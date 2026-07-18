Espanha cancela treino antes da final da Copa do Mundo contra a Argentina

Os preparativos finais antes da partida da final da Copa do Mundo da FIFA 2026 entraram em um repentino caos logístico no sábado, depois que condições climáticas severas atingiram a região norte de Nova Jersey. O ônibus da seleção espanhola chegou no horário previsto para o treino programado no Centro de Treinamento Melanie Lane, mas os jogadores e a comissão técnica foram imediatamente confrontados com uma rigorosa medida de segurança imposta pelos organizadores do torneio.

De acordo com o USA Today, um representante da FIFA informou à imprensa presente que os regulamentos exigem um intervalo mínimo de 30 minutos sem quedas de raios antes que os jogadores sejam autorizados a entrar em campo. Após monitorar a situação e constatar que não havia sinais de melhora imediata no tempo adverso, a comissão técnica espanhola tomou a difícil decisão de cancelar o treino, em vez de deixar os jogadores esperando indefinidamente no vestiário.







