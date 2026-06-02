"É claro que aconteceram algumas coisas, todos vocês puderam ler e ouvir sobre isso. Mas o assunto foi exagerado. Quando se joga no Real Madrid, tudo acaba provocando uma reação enorme. Mas muita bobagem foi divulgada pela imprensa", destacou Tchouameni em uma coletiva de imprensa no centro de treinamento da seleção francesa para a Copa do Mundo.
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"Espalharam muitas bobagens": estrela do Real Madrid critica a mídia após confusão no vestiário
No início de maio, ocorreu uma violenta briga entre Tchouameni e seu companheiro de meio-campo, Fede Valverde, durante um treino do Real Madrid. A situação chegou a tal ponto que Valverde precisou ser levado ao hospital com um traumatismo cranioencefálico — segundo o comunicado oficial do Real Madrid, devido a uma queda acidental do uruguaio sobre uma mesa.
O francês voltou a negar veementemente as notícias da mídia de que teria ocorrido uma briga no vestiário entre Tchouameni e Valverde: “Li que houve uma briga e que eu teria batido nele. Isso simplesmente não é verdade. Não vou entrar em mais detalhes sobre isso.”
Logo após o incidente, Tchouameni pediu desculpas aos torcedores do Real Madrid por meio de um comunicado público. Valverde, por sua vez, enfatizou que seu companheiro de equipe não o havia agredido; o clube aplicou aos dois envolvidos na briga uma pesada multa de 500 mil euros cada um.
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Tchouameni sobre o incidente no vestiário do Real Madrid: “Não há nenhum problema”
"O mais importante é que o clube saiba o que aconteceu", explicou Tchouameni. "No vestiário acontecem tantas coisas que a mídia nunca fica sabendo. A vida continua."
Não há mais rixa entre ele e Valverde, esclareceu o jogador de 26 anos. Entrementes, havia sido noticiado que o clima entre Tchouameni e Valverde estava tão tenso que um deles teria que deixar o Real no verão, para não agravar ainda mais o ambiente da equipe, além dos problemas já existentes com tantos egos inflados.
“Fede e eu temos um objetivo claro: ganhar títulos com o Real Madrid. Não há nenhum problema”, esclareceu Tchouameni. Sobre um possível confronto com os uruguaios de Valverde na próxima Copa do Mundo, ele comentou: “É claro que quero vencer com a França. Mas, no plano pessoal, não há nenhum problema com o Fede no momento.”
Para Tchouameni e os Bleus, a Copa do Mundo começa em 16 de junho com a primeira partida da fase de grupos contra o Senegal; os outros adversários da fase de grupos são Noruega e Iraque. O Uruguai de Valverde enfrenta a Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha na fase de grupos.