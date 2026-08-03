Rafa Alkorta, ex-astro do Real Madrid, foi convidado do programa "El Larguero", na rádio SER, para falar sobre o mercado de transferências do clube merengue.

O jornal "Mundo Deportivo" publicou as declarações de Alkorta, que expressou total satisfação com as contratações realizadas pelo clube, ressaltando que a equipe tinha uma necessidade urgente de promover uma mudança, em comparação com o que aconteceu na temporada passada.

Alkorta disse: "Para mim, as contratações foram acertadas. Era necessário reconstruir o time, e não havia outra opção".

E enfatizou: "Para mim, a contratação de Marc Cucurella é a melhor de todas, a melhor entre todos os negócios. Quanto aos demais, como Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries, e talvez também Yan Diomandé".

Ele destacou: "Não estou dizendo que erraram na temporada passada, porque os jogadores que contrataram eram de alto nível, mas perceberam que precisavam de algo a mais, especialmente em termos de experiência".

Alkorta acrescentou: "Konaté tem um grande nível, e se Diomandé chegar, será algo excelente. E se Rodri também chegar, será fantástico. Mas a questão é que alguns jogadores precisam sair, e sair do Real Madrid não é algo fácil, porque todos sabem que é um clube grandioso. Vamos ver o que vai acontecer, mas haverá jogadores obrigados a partir, pois não terão outra opção".

Ele também elogiou a qualidade dos novos reforços, considerando que trarão contribuição de forma imediata, ao contrário do que aconteceu na temporada passada, quando o clube contratou jovens talentos como Dean Huijsen e Álvaro Carreras.