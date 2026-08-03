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Ex-astro do Real Madrid: Diomande ameaça a permanência de Vinícius, e Mbappé é a causa do problema

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La Liga
Real Madrid
Vinicius Junior
K. Mbappe
Y. Diomande
R. Alkorta
Espanha

Rafa Alkorta, ex-astro do Real Madrid, foi convidado do programa "El Larguero", na rádio SER, para falar sobre o mercado de transferências do clube merengue.

O jornal "Mundo Deportivo" publicou as declarações de Alkorta, que expressou total satisfação com as contratações realizadas pelo clube, ressaltando que a equipe tinha uma necessidade urgente de promover uma mudança, em comparação com o que aconteceu na temporada passada.

Alkorta disse: "Para mim, as contratações foram acertadas. Era necessário reconstruir o time, e não havia outra opção".

E enfatizou: "Para mim, a contratação de Marc Cucurella é a melhor de todas, a melhor entre todos os negócios. Quanto aos demais, como Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries, e talvez também Yan Diomandé".

Ele destacou: "Não estou dizendo que erraram na temporada passada, porque os jogadores que contrataram eram de alto nível, mas perceberam que precisavam de algo a mais, especialmente em termos de experiência".

Alkorta acrescentou: "Konaté tem um grande nível, e se Diomandé chegar, será algo excelente. E se Rodri também chegar, será fantástico. Mas a questão é que alguns jogadores precisam sair, e sair do Real Madrid não é algo fácil, porque todos sabem que é um clube grandioso. Vamos ver o que vai acontecer, mas haverá jogadores obrigados a partir, pois não terão outra opção".

Ele também elogiou a qualidade dos novos reforços, considerando que trarão contribuição de forma imediata, ao contrário do que aconteceu na temporada passada, quando o clube contratou jovens talentos como Dean Huijsen e Álvaro Carreras.

  • Vinícius JúniorGetty Images

    Vinícius segue enrolando: e temo um "erro" da diretoria

    Ele também comentou sobre Vinícius Júnior, cujo contrato termina no verão de 2027 e que deseja renovar, mas as negociações com o Real Madrid ainda não chegaram a um acordo, o que torna sua saída neste verão uma possibilidade concreta.

    Alkorta disse: "É uma situação complicada, porque Vinícius continua enrolando e não sei até que ponto isso vai durar".

    E esclareceu: "Com certeza, se Diomande chegar, há a possibilidade de que Vinícius saia. O que eu consideraria um erro é permitir que ele cumpra o contrato até o fim e depois vá embora de graça".

    Acrescentou: "O Real Madrid enfrenta um problema, porque quando você negocia com um craque do tamanho de Vinícius, as negociações são difíceis e levam muito tempo. A corda pode arrebentar. E, se arrebentar, não será uma catástrofe, porque Vinícius é um jogador cujo valor de investimento o clube já recuperou há algum tempo. E, se Diomande chegar, essa será uma mensagem muito forte para ele".

    Alkorta acredita que o início do problema de Vinícius foi com a chegada de Kylian Mbappé ao Real Madrid há dois anos, quando ele passou a ser a principal estrela do time e a receber um salário muito superior ao do brasileiro.

    Sobre isso, ele disse: "No meu tempo, eu nunca sabia quanto meus companheiros ganhavam, e isso não me importava nem me levava sequer a perguntar. Agora, a coisa mudou completamente. Há pessoas ao redor dos jogadores que agem com um egoísmo excessivo e não lhes dão os conselhos adequados. Acho que os jogadores jovens precisam ter uma personalidade mais forte na hora de tomar certas decisões".

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