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Estrela do Real Madrid pode ficar um ano afastado dos gramados após diagnóstico de lesão grave
Diagnóstico devastador para o zagueiro francês
O Real Madrid ficou abalado com a notícia de que o mais recente revés na lesão de Mendy é muito mais grave do que a equipe médica do clube havia previsto inicialmente. O jogador de 30 anos foi forçado a sair de campo aos 10 minutos da vitória de 2 a 0 sobre o Espanyol, no domingo, e foi imediatamente substituído por Fran García; as avaliações iniciais sugeriam uma ruptura normal do tendão isquiotibial, que exigiria alguns meses de recuperação.
No entanto, exames posteriores revelaram uma realidade muito mais sombria para o ex-jogador do Lyon. Reportagens da Cadena Cope indicam que um dos tendões de Mendy se desprendou completamente do osso, uma lesão que exigirá cirurgia e um período de reabilitação de pelo menos um ano. Esse prazo provavelmente deixará o zagueiro fora de ação até o início da temporada 2027-28.
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Surgem rumores sobre a aposentadoria de Mendy
Dada a gravidade da lesão e a complexidade da recuperação, não há garantias de que Mendy volte a atingir seu auge físico. Tendo enfrentado um ciclo incessante de problemas físicos nos últimos 24 meses, diz-se que o desgaste psicológico está pesando muito sobre o francês, e Cope sugeriu que uma aposentadoria antecipada poderia estar em jogo.
A notícia é um duro golpe para o Real de Álvaro Arbeloa, já que Mendy tem provado consistentemente seu valor em partidas decisivas, destacando-se com um desempenho de elite na Liga dos Campeões contra times como o Bayern de Munique. No entanto, sua capacidade de permanecer em campo tem se tornado cada vez mais rara, levando o clube a ponderar um futuro sem o lateral-esquerdo.
Incerteza contratual no Bernabéu
O momento em que essa lesão ocorreu é particularmente cruel, dada a situação contratual de Mendy na capital espanhola. Seu contrato atual com o Real Madrid vai até junho de 2028, o que significa que, se ele ficar um ano inteiro afastado dos gramados, retornará com apenas uma temporada restante em seu contrato. Isso coloca o Los Blancos em uma posição difícil no que diz respeito ao planejamento de longo prazo para a linha defensiva.
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A série de lesões graves continua
A mais recente lesão de Mendy é o culminar de um histórico desastroso de lesões, que o levou a somar apenas 448 minutos em campo ao longo da atual temporada. Com apenas nove partidas disputadas nesta temporada, o zagueiro sofreu cinco lesões distintas, o que o impediu de encontrar qualquer tipo de ritmo ou consistência.
O contraste com a temporada passada é gritante; embora ele ainda tivesse problemas físicos há um ano, conseguiu fazer 31 partidas e jogou mais de quatro vezes o número de minutos que acumulou em 2025-26.