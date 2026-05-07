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Khaled Mahmoud

Traduzido por

Estrela do Real Madrid pode ficar um ano afastado dos gramados após diagnóstico de lesão grave

Real Madrid
F. Mendy
La Liga

Ferland Mendy enfrenta um futuro incerto no futebol de alto nível após receber um diagnóstico devastador de lesão, após a recente vitória do Real Madrid sobre o Espanyol. O jogador da seleção francesa, que tem sido uma peça fundamental na defesa do Los Blancos quando está em forma, pode agora ficar afastado dos gramados por um ano inteiro, segundo relatos.

  • Diagnóstico devastador para o zagueiro francês

    O Real Madrid ficou abalado com a notícia de que o mais recente revés na lesão de Mendy é muito mais grave do que a equipe médica do clube havia previsto inicialmente. O jogador de 30 anos foi forçado a sair de campo aos 10 minutos da vitória de 2 a 0 sobre o Espanyol, no domingo, e foi imediatamente substituído por Fran García; as avaliações iniciais sugeriam uma ruptura normal do tendão isquiotibial, que exigiria alguns meses de recuperação.

    No entanto, exames posteriores revelaram uma realidade muito mais sombria para o ex-jogador do Lyon. Reportagens da Cadena Cope indicam que um dos tendões de Mendy se desprendou completamente do osso, uma lesão que exigirá cirurgia e um período de reabilitação de pelo menos um ano. Esse prazo provavelmente deixará o zagueiro fora de ação até o início da temporada 2027-28.

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    Surgem rumores sobre a aposentadoria de Mendy

    Dada a gravidade da lesão e a complexidade da recuperação, não há garantias de que Mendy volte a atingir seu auge físico. Tendo enfrentado um ciclo incessante de problemas físicos nos últimos 24 meses, diz-se que o desgaste psicológico está pesando muito sobre o francês, e Cope sugeriu que uma aposentadoria antecipada poderia estar em jogo.

    A notícia é um duro golpe para o Real de Álvaro Arbeloa, já que Mendy tem provado consistentemente seu valor em partidas decisivas, destacando-se com um desempenho de elite na Liga dos Campeões contra times como o Bayern de Munique. No entanto, sua capacidade de permanecer em campo tem se tornado cada vez mais rara, levando o clube a ponderar um futuro sem o lateral-esquerdo.

  • Incerteza contratual no Bernabéu

    O momento em que essa lesão ocorreu é particularmente cruel, dada a situação contratual de Mendy na capital espanhola. Seu contrato atual com o Real Madrid vai até junho de 2028, o que significa que, se ele ficar um ano inteiro afastado dos gramados, retornará com apenas uma temporada restante em seu contrato. Isso coloca o Los Blancos em uma posição difícil no que diz respeito ao planejamento de longo prazo para a linha defensiva.


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    A série de lesões graves continua

    A mais recente lesão de Mendy é o culminar de um histórico desastroso de lesões, que o levou a somar apenas 448 minutos em campo ao longo da atual temporada. Com apenas nove partidas disputadas nesta temporada, o zagueiro sofreu cinco lesões distintas, o que o impediu de encontrar qualquer tipo de ritmo ou consistência.

    O contraste com a temporada passada é gritante; embora ele ainda tivesse problemas físicos há um ano, conseguiu fazer 31 partidas e jogou mais de quatro vezes o número de minutos que acumulou em 2025-26.

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