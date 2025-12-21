+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Lord Bendtner GFXGOAL
Sean Walsh

De escândalos sexuais a cuecas proibidas: a saga de 'Lord' Nicklas Bendtner

A vida de um jogador de futebol profissional é, para a maioria das pessoas, a realização de um sonho. Você é bem remunerado para praticar o esporte mais popular do planeta, cercado por fama e reconhecimento que muitos invejam. Ainda assim, nem mesmo esse patamar é suficiente para satisfazer plenamente o seleto grupo que realmente chega ao topo do futebol — e Nicklas Bendtner é uma prova clara disso

O ex-jogador dinamarquês tinha potencial para se tornar um dos melhores atacantes da Europa. É difícil conciliar essa possibilidade com a forma como sua trajetória realmente se desenvolveu. Se a carreira de Nicklas Bendtner fosse reescrita cem vezes, em mais da metade delas ele provavelmente seria lembrado como um caso de sucesso.

Premier League, LaLiga e mais!Assine já! 

No entanto, este acabou sendo um raro exemplo de talento que foi permanente e irreversivelmente desviado por episódios excêntricos fora de campo. Bendtner também se tornou um dos primeiros grandes “memes” do futebol na era da internet. Esses são os momentos marcantes — e muitas vezes surreais — da vida de “Lord Bendtner”.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Barnsley v Birmingham CityGetty Images Sport

    Entre empréstimos e polêmicas

    Bendtner foi um destaque nas categorias de base do futebol dinamarquês enquanto crescia na capital, Copenhague, mas os problemas surgiram muito cedo, ainda nesse estágio da carreira. “Eu era um pouco cabeça-quente quando era mais jovem”, admitiu anos depois.

    O atacante assinou com o Arsenal em 2005 e passou a ser visto como uma das grandes promessas do clube, chegando pouco antes de Emmanuel Adebayor e depois de Robin van Persie. Nesse período, acabou se envolvendo em uma discussão no campo de treinamento com Thierry Henry.

    “Ele me confronta, grita na minha cara, diz todo tipo de coisa”, escreveu Bendtner em sua autobiografia ao relembrar o episódio. “Olhando para trás, consigo ver que estava fora de linha. Minha cabeça era diferente naquela época. Tivemos essa pequena disputa em que ele me colocou no meu lugar.”

    Em 2006, Bendtner foi emprestado ao Birmingham City, então na Championship. Apesar de ter se destacado em St Andrew’s e ajudado o time de Steve Bruce a conquistar o acesso de volta à Premier League, esse período marcou o início da atenção sobre sua vida fora de campo. Durante a temporada 2006/07, surgiram relatos de que o atacante passava grande parte de seu tempo livre em clubes de dança exótica.

    “Não eram clubes de dança exótica cinco vezes por semana. Não era como se eu fosse viciado nisso, vamos deixar isso claro”, explicou publicamente em 2020. “Era apenas sair em geral. Eu estava lesionado e tinha um enorme respeito pelo Steve. Pessoas que eu respeito, não consigo mentir. Tenho que ser totalmente honesto. Ele me ligou furioso, estava realmente chateado. Quando disse: ‘você saiu quatro vezes esta semana’, eu respondi: ‘Desculpa, Steve, foram cinco’. Ele não soube como reagir. Estava bravo, mas não conseguiu evitar dar uma risadinha.”

    Para dar um toque ainda mais novelesco à história, Bendtner acabou deixando essas noites tardias de lado e engatou um relacionamento com Amy, filha de Steve Bruce. O casal se separou em 2008 — provavelmente para alívio do então treinador.

    • Publicidade
  • Arsenal's Togo Striker Emmanuel AdebayorAFP

    Lutando contra seus próprios companheiros de equipe

    Apesar dessas indiscrições, Arsène Wenger enxergou potencial suficiente em Bendtner para integrá-lo definitivamente ao elenco principal do Arsenal na temporada 2007/08, campanha em que os Gunners brigaram pelo título da Premier League. O atacante também foi recompensado com um novo contrato de cinco anos.

    De modo geral, a temporada foi bastante sólida para Bendtner. Seus nove gols em 40 partidas em todas as competições só ficaram atrás dos números de Adebayor, Cesc Fàbregas e Eduardo da Silva. Ele ainda caiu nas graças da torcida ao marcar com seu primeiro toque na bola após sair do banco, garantindo uma vitória por 2 a 1 sobre o rival Tottenham, em pleno período natalino. Ainda assim, mesmo em meio à ascensão, Bendtner mostrou dificuldade para evitar episódios de autossabotagem.

