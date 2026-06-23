Uma entrada violenta do meio-campista argentino Alexis Mac Allister contra o austríaco Xaver Schlager, perto da linha central — que deu início à jogada que resultou no primeiro gol de Messi na vitória por 2 a 0 da Argentina na partida da fase de grupos da Copa do Mundo na segunda-feira — gerou polêmica após o apito final.
Traduzido por
"Erro evidente do árbitro": o gol recorde de Lionel Messi na Copa do Mundo não deveria ter sido validado?
O técnico da seleção austríaca, Ralf Rangnick, declarou à MagentaTV que era “irritante que o VAR não tivesse tido a coragem, assim como no pênalti, de dizer ao árbitro: ‘Saia daí e veja como ocorreu o lance do 1 a 0’”. O veredicto inequívoco de Rangnick foi: “Falta clara em Xaver Schlager”.
Se o árbitro Amin Mohamed Omar tivesse visto a jogada dessa forma, o gol que colocou a Argentina na frente não teria ocorrido. Mas, em vez disso, após uma entrada de Mac Allister em Rodrigo De Paul — que de fato merecia ser marcada como falta —, a bola chegou a Messi, que deslocou o jogo e, alguns segundos depois, recebeu a bola de volta na entrada da área para finalizar com sua típica frieza.
“Para mim, isso é uma falta”, concordou Jürgen Klopp com Rangnick, em sua função de especialista na MagentaTV. Seu colega Thomas Müller, considerando a linha geral do árbitro, que deixou muitas jogadas passarem, comentou: “Da arquibancada, parecia falta. Em campo neutro, para mim, seria mais uma falta, mas da forma como o árbitro deixou a jogada seguir e como ele também tocou na bola, é difícil anular.”
Mac Allister entrou na disputa com Schlager por trás. O jogador do Liverpool também tocou na bola, mas acertou principalmente o austríaco e o derrubou; Schlager permaneceu no chão após a disputa. “Do ponto de vista factual, não há como resolver”, analisou o especialista em arbitragem Patrick Ittrich, que encerrou sua carreira após a última temporada, na MagentaTV, e compreendeu por que o VAR não interveio: “A bola é tocada, o corpo também é atingido. Isso fica a critério do árbitro. Se ele apitar, tudo bem. Se ele não apitar, também está tudo bem. A tendência é para falta, mas ele deixou o jogo seguir.”
- AFP
O gol de Lionel Messi que bateu o recorde da Copa do Mundo foi irregular? “O VAR deveria ter anulado o gol”
Mas o que mais irritou Rangnick foi o seguinte: no pênalti marcado logo no início para a Argentina, que Messi acabou por perder, o VAR interveio após uma jogada que, na opinião dele, poderia ter sido deixada passar, considerando a forma como o árbitro Omar conduzia a partida. Schlager e Stefan Posch cercaram o atacante argentino Lautaro Martínez, e enquanto Schlager também tocou na bola, Posch acertou exclusivamente Martínez. Em campo, Omar inicialmente não havia marcado o pênalti, mas, após analisar as imagens, acabou decidindo por ele.
O lendário goleiro do Manchester United, Peter Schmeichel, também tinha essa jogada do pênalti em mente quando começou a criticar a arbitragem por causa do primeiro gol da Argentina. “Não acho que o gol deveria ter sido validado. Lembrem-se de como eles conseguiram o pênalti”, disse o dinamarquês como comentarista da FOX, e sobre a entrada de Mac Allister em Schlager: “Houve um chute por trás. Isso é falta direta. [...] O VAR deveria ter anulado o gol. É um erro claro e óbvio do árbitro. Por isso, sinto um pouco de pena da Áustria.”
Já Konrad Laimer, do FC Bayern, também fez uma crítica ao árbitro, embora não se referisse diretamente ao primeiro gol de Messi, mas à atitude que, na sua opinião, foi muito agressiva por parte do campeão mundial: “Não sei quantas faltas os argentinos cometeram, mas pareciam ser 700. E receberam apenas um cartão amarelo, aos 70 minutos (Facundo Medina aos 76 minutos, nota da redação). Seja qual for o motivo, simplesmente não se dá mais cartões amarelos”, reclamou Laimer na MagentaTV e, após um suspiro, acrescentou: “Não devo me irritar demais, afinal isso não adianta nada.”
- AFP
Lionel Messi e Kylian Mbappé disputam o título de maior artilheiro da história da Copa do Mundo
Para Messi, o gol que abriu o placar aos 38 minutos foi, por sua vez, muito especial: foi o 17º gol do atacante do Inter de Miami em uma Copa do Mundo, com o que ele ultrapassou Miroslav Klose (16 gols) e agora é o único artilheiro da história da Copa do Mundo. Nos acréscimos, Messi marcou mais um gol, fechando o placar em 2 a 0, e agora soma 18 gols em Copas do Mundo.
Uma das histórias desta Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá está sendo o duelo entre Messi e Kylian Mbappé pelo título de maior artilheiro da Copa do Mundo. O craque francês, após marcar dois gols na estreia contra o Senegal (3 a 1), também fez dois gols na segunda partida da fase de grupos contra o Iraque (3 a 0) e agora soma 16 gols em Copas do Mundo. Mbappé, assim, empatou com Klose por enquanto, mas com certeza adoraria estar à frente de Messi ao final da Copa do Mundo de 2026.
Enquanto a seleção argentina de Messi, após duas vitórias nas estreias, já está garantida como campeã do grupo antes mesmo da última partida da fase de grupos contra a Jordânia, a Áustria disputará, na madrugada de sábado para domingo (horário alemão), a decisão pelo segundo lugar contra a Argélia. Ambas as equipes venceram suas respectivas partidas contra a Jordânia e, com isso, somam três pontos cada. Como a Áustria tem melhor saldo de gols, um empate certamente seria suficiente para a seleção austríaca garantir o segundo lugar.
Lionel Messi agora está sozinho na liderança: os cinco maiores artilheiros da história da Copa do Mundo
Posição
Jogadores
País
Participações
Partidas
Gols
1
Lionel Messi
Argentina
6
28
18
2
Kylian Mbappé
França
3
16
16
3
Miroslav Klose
Alemanha
4
24
16
4
Ronaldo
Brasil
4
19
15
5
Gerd Müller
Alemanha
2
13
14