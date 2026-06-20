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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Estrela da Espanha: Yamal me irrita bastante... e esse é o ponto forte da Arábia Saudita

Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
Copa do Mundo
A. Laporte
L. Yamal
Espanha
Arábia Saudita

Emerick Laporte, zagueiro da seleção espanhola, falou sobre os pontos fortes da Arábia Saudita antes do confronto entre as duas equipes, amanhã, domingo, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Em declarações à imprensa, publicadas pelo jornal “As”, Laporte disse: “Estamos frustrados após o empate contra Cabo Verde, mas também precisamos lembrar que disputamos um grande número de partidas sem sofrer nenhuma derrota, e isso nos dá ainda mais ambição”.

Ele acrescentou: “Estamos focados em nós mesmos. Fizemos uma boa partida contra Cabo Verde na defesa e não permitimos que eles lançassem contra-ataques. Amanhã precisamos fazer o mesmo, mas marcando gols. Temos que atacar com toda a força”.

Com base em sua experiência no Al-Nassr, ele comentou: “A seleção saudita conta com jogadores excepcionais. Talvez eles não sejam muito conhecidos na Europa, mas conheço muitos deles; jogam um futebol muito bom e podem estar mais acostumados a essas condições climáticas. Mas precisamos pensar em nós mesmos”.

  • Spain Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Eles adoram me provocar

    E continuou: “Yamal me descreveu como o melhor do mundo? Sério... perguntem a ele mesmo. Eu tento ser o melhor na minha posição. Desde o início, nossa relação foi boa, mas, ultimamente, temos jogado mais Fortnite juntos, e isso nos aproximou ainda mais. Temos uma relação ótima”.

    Sobre as brincadeiras dos jogadores da Espanha com ele, Émerick Laporte explicou: “Eles adoram me provocar. Mas, sinceramente, as coisas estão ótimas. O grupo é excelente, e temos uma relação forte”.

    E ele enfatizou: “Quem mais tenta te provocar? Lamine Yamal, mas ele faz isso com todo mundo, e o Javi também”.

    E concluiu: “O mais importante agora é o jogo de amanhã. Temos que continuar trabalhando e estar bem concentrados. Pensamos primeiro na vitória e, depois, calculamos o resto”.

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