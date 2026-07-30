O zagueiro brasileiro Nathan Silva será um dos destaques do tradicional Jogo das Estrelas entre a Liga MX e a MLS, marcado para esta quarta-feira (29), no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos. Ex-jogador do Atlético-MG e atualmente no Pumas, o defensor foi escolhido para representar a liga mexicana no confronto e será o único brasileiro em campo pela equipe.
Ex-Atlético-MG representa a liga mexicana em duelo contra estrelas da MLS
- Getty Images Sport
Dividindo o gramado com estrelas
Nathan destacou o orgulho de dividir o gramado com alguns dos principais nomes do futebol mexicano: “É uma oportunidade linda estar aqui com grandes jogadores de alto nível. Compartilhar com eles é importante, conviver com eles e sentir a honra de fazer parte desta liga. Queremos representar a Liga MX da melhor forma possível”, afirmou ao 365 scores.
O defensor também comentou o crescimento da Liga Mexicana: “A Liga MX também cresceu muito. Há muitos jogadores de alto nível; até o Sergio Ramos esteve aqui no torneio passado. Esperamos fazer nosso trabalho e reproduzir as ideias do treinador para que a Liga MX possa vencer.”
Passagem pelo Galo
Revelado pelas categorias de base do clube mineiro, Nathan também passou por Ponte Preta, Atlético-GO e Coritiba antes de se consolidar no Galo. Durante sua passagem por Belo Horizonte, conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, a Supercopa do Brasil de 2022 e três títulos consecutivos do Campeonato Mineiro. Em 2023, foi negociado com o Pumas.
Liga MX x MLS
MLS All-Stars
Goleiros: Maxime Crepeau (Orlando City), Matt Freese (New York City FC) e Brian Schwake (Nashville SC).
Defensores: Max Arfsten (Columbus Crew), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Richie Laryea (Toronto FC), Anthony Markanich (Minnesota United), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire), Steven Moreira (Columbus Crew), Daniel Munie (San Jose Earthquakes), Andy Najar (Nashville SC), Jackson Ragen (Seattle Sounders) e Tim Ream (Charlotte FC).
Meio-campistas: Pep Biel (Charlotte FC), Yannick Bright (Inter Miami), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps), Evander (FC Cincinnati), Carles Gil (New England Revolution), Zavier Gozo (Real Salt Lake), Hany Mukhtar (Nashville SC), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) e Ashley Westwood (Charlotte FC).
Atacantes: Anders Dreyer (San Diego FC), Guilherme (Houston Dynamo), Julian Hall (New York Red Bulls), Son Heung-min (LAFC), Petar Musa (FC Dallas), Sam Surridge (Nashville SC) e Philip Zinckernagel (Chicago Fire).
Técnico: Dean Smith (Charlotte FC).
Liga MX All-Stars
Goleiros: Carlos Acevedo (Santos Laguna) e Carlos Moreno (Pachuca).
Defensores: Bruno Méndez (Toluca), Federico Pereira (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Erik Lira (Cruz Azul), Omar Campos (Cruz Azul), Willer Ditta (Cruz Azul), Israel Reyes (América), Jesús Garza (Tigres), Luis Rey (Guadalajara) e Nathan Silva (Pumas).
Meio-campistas: Alexei Domínguez (Pachuca), Elías Montiel (Pachuca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), José Paradela (Cruz Azul), Fernando Gorriarán (Tigres), Juan Brunetta (Tigres), Franco Romero (Toluca), Iker Fimbres (Monterrey) e Kevin Castañeda (Guadalajara).
Atacantes: Javier Ruiz (Necaxa), Robert Morales (Pumas) e Salomón Rondón (Pachuca).
Técnico: Antonio Mohamed (Toluca).
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