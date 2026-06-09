Conforme informou a Federação Nacional de Futebol na terça-feira, os ingressos atribuídos ao Irã pelos Estados Unidos para os jogos da fase de grupos foram retirados de última hora. O incidente se soma a uma série de disputas burocráticas entre os EUA e o Irã em torno da Copa do Mundo nos últimos dias e meses.
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Escândalo com ingressos antes da Copa do Mundo! EUA tomam medidas contra torcedores iranianos
De acordo com um comunicado da Federação Iraniana de Futebol, a medida teria como objetivo "impedir a presença de torcedores iranianos nos estádios". A entidade destacou que, de acordo com as regras da FIFA, lhe seriam atribuídos 8% dos ingressos para cada um de seus jogos. De acordo com o comunicado, após receber sua cota, o Irã já havia iniciado a venda de ingressos para os jogos da fase de grupos contra Nova Zelândia, Bélgica e Egito — todos a serem disputados nos EUA.
“No entanto, em uma medida inesperada, as cotas atribuídas à Federação Iraniana de Futebol foram retiradas e, nas circunstâncias atuais, a federação não está em condições de disponibilizar nem mesmo um único ingresso aos torcedores da seleção nacional”, dizia o comunicado. A federação classificou essa medida como “contrária ao espírito das competições internacionais e ao princípio da igualdade entre os países participantes”.
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Nem a FIFA nem os organizadores americanos se pronunciaram publicamente até o momento sobre as acusações do Irã. Antes disso, já havia havido um debate sobre a concessão de vistos pelos EUA para a delegação iraniana na Copa do Mundo. Embora os jogadores tenham recebido a autorização de entrada nos EUA em cima da hora, ela foi negada a 15 membros da delegação. Devido ao conflito entre os EUA e o Irã, a seleção iraniana já havia transferido sua base de treinamento da Copa do Mundo de Tucson, no Arizona, para Tijuana, no México.
O Irã disputa sua primeira partida contra a Nova Zelândia no dia 15 de junho, em Los Angeles, antes de enfrentar a Bélgica na mesma cidade, no dia 21 de junho. Para encerrar a fase de grupos G, o time enfrenta o Egito no dia 26 de junho, em Seattle.