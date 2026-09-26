Espanha sem fim: vira para 3 a 2 sobre a Inglaterra em Wembley, Baena e Oyarzabal decisivos

74' - ESPANHA VIRA DE NOVO, OYARZABAL FAZ O 3 A 2! Assistência e gol para Baena, uma das mexidas vencedoras saídas do banco de De La Fuente, assim como seu centroavante. Genial o passe do talento do Atlético de Madrid para Oyarzabal, muito bem ao encobrir Trafford com um toque por baixo para a virada da Espanha.





61' - EMPATE DA ESPANHA COM BAENA! O atacante do Atlético solta uma finalização de direita da entrada da área que bate Trafford e faz o 2 a 2.





60' - Bela jogada da Espanha: Baena, de calcanhar, tabela em espaço curto com Yamal, que diante de Trafford chega muito perto do empate,





55' - KANE PERDE O PÊNALTI, NO TRAVESSÃO! O capitão da Inglaterra escorrega levemente com o pé de apoio em um tufo de grama: sua finalização de direita, no meio do gol, havia deslocado Simon, mas a bola explode no travessão.





53' PÊNALTI PARA A INGLATERRA! Rodri disputa uma bola com Bellingham. O espanhol não toca na bola, o meio-campista do Real Madrid procura o contato e cai na área. Massa não marca a penalidade, mas é chamado pelo VAR para rever o lance e concede o pênalti.





40' - A INGLATERRA VIRA, KANE! Os Três Leões retomam e mudam completamente a partida em apenas quatro minutos. Jogada pela esquerda de O'Reilly e cruzamento para a cabeça de Kane, que desvia em direção ao gol da Espanha. Há a colaboração de Cucurella, que não consegue afastar (mas apenas desviar) uma bola administrável, que entra nas costas de Simon.





36' - EMPATE DA INGLATERRA COM GORDON! Contra-ataque perfeito da equipe de Tuchel, que pune a Espanha em transição no eixo Gordon-Bellingham. O ex-Newcastle, de calcanhar, inicia o avanço do companheiro e arranca em direção ao espaço, recebendo a bola para correr em campo aberto. Preciso também o toque que bate Simon para a festa em Wembley.





34' - Olmo quase marca em magia de Yamal: um calcanhar espetacular para deixar o companheiro livre na área, que cruza a finalização de direita em posição nada simples e passa perto do alvo.





16' - Mais uma vez protagonista o homem que decidiu a última Copa do Mundo: passe em profundidade de Yamal que surpreende a defesa inglesa e lança o companheiro em direção a Trafford, muito bem ao pará-lo na saída,





8' - Espanha tem o segundo gol anulado! Ruiz cruza da intermediária uma bola interessan-te para Cubarsí, que não alcança: o desvio sobra para Ferran Torres, que marca, mas em posição de impedimento





2' - GOL DA ESPANHA, YAMAL! A Espanha precisa de menos de dois minutos para abrir o placar em Wembley, mas o erro de Guehi é imperdoável. Na saída de bola, o zagueiro do Manchester City não percebe a pressão às suas costas de Lamine Yamal, que rouba a bola e dispara em direção a Trafford, batendo-o com a esquerda; a bola bate na trave interna antes de entrar.