De escândalos sexuais a cuecas proibidas: a saga de 'Lord' Nicklas Bendtner

Em setembro de 2009, Bendtner acreditava que uma força superior foi responsável por ele ainda estar vivo após um grave acidente de carro a caminho do treino, que deixou o veículo completamente destruído. Apesar da violência da colisão, o atacante sofreu apenas ferimentos leves e ficou afastado por poucas semanas.
“Acredito que alguém colocou a mão sobre mim”, disse Bendtner na época. “Não sei o que ou quem foi, mas, olhando em uma perspectiva mais ampla, senti claramente que alguém estava me ajudando. Simplesmente não era o meu momento. Não era a hora de minha vida acabar. Se o carro fosse menor e menos seguro, poderia ter sido fatal. A própria polícia classificou como um milagre o fato de isso não ter terminado em tragédia ou, ao menos, em ferimentos graves.”
O dinamarquês relembrou cada instante do acidente com clareza. “Lembro de cada fração de segundo. Não desmaiei nem perdi a consciência. Alguém disse que eu estava a 160 km/h, o que é completamente falso. Não estava nem perto disso. Falei com a polícia e não houve qualquer processo, porque o excesso de velocidade não esteve envolvido. O acidente aconteceu quando um carro entrou de repente à minha frente, na pista da esquerda. Um segundo depois, percebi que colidiria se não reagisse. Lembro de pensar: ‘Isso vai acabar muito mal. Posso morrer agora’.”
“Girei o volante com força para a direita e consegui evitar o outro carro. Mas acabei atingindo o acostamento no meio da estrada. O carro rodou de volta, bateu em algumas árvores — felizmente não muito grandes — e parou em um campo. O veículo ficou completamente destruído. Sei que poderia ter sido muito pior.”
Embora, à época, Bendtner parecesse ter se recuperado plenamente, ele revelou em 2020 que o acidente teve consequências duradouras, resultando em uma série de pequenas lesões ao longo dos anos.
“O acidente de carro foi um grande revés para mim”, afirmou. “Foi algo muito sério. Me causou muita dor e ainda causa até hoje. Aquilo me mudou. Passei a ter uma abordagem diferente da vida. Me senti extremamente sortudo por estar vivo, porque foi um acidente grave. Mas ele me deixou com várias pequenas lesões e problemas nos anos seguintes, o que foi muito difícil de lidar, tanto como jogador quanto como pessoa. Você nunca conseguia chegar aonde queria, porque sempre era travado por uma lesão ou pela dor.”