Escândalo com ingressos antes da Copa do Mundo! EUA tomam medidas contra torcedores iranianos

De acordo com um comunicado da Federação Iraniana de Futebol, a medida teria como objetivo "impedir a presença de torcedores iranianos nos estádios". A entidade destacou que, de acordo com as regras da FIFA, lhe seriam atribuídos 8% dos ingressos para cada um de seus jogos. De acordo com o comunicado, após receber sua cota, o Irã já havia iniciado a venda de ingressos para os jogos da fase de grupos contra Nova Zelândia, Bélgica e Egito — todos a serem disputados nos EUA.

“No entanto, em uma medida inesperada, as cotas atribuídas à Federação Iraniana de Futebol foram retiradas e, nas circunstâncias atuais, a federação não está em condições de disponibilizar nem mesmo um único ingresso aos torcedores da seleção nacional”, dizia o comunicado. A federação classificou essa medida como “contrária ao espírito das competições internacionais e ao princípio da igualdade entre os países participantes”.