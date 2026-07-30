Ex-Atlético-MG representa a liga mexicana em duelo contra estrelas da MLS

Nathan destacou o orgulho de dividir o gramado com alguns dos principais nomes do futebol mexicano: “É uma oportunidade linda estar aqui com grandes jogadores de alto nível. Compartilhar com eles é importante, conviver com eles e sentir a honra de fazer parte desta liga. Queremos representar a Liga MX da melhor forma possível”, afirmou ao 365 scores.

O defensor também comentou o crescimento da Liga Mexicana: “A Liga MX também cresceu muito. Há muitos jogadores de alto nível; até o Sergio Ramos esteve aqui no torneio passado. Esperamos fazer nosso trabalho e reproduzir as ideias do treinador para que a Liga MX possa vencer.”