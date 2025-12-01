Enzo Fernández quer ser o sucessor de Lionel Messi como líder da Argentina
Números de Messi com a Argentina impressionam
O vencedor de oito Bolas de Ouro ainda não confirmou se fará parte da defesa do título mundial da Argentina em 2026 - tendo já feito sua última partida com a camisa da seleção em solo argentino -, mas a expectativa é que ele estará lá.
Como capitão da Argentina durante sua carreira, Messi foi essencial nos dois títulos conquistados da Copa América na campanha que resultou no troféu da Copa do Mundo de 2022. Ao todo, ele jogou 196 jogos com a seleção argentina e marcou 115 gols.
- Getty
Quem herdará a braçadeira de Messi?
O dia chegará em que Messi se aposentará e alguém precisará assumir a liderança e dar o exemplo em sua ausência. Enzo Fernández, que já usou a braçadeira de capitão no Chelsea em algumas ocasiões, acredita que está pronto para assumir essa responsabilidade.
O jogador de 24 anos disse ao GIVEMESPORT sobre sua ambição pessoal: “Em um nível pessoal, é claro, sonho em ser o capitão da Argentina, mas essa decisão não cabe a mim. Depende da comissão técnica. Mas sim, é um sonho meu.
“Não sei quando isso poderá acontecer. O tempo dirá, e cabe à comissão técnica tomar a decisão. Certamente é um dos meus sonhos, e eu ficaria honrado em usar a braçadeira de capitão.”
Argentina está pronta para a defesa do título da Copa do Mundo
Enzo Fernández foi essencial na conquista da Copa do Mundo de 2022 e, ao final do torneio, foi eleito o melhor jogador jovem (com 20 anos de idade) da competição.
Mirando a edição de 2026, ele está pronto para disputar novamente o título da Copa do Mundo: “Vamos tentar defendê-la e ganhá-la novamente, que é o que esta seleção deve fazer. O povo argentino é tão apaixonado e nós sempre queremos mais. Nossa mentalidade é que merecemos defender nossa coroa da Copa do Mundo e ter um grande torneio, que significa vencê-la.”
Um segundo sucesso na Copa do Mundo ajudaria a reforçar o legado de Messi como o maior de todos os tempos, com Fernández e companhia cientes de que estão testemunhando o fim de uma carreira verdadeiramente brilhante. Eles estão determinados a proporcionar mais uma comemoração inesquecível ao seu companheiro veterano.
Fernández disse: “Vencer a Copa do Mundo já é coisa do passado, e estamos focados no que está por vir. Sabemos que pode ser a última Copa do Mundo de Messi, então vamos tentar defender nosso título como equipe. Faremos o nosso melhor para mantê-la.”
- Getty
Messi jogará pela Argentina na Copa do Mundo de 2026?
Messi contou ao SPORT sobre a possibilidade de representar a Argentina no torneio do próximo ano, demonstrando preocupação sobre como estará sua forma física após o fim da temporada da MLS: “Eu não quero ser um peso, por assim dizer. Quero me sentir fisicamente apto, ter certeza de que posso ajudar e contribuir para a equipe. Nossa temporada [do Inter Miami] é diferente da europeia. Teremos uma pré-temporada no meio, com poucos jogos antes da Copa do Mundo, e veremos como as coisas vão dia a dia para ver se realmente me sinto fisicamente em forma para estar onde gostaria e poder participar.
“Mas, obviamente, estou ciente de que é uma Copa do Mundo, e é especial, e que a Copa do Mundo é a maior competição que existe. Então, estou empolgado, mas estou levando um dia de cada vez.”
O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, deixou a porta aberta para que Messi jogue pelo tempo que quiser. Neste ano de 2025, ele levou o Inter Miami para sua primeira final da MLS Cup na história e se consagrou como artilheiro da liga, o que demonstra que ele ainda não perdeu sua magia que tanto encantou os fãs de futebol ao redor do mundo.