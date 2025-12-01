Enzo Fernández quer ser o sucessor de Lionel Messi como líder da Argentina

Enzo Fernández foi essencial na conquista da Copa do Mundo de 2022 e, ao final do torneio, foi eleito o melhor jogador jovem (com 20 anos de idade) da competição.

Mirando a edição de 2026, ele está pronto para disputar novamente o título da Copa do Mundo: “Vamos tentar defendê-la e ganhá-la novamente, que é o que esta seleção deve fazer. O povo argentino é tão apaixonado e nós sempre queremos mais. Nossa mentalidade é que merecemos defender nossa coroa da Copa do Mundo e ter um grande torneio, que significa vencê-la.”

Um segundo sucesso na Copa do Mundo ajudaria a reforçar o legado de Messi como o maior de todos os tempos, com Fernández e companhia cientes de que estão testemunhando o fim de uma carreira verdadeiramente brilhante. Eles estão determinados a proporcionar mais uma comemoração inesquecível ao seu companheiro veterano.

Fernández disse: “Vencer a Copa do Mundo já é coisa do passado, e estamos focados no que está por vir. Sabemos que pode ser a última Copa do Mundo