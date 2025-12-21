De escândalos sexuais a cuecas proibidas: a saga de 'Lord' Nicklas Bendtner

Bendtner foi um destaque nas categorias de base do futebol dinamarquês enquanto crescia na capital, Copenhague, mas os problemas surgiram muito cedo, ainda nesse estágio da carreira. “Eu era um pouco cabeça-quente quando era mais jovem”, admitiu anos depois.

O atacante assinou com o Arsenal em 2005 e passou a ser visto como uma das grandes promessas do clube, chegando pouco antes de Emmanuel Adebayor e depois de Robin van Persie. Nesse período, acabou se envolvendo em uma discussão no campo de treinamento com Thierry Henry.

“Ele me confronta, grita na minha cara, diz todo tipo de coisa”, escreveu Bendtner em sua autobiografia ao relembrar o episódio. “Olhando para trás, consigo ver que estava fora de linha. Minha cabeça era diferente naquela época. Tivemos essa pequena disputa em que ele me colocou no meu lugar.”

Em 2006, Bendtner foi emprestado ao Birmingham City, então na Championship. Apesar de ter se destacado em St Andrew’s e ajudado o time de Steve Bruce a conquistar o acesso de volta à Premier League, esse período marcou o início da atenção sobre sua vida fora de campo. Durante a temporada 2006/07, surgiram relatos de que o atacante passava grande parte de seu tempo livre em clubes de dança exótica.

“Não eram clubes de dança exótica cinco vezes por semana. Não era como se eu fosse viciado nisso, vamos deixar isso claro”, explicou publicamente em 2020. “Era apenas sair em geral. Eu estava lesionado e tinha um enorme respeito pelo Steve. Pessoas que eu respeito, não consigo mentir. Tenho que ser totalmente honesto. Ele me ligou furioso, estava realmente chateado. Quando disse: ‘você saiu quatro vezes esta semana’, eu respondi: ‘Desculpa, Steve, foram cinco’. Ele não soube como reagir. Estava bravo, mas não conseguiu evitar dar uma risadinha.”

Para dar um toque ainda mais novelesco à história, Bendtner acabou deixando essas noites tardias de lado e engatou um relacionamento com Amy, filha de Steve Bruce. O casal se separou em 2008 — provavelmente para alívio do então treinador.