    Na derrota por 5 a 1 para o Spurs, no jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa, o dinamarquês acabou marcando um gol contra de cabeça e se envolveu em uma discussão em campo com Adebayor, que terminou com o atacante africano de nariz ensanguentado. O episódio não apagou tudo o que havia sido construído ao longo da temporada, mas lançou, sem dúvida, uma sombra sobre seu desempenho.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milagre do acidente de carro

    Em setembro de 2009, Bendtner acreditava que uma força superior foi responsável por ele ainda estar vivo após um grave acidente de carro a caminho do treino, que deixou o veículo completamente destruído. Apesar da violência da colisão, o atacante sofreu apenas ferimentos leves e ficou afastado por poucas semanas.

    “Acredito que alguém colocou a mão sobre mim”, disse Bendtner na época. “Não sei o que ou quem foi, mas, olhando em uma perspectiva mais ampla, senti claramente que alguém estava me ajudando. Simplesmente não era o meu momento. Não era a hora de minha vida acabar. Se o carro fosse menor e menos seguro, poderia ter sido fatal. A própria polícia classificou como um milagre o fato de isso não ter terminado em tragédia ou, ao menos, em ferimentos graves.”

    O dinamarquês relembrou cada instante do acidente com clareza. “Lembro de cada fração de segundo. Não desmaiei nem perdi a consciência. Alguém disse que eu estava a 160 km/h, o que é completamente falso. Não estava nem perto disso. Falei com a polícia e não houve qualquer processo, porque o excesso de velocidade não esteve envolvido. O acidente aconteceu quando um carro entrou de repente à minha frente, na pista da esquerda. Um segundo depois, percebi que colidiria se não reagisse. Lembro de pensar: ‘Isso vai acabar muito mal. Posso morrer agora’.”

    “Girei o volante com força para a direita e consegui evitar o outro carro. Mas acabei atingindo o acostamento no meio da estrada. O carro rodou de volta, bateu em algumas árvores — felizmente não muito grandes — e parou em um campo. O veículo ficou completamente destruído. Sei que poderia ter sido muito pior.”

    Embora, à época, Bendtner parecesse ter se recuperado plenamente, ele revelou em 2020 que o acidente teve consequências duradouras, resultando em uma série de pequenas lesões ao longo dos anos.

    “O acidente de carro foi um grande revés para mim”, afirmou. “Foi algo muito sério. Me causou muita dor e ainda causa até hoje. Aquilo me mudou. Passei a ter uma abordagem diferente da vida. Me senti extremamente sortudo por estar vivo, porque foi um acidente grave. Mas ele me deixou com várias pequenas lesões e problemas nos anos seguintes, o que foi muito difícil de lidar, tanto como jogador quanto como pessoa. Você nunca conseguia chegar aonde queria, porque sempre era travado por uma lesão ou pela dor.”

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Manchester United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chantageada para fazer uma cirurgia de aumento de seios

    A vida amorosa turbulenta de Bendtner, no entanto, não dava sinais de estabilização. No fim de 2009, ele afirmou ter sido vítima de chantagem por parte de uma ex-amante, que exigiu dinheiro para realizar uma cirurgia de implante mamário.

    “Uma das garotas com quem me envolvi apareceu dizendo que eu a havia engravidado”, contou. “Disse que havia um preço caso fosse ‘resolver a situação’. Perguntei o que isso significava.”

    “Ela respondeu: ‘Significa que você vai ter que pagar um par de seios novos para mim. Quero arrumar meus peitos’. Acabei pagando a viagem dela até o cirurgião plástico.”

    Segundo Bendtner, os episódios não pararam por aí. “Em outra noite, uma garota arremessou um paralelepípedo pela janela traseira de um dos meus Porsches. Eu estava no apartamento e conseguia ouvi-la gritando e berrando, mas não saí. Não havia nada a ser discutido. Ela estava furiosa porque eu não queria continuar saindo com ela.”

    “Em uma terceira ocasião, uma garota mexeu no meu telefone enquanto eu dormia. Imagino que tenha descoberto que eu me relacionava com outras pessoas. Na manhã seguinte, ela havia ido embora — assim como minhas roupas. Elas tinham sido jogadas pela janela e estavam espalhadas na calçada.”

  • Arsenal's Danish striker Nicklas BendtneAFP

    Perdendo milhares em jogos de azar

    Bendtner não conseguiu se manter em plena forma física durante as temporadas 2009/10 e 2010/11 no Arsenal. Com isso, passou a buscar fora dos gramados a mesma sensação de euforia que encontrava ao jogar e marcar gols — e acabou se voltando para o jogo de azar.

    “Em alguns momentos, parecia um vício”, admitiu Bendtner ao refletir sobre esse período, em 2011. “Eu sempre achei que tivesse a situação sob controle, mas aquela noite específica foi um ponto de virada. Eu sabia que aquele não era o estilo de vida que queria levar. Com tantas lesões, não conseguia mais encontrar a excitação de entrar em campo diante de 60 mil pessoas. Nada se comparava a isso. A única forma de sentir aquela competitividade novamente era indo ao cassino.”

    “Quanto mais altas as apostas, maior a adrenalina. Eu cheguei a estar perdendo £400 mil libras, mas consegui recuperar boa parte e, no fim, perdi ‘apenas’ £20 mil libras naquela noite. Foi terrível. Ainda assim, quando voltei para o hotel e tive tempo para pensar, percebi que aquele deveria ser o fim das minhas grandes noites de jogo. Eu não queria ser apenas mais um ex-jogador que perdeu todo o dinheiro por não ter usado a cabeça. Para mim, era fundamental voltar às raízes e me recompor. Olhando agora, fico feliz que isso tenha acontecido, porque talvez eu não tivesse tido aquele choque de realidade.”

    Diante desse momento decisivo, Bendtner recorreu a uma figura conhecida para abandonar o mau hábito: Steve Bruce. “Eu e o Steve sempre tivemos uma relação muito honesta”, explicou. “Ele me ajudou bastante ao longo dos anos e, às vezes, ligava apenas para saber como eu estava. Dizia: ‘escute, esse não é o caminho que você quer seguir. Seja inteligente com o seu dinheiro, seja inteligente com a sua vida’. Ele foi um fator muito importante não só nos meus primeiros anos, mas também mais adiante na minha carreira.”

  • Denmark v Portugal - Group B: UEFA EURO 2012Getty Images Sport

    Cueca proibidas

    Bendtner integrou as seleções da Dinamarca que disputaram a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012. Foi justamente neste último torneio que ele voltou a ganhar as manchetes — mais uma vez, pelos motivos errados.

    O atacante marcou dois gols na derrota dinamarquesa por 3 a 2 para Portugal, na fase de grupos, e, ao celebrar o segundo, abaixou discretamente o calção para exibir uma cueca com o logotipo da casa de apostas Paddy Power. O gesto, caracterizado como marketing de emboscada, levou a Uefa a agir com rigor: Bendtner foi suspenso por uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014 e multado em €100 mil euros — valor que a própria Paddy Power se prontificou a pagar.

    “Temos orgulho de ouvir nossos clientes, e o que ouvimos alto e claro ontem foi que Nicklas Bendtner não deveria sofrer como resultado dos padrões duplos da Uefa”, afirmou a empresa em comunicado. “Não acreditamos que Nicklas devesse ser punido por algo mais grave do que usar sua cueca da sorte, que, na prática, não passou de uma brincadeira.”

  • FC Juventus v AC Chievo Verona - Serie AGetty Images Sport

    Proibição de dirigir embriagado

    Bendtner conseguiu um empréstimo para a Juventus de Antonio Conte na temporada 2012/13, ainda que tenha causado má impressão logo de início ao ser classificado pelo preparador físico do clube como “muito gordo”. Sua passagem por Turim, no entanto, foi marcada por lesões e por mais um episódio de indisciplina fora de campo. Já aos 25 anos, o atacante acabou preso por dirigir alcoolizado após seu carro ser flagrado trafegando na contramão de uma rua em Copenhague.

    “Estou muito, muito arrependido com todos os meus amigos e fãs. Não é aceitável beber e dirigir. Assumo total responsabilidade”, declarou Bendtner nas redes sociais. Apesar do pedido de desculpas, ele foi punido pelas autoridades dinamarquesas com uma multa de £97 mil ibras e uma suspensão de três anos do direito de dirigir.

    O episódio também teve consequências esportivas. Bendtner foi afastado da seleção dinamarquesa por seis meses. “A DBU exigiu que Nicklas Bendtner tirasse seis meses para refletir sobre seu futuro internacional”, informou a federação em comunicado. “A DBU respeita o direito de todos os jogadores à vida privada, mas também possui regras claras que devem ser seguidas pelos atletas da seleção em relação ao comportamento público.”

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CARDIFFAFP

    Escândalo sexual de táxi

    Na mesma noite em que seus ex-companheiros de Arsenal eram eliminados pelo Bayern de Munique nas oitavas de final da Champions League de 2014, Bendtner, embriagado, estava de volta a Copenhague e acabou envolvido em mais um episódio constrangedor. Ele foi acusado de comportamento obsceno contra um táxi.

    “Ele ficou na parte de trás do carro e passou a se esfregar contra a janela lateral depois de abrir as calças, enquanto batia no veículo com o cinto e gritava insultos”, relatou o taxista à imprensa dinamarquesa. “Em 25 anos trabalhando como motorista em Copenhague, já levei bêbados e alcoólatras de todo tipo, mas nunca vivi algo assim.”

    Apesar da gravidade da acusação, Bendtner conseguiu evitar prisão e processo criminal naquela ocasião. Ainda assim, sua relação com os taxistas da capital dinamarquesa voltaria a se deteriorar anos depois. Em 2018, ele quebrou a mandíbula de um motorista após se recusar a pagar uma corrida equivalente a £5 libras.

    O ex-atacante acabou condenado a 50 dias de prisão, mas recebeu autorização para cumprir a pena em regime de prisão domiciliar.

  • FC Internazionale Milano v VfL Wolfsburg - UEFA Europa League Round of 16Getty Images Sport

    Levanta-se 'Lord' Bendtner

    Em meio aos inúmeros escândalos que marcaram sua vida pessoal, Bendtner chegou, ainda que brevemente, a se estabilizar. Em 2010, ele teve um filho com a ex-baronesa Caroline Iuel-Brockdorff, figura próxima à família real dinamarquesa. A relação, no entanto, não durou, e o casal se separou pouco depois do nascimento da criança.

    Foi esse contexto que deu origem ao infame apelido da internet “Lord Bendtner”. Inicialmente, a alcunha servia como uma ironia bem-humorada, frequentemente usada para zombar do declínio de seu futebol, mas acabou sendo adotada pelo próprio atacante, que sempre demonstrou levar a brincadeira com leveza. O meme é um verdadeiro retrato de uma era específica da internet — daquelas imagens com textos grandes, em negrito e brancos, que hoje soam quase como uma relíquia cultural.

    Curiosamente, Bendtner acabou se tornando “lorde” também fora do ambiente virtual. Em 2015, a revista dinamarquesa Se og Hør adquiriu um metro quadrado de terra em Glencoe Wood, na Escócia, em seu nome. “Nós vimos a iniciativa e o Nicklas achou a ideia divertida”, explicou Elisa Lykke, sua agente à época. “Solicitamos o envio do recibo e ficamos satisfeitos em saber que a compra contribui para a preservação de uma área de conservação ambiental.”

  • Última dança

    No fim da janela de transferências do verão de 2019, Bendtner decidiu retornar ao clube de sua infância, o Copenhagen. Após passagens de sorte variável por Wolfsburg, Nottingham Forest e Rosenborg no crepúsculo da carreira, o atacante parecia determinado a encerrar sua trajetória em alta. A empolgação foi imediata: torcedores lotaram a loja oficial do clube para comprar camisas com o nome de seu antigo ídolo — e, acredite, os uniformes de Bendtner para jogos em casa simplesmente esgotaram.

    “Houve um enorme interesse pelo nosso novo uniforme titular com ‘Bendtner 32’ nas costas”, explicou o gerente da loja, Martin Nohr. “Isso fez com que a camisa se esgotasse em todos os tamanhos adultos. Já estamos providenciando a reposição, e os estoques devem ser normalizados em sete a 14 dias.”

    Dentro de campo, porém, o retorno foi breve e decepcionante. Abaixo do nível exigido, Bendtner marcou apenas um gol em nove partidas antes de deixar o clube. Na sequência, juntou-se ao Tarnby FF, equipe amadora das divisões inferiores da Dinamarca, onde atuou por um curto período antes de anunciar sua aposentadoria definitiva, em 2021.

    Assim chegava ao fim uma carreira tão caótica quanto extraordinária — e, em muitos momentos, literalmente inacreditável. Não há aqui espaço para mitos ou exageros sem fundamento. Estas são as verdades de um jogador que viveu no limite, dentro e fora de campo.

Carabao Cup
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
0