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Espanha cancela treino antes da final da Copa do Mundo contra a Argentina
Tempestades interrompem os preparativos para as finais
Os preparativos finais antes da partida da final da Copa do Mundo da FIFA 2026 entraram em um repentino caos logístico no sábado, depois que condições climáticas severas atingiram a região norte de Nova Jersey. O ônibus da seleção espanhola chegou no horário previsto para o treino programado no Centro de Treinamento Melanie Lane, mas os jogadores e a comissão técnica foram imediatamente confrontados com uma rigorosa medida de segurança imposta pelos organizadores do torneio.
De acordo com o USA Today, um representante da FIFA informou à imprensa presente que os regulamentos exigem um intervalo mínimo de 30 minutos sem quedas de raios antes que os jogadores sejam autorizados a entrar em campo. Após monitorar a situação e constatar que não havia sinais de melhora imediata no tempo adverso, a comissão técnica espanhola tomou a difícil decisão de cancelar o treino, em vez de deixar os jogadores esperando indefinidamente no vestiário.
Preocupações com as lesões de De la Fuente
O momento do cancelamento está particularmente longe de ser ideal para o técnico de la Fuente, que havia destacado a importância vital dessa sessão específica. Vários jogadores-chave, incluindo Lamine Yamal e Pedro Porro, estão atualmente se recuperando de contusões sofridas durante a disputada vitória nas semifinais contra a França.
De la Fuente já havia destacado a importância das últimas 24 horas em sua coletiva de imprensa pré-jogo. Em declarações na sexta-feira, o técnico da Espanha disse: “Amanhã teremos o último treino. É um dos momentos mais críticos, pois não pode haver atrasos, já que não daria para disputar a partida se ocorresse algum tipo de imprevisto – espero que não aconteça. Mas todos estão bem.”
A Argentina enfrenta atrasos semelhantes
Do outro lado da divisão tática, a Argentina enfrentava seus próprios desafios. A equipe de Lionel Scaloni tinha programado iniciar seu último treino na sede do New York Red Bulls, localizada a apenas cinco milhas de distância de onde a seleção espanhola estava acampada. A Albiceleste também foi prejudicada pelas tempestades que varreram a região, embora mantivesse a esperança de dar início ao treino assim que o tempo melhorasse.
Os argentinos, liderados pelo eterno Lionel Messi, buscam se tornar a terceira nação da história a defender com sucesso um título da Copa do Mundo. Para Scaloni, qualquer interrupção no ritmo de sua equipe é indesejável, especialmente considerando o jogo de pressão de alta intensidade que esperam enfrentar por parte do meio-campo espanhol.
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Um momento histórico para ambas as nações
Deixando de lado as condições climáticas imprevisíveis, a final deste domingo marca a terceira participação da Argentina em uma final de Copa do Mundo nos últimos 12 anos, com os atuais campeões em busca do quarto título de sua história — e do segundo consecutivo —, na tentativa de consolidar seu status entre as forças mais dominantes do torneio nos últimos tempos. A Espanha, por outro lado, buscará conquistar apenas seu segundo título da Copa do Mundo.
Seja qual for o resultado, a partida de domingo no MetLife Stadium promete ser um desfecho digno para uma Copa do Mundo que já proporcionou muitos momentos dramáticos, tanto dentro quanto fora de campo, enquanto duas das nações mais tradicionais do futebol internacional se enfrentam pela conquista do prêmio máximo.
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