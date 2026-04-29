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Estrela do Benfica espera que o “formidável” José Mourinho recuse o regresso ao Real Madrid
Estrela do Benfica quer desesperadamente que Mourinho fique
Rios renasceu sob a orientação do experiente técnico e acredita que a saída deste representaria um duro golpe para as ambições do gigante português. O apelo público do meio-campista destaca o impacto que o técnico de 63 anos tem causado desde que voltou ao clube onde deixou sua marca há décadas.
Questionado se acredita que Mourinho voltará a Madrid neste verão, Ríos disse ao Diario As: “Não sei, para ser sincero. No que me diz respeito, espero que não. Espero que ele fique comigo. Todos os dias aprendo algo novo com ele. Ele tem uma personalidade formidável e motiva como ninguém. Sua carreira é incrível; ele está nisso há anos e já ganhou tudo. Você nunca o vê perder a motivação. Ela continua tão forte como sempre. Isso me motiva, como jogador, a querer mais.”
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Perez lidera a perseguição ao seu ex-chefe
Apesar do carinho da atual equipe, a atração por Madrid continua sendo uma sombra constante sobre a gestão de Mourinho no Estádio da Luz. Notícias sugerem que Pérez está liderando a busca pelo seu ex-treinador para restaurar a estabilidade de um time que tem enfrentado dificuldades sob o comando de Álvaro Arbeloa. O espanhol assumiu o comando em janeiro, após a saída de Xabi Alonso, mas uma queda no desempenho deixou a diretoria em busca de uma figura de destaque para conduzir a equipe na próxima temporada. Embora outros nomes, como Mauricio Pochettino e Lionel Scaloni, tenham sido mencionados nos corredores do Bernabéu, o peso emocional e tático de um retorno de Mourinho continua a dominar as manchetes tanto na Espanha quanto em Portugal.
Mourinho quebra o silêncio sobre o futuro
O próprio Mourinho tem se mantido, como de costume, evasivo diante de perguntas sobre seu futuro, embora tenha recentemente dado algumas dicas sobre seus objetivos de curto prazo. Atualmente, ele tem contrato com o Benfica até junho de 2027.
Ao abordar suas metas imediatas, Mourinho declarou recentemente: “Meu próximo objetivo é levar o Benfica de volta à Liga dos Campeões.” Esse foco na classificação para a competição continental sugere que ele ainda está comprometido com o projeto de Lisboa, mesmo enquanto Pérez avalia uma abordagem formal. No entanto, o técnico também admitiu anteriormente que “quando a temporada terminar, teremos 10 dias para decidir se continuamos ou nos separamos”, deixando a porta firmemente entreaberta para uma possível saída no verão.
- AFP
Um legado já escrito em Madri
Os rumores sobre o Bernabéu não são surpresa, dada a história de Mourinho com o gigante espanhol. Durante seu primeiro mandato de três anos, entre 2010 e 2013, ele ficou famoso por quebrar o domínio do Barcelona ao levar o Real Madrid ao título da La Liga com um recorde de 100 pontos, além de conquistar a Copa del Rey e a Supercopa da Espanha. Se Pérez realmente entrar em contato, a atração do Bernabéu pode ser difícil de resistir, mas as vozes dentro do elenco do Benfica estão deixando claro que ainda não estão prontas para se despedir de seu líder.