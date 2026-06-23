"Erro evidente do árbitro": o gol recorde de Lionel Messi na Copa do Mundo não deveria ter sido validado?

O técnico da seleção austríaca, Ralf Rangnick, declarou à MagentaTV que era “irritante que o VAR não tivesse tido a coragem, assim como no pênalti, de dizer ao árbitro: ‘Saia daí e veja como ocorreu o lance do 1 a 0’”. O veredicto inequívoco de Rangnick foi: “Falta clara em Xaver Schlager”.

Se o árbitro Amin Mohamed Omar tivesse visto a jogada dessa forma, o gol que colocou a Argentina na frente não teria ocorrido. Mas, em vez disso, após uma entrada de Mac Allister em Rodrigo De Paul — que de fato merecia ser marcada como falta —, a bola chegou a Messi, que deslocou o jogo e, alguns segundos depois, recebeu a bola de volta na entrada da área para finalizar com sua típica frieza.

“Para mim, isso é uma falta”, concordou Jürgen Klopp com Rangnick, em sua função de especialista na MagentaTV. Seu colega Thomas Müller, considerando a linha geral do árbitro, que deixou muitas jogadas passarem, comentou: “Da arquibancada, parecia falta. Em campo neutro, para mim, seria mais uma falta, mas da forma como o árbitro deixou a jogada seguir e como ele também tocou na bola, é difícil anular.”

Mac Allister entrou na disputa com Schlager por trás. O jogador do Liverpool também tocou na bola, mas acertou principalmente o austríaco e o derrubou; Schlager permaneceu no chão após a disputa. “Do ponto de vista factual, não há como resolver”, analisou o especialista em arbitragem Patrick Ittrich, que encerrou sua carreira após a última temporada, na MagentaTV, e compreendeu por que o VAR não interveio: “A bola é tocada, o corpo também é atingido. Isso fica a critério do árbitro. Se ele apitar, tudo bem. Se ele não apitar, também está tudo bem. A tendência é para falta, mas ele deixou o jogo seguir.”