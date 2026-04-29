Estrela do Benfica espera que o “formidável” José Mourinho recuse o regresso ao Real Madrid

Rios renasceu sob a orientação do experiente técnico e acredita que a saída deste representaria um duro golpe para as ambições do gigante português. O apelo público do meio-campista destaca o impacto que o técnico de 63 anos tem causado desde que voltou ao clube onde deixou sua marca há décadas.

Questionado se acredita que Mourinho voltará a Madrid neste verão, Ríos disse ao Diario As: “Não sei, para ser sincero. No que me diz respeito, espero que não. Espero que ele fique comigo. Todos os dias aprendo algo novo com ele. Ele tem uma personalidade formidável e motiva como ninguém. Sua carreira é incrível; ele está nisso há anos e já ganhou tudo. Você nunca o vê perder a motivação. Ela continua tão forte como sempre. Isso me motiva, como jogador, a querer mais.”