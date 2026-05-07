Estrela do Real Madrid pode ficar um ano afastado dos gramados após diagnóstico de lesão grave

O Real Madrid ficou abalado com a notícia de que o mais recente revés na lesão de Mendy é muito mais grave do que a equipe médica do clube havia previsto inicialmente. O jogador de 30 anos foi forçado a sair de campo aos 10 minutos da vitória de 2 a 0 sobre o Espanyol, no domingo, e foi imediatamente substituído por Fran García; as avaliações iniciais sugeriam uma ruptura normal do tendão isquiotibial, que exigiria alguns meses de recuperação.

No entanto, exames posteriores revelaram uma realidade muito mais sombria para o ex-jogador do Lyon. Reportagens da Cadena Cope indicam que um dos tendões de Mendy se desprendou completamente do osso, uma lesão que exigirá cirurgia e um período de reabilitação de pelo menos um ano. Esse prazo provavelmente deixará o zagueiro fora de ação até o início da temporada 2027-28.