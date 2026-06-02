"Espalharam muitas bobagens": estrela do Real Madrid critica a mídia após confusão no vestiário

No início de maio, ocorreu uma violenta briga entre Tchouameni e seu companheiro de meio-campo, Fede Valverde, durante um treino do Real Madrid. A situação chegou a tal ponto que Valverde precisou ser levado ao hospital com um traumatismo cranioencefálico — segundo o comunicado oficial do Real Madrid, devido a uma queda acidental do uruguaio sobre uma mesa.

O francês voltou a negar veementemente as notícias da mídia de que teria ocorrido uma briga no vestiário entre Tchouameni e Valverde: “Li que houve uma briga e que eu teria batido nele. Isso simplesmente não é verdade. Não vou entrar em mais detalhes sobre isso.”

Logo após o incidente, Tchouameni pediu desculpas aos torcedores do Real Madrid por meio de um comunicado público. Valverde, por sua vez, enfatizou que seu companheiro de equipe não o havia agredido; o clube aplicou aos dois envolvidos na briga uma pesada multa de 500 mil euros cada um.