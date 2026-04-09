Ex-dirigente da Juventus explica o "problema" que a transferência de Cristiano Ronaldo causou no clube

Em 2018, a Juventus surpreendeu o mundo ao contratar Ronaldo, do Real Madrid, por uma quantia superior a 100 milhões de euros. Na época, os Bianconeri dominavam a Série A há quase uma década e haviam chegado a duas finais da Liga dos Campeões nos cinco anos anteriores. A contratação do maior artilheiro da história da competição tinha como objetivo ser a peça final do quebra-cabeça para garantir o domínio europeu, mas a transferência acabou coincidindo com um período de declínio e instabilidade financeira para o gigante italiano.

Refletindo sobre a decisão de trazer Ronaldo para a Itália, Paratici insistiu que não se arrepende, dizendo ao Corriere della Sera: “Precioso para a Juve, importante para todos, assim como [José] Mourinho foi na Roma. Um campeonato precisa de grandes jogadores. Todos nós queríamos a Liga dos Campeões, e poderíamos tê-la conquistado logo no nosso primeiro ano. A eliminação pelo Ajax ainda está na minha memória.” Apesar do grande investimento, a Juve não conseguiu passar das quartas de final durante os três anos de permanência de Ronaldo.