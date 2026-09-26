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Espanha sem fim: vira para 3 a 2 sobre a Inglaterra em Wembley, Baena e Oyarzabal decisivos

Inglaterra x Espanha
Inglaterra
Espanha
Liga das Nações A

Reviva conosco a primeira rodada da Nations League.

Liga das Nações

Inglaterra-Espanha 2-3

Gols: 2' Yamal (E), 36' Gordon (I), 40' Kane (I), 61' Baena (E), 74' Oyarzabal (E)

Kane (I) perde pênalti aos 53'


Espanha sem fim. Inglaterra e Espanha se enfrentaram às 20h45 de sábado, em Londres, na partida válida pela primeira rodada do grupo 3 da Liga A da Liga das Nações 2026-2027. Os campeões do mundo viram e vencem por 3 a 2 a seleção dos Três Leões, quarta colocada, naquela que poderia ter sido a final da Copa do Mundo de 2026: decisivas foram as entradas de Baena, autor de um gol e uma assistência, e Oyarzabal, vindos do banco, que viram o jogo sobre os gols de Gordon e Kane, depois da vantagem provisória espanhola assinada por Yamal após erro de Guehi. O capitão inglês perde um pênalti com o placar em 2 a 1 para sua equipe.


Outro colapso para a seleção de Tuchel, depois do contra a Argentina na semifinal da Copa do Mundo, apesar do apoio dos 90 mil em Wembley, enquanto a Espanha confirma sua sequência de invencibilidade, que já dura mais de dois anos e não tem igual entre as seleções.

  • Os gols e os lances mais importantes:

    74' - ESPANHA VIRA DE NOVO, OYARZABAL FAZ O 3 A 2! Assistência e gol para Baena, uma das mexidas vencedoras saídas do banco de De La Fuente, assim como seu centroavante. Genial o passe do talento do Atlético de Madrid para Oyarzabal, muito bem ao encobrir Trafford com um toque por baixo para a virada da Espanha.


    61' - EMPATE DA ESPANHA COM BAENA!  O atacante do Atlético solta uma finalização de direita da entrada da área que bate Trafford e faz o 2 a 2.


    60' - Bela jogada da Espanha: Baena, de calcanhar, tabela em espaço curto com Yamal, que diante de Trafford chega muito perto do empate,


    55' - KANE PERDE O PÊNALTI, NO TRAVESSÃO! O capitão da Inglaterra escorrega levemente com o pé de apoio em um tufo de grama: sua finalização de direita, no meio do gol, havia deslocado Simon, mas a bola explode no travessão.


    53' PÊNALTI PARA A INGLATERRA! Rodri disputa uma bola com Bellingham. O espanhol não toca na bola, o meio-campista do Real Madrid procura o contato e cai na área. Massa não marca a penalidade, mas é chamado pelo VAR para rever o lance e concede o pênalti.


    40' - A INGLATERRA VIRA, KANE! Os Três Leões retomam e mudam completamente a partida em apenas quatro minutos. Jogada pela esquerda de O'Reilly e cruzamento para a cabeça de Kane, que desvia em direção ao gol da Espanha. Há a colaboração de Cucurella, que não consegue afastar (mas apenas desviar) uma bola administrável, que entra nas costas de Simon.


    36' - EMPATE DA INGLATERRA COM GORDON! Contra-ataque perfeito da equipe de Tuchel, que pune a Espanha em transição no eixo Gordon-Bellingham. O ex-Newcastle, de calcanhar, inicia o avanço do companheiro e arranca em direção ao espaço, recebendo a bola para correr em campo aberto. Preciso também o toque que bate Simon para a festa em Wembley.


    34' - Olmo quase marca em magia de Yamal: um calcanhar espetacular para deixar o companheiro livre na área, que cruza a finalização de direita em posição nada simples e passa perto do alvo.


    16' - Mais uma vez protagonista o homem que decidiu a última Copa do Mundo: passe em profundidade de Yamal que surpreende a defesa inglesa e lança o companheiro em direção a Trafford, muito bem ao pará-lo na saída,


    8' - Espanha tem o segundo gol anulado! Ruiz cruza da intermediária uma bola interessan-te para Cubarsí, que não alcança: o desvio sobra para Ferran Torres, que marca, mas em posição de impedimento


    2' - GOL DA ESPANHA, YAMAL! A Espanha precisa de menos de dois minutos para abrir o placar em Wembley, mas o erro de Guehi é imperdoável. Na saída de bola, o zagueiro do Manchester City não percebe a pressão às suas costas de Lamine Yamal, que rouba a bola e dispara em direção a Trafford, batendo-o com a esquerda; a bola bate na trave interna antes de entrar.

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    A ficha técnica:

    Inglaterra-Espanha 2-3

    Gols: 2' Yamal (E), 36' Gordon (I), 40' Kane (I), 61' Baena (E), 74' Oyarzabal (E)


    INGLATERRA (4-2-3-1): Trafford; Quansah, Konsa, Guehi (aos 89' Branthwaite), O'Reilly; Andersen, Lewis-Skelly (aos 70' Garner); Saka (aos 83' Gibbs-White), Bellingham, Gordon (aos 70' Rogers); Kane (aos 83' Calvert-Lewin). Técnico: Tuchel 

    ESPANHA (4-2-3-1): Simon; E. Garcia, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo (aos 82' Merino), Williams (aos 55' Baena); F. Torres (aos 55' Oyarzabal). Técnico: De La Fuente


    Amarelos: O'Reilly (I), Guehi (I)

    Expulsos: -

    Assistências: Bellingham (I), O'Reilly (I), Olmo (E), Baena (E)

    Árbitro: Massa (ITA)

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