitiu que outros membros do elenco, que já estavam repletos de troféus, tirassem o pé do acelerador em certos momentos.
Paratici explicou a mudança psicológica que ocorreu dentro do elenco, afirmando: “O problema era que, ao marcar um gol por jogo, Cristiano facilitava demais a vida dos companheiros, que já haviam conquistado tantas vitórias. Foi por isso que trocamos de técnico, para tentar uma renovação.”
A relação com Allegri e Sarri
Ao longo da passagem de Ronaldo pela Juve, circularam frequentemente rumores sobre sua relação com vários treinadores, especialmente Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. No entanto, Paratici desmentiu as alegações de atritos internos, elogiando as habilidades de gestão de pessoas de Allegri e defendendo a gestão de Sarri, durante a qual o clube conquistou seu mais recente título do Scudetto antes de seu domínio sobre o futebol italiano finalmente enfraquecer.
Sobre os treinadores, Paratici observou: “Não, Allegri é o mais inteligente de todos; sua capacidade de se conectar com os jogadores faz a diferença. Sarri teve algumas dificuldades no início, por ser mais fundamentalista taticamente, mas depois se adaptou. E ele também ganhou o Scudetto; muitos se esqueceram disso.”
- AFP
As consequências financeiras
Embora a contratação de Ronaldo não tenha sido a única responsável pelos problemas jurídicos e financeiros que acabariam resultando em deduções de pontos e renúncias da diretoria, a magnitude de seu contrato revelou-se difícil de sustentar. O início da pandemia da COVID-19 agravou essas questões, deixando a “Vecchia Signora” com uma massa salarial que prejudicou sua capacidade de reconstruir adequadamente o elenco em torno de seu craque. Ronaldo deixou a Juve no verão de 2021 para voltar ao Manchester United e agora joga na Liga Profissional da Arábia Saudita pelo Al-Nassr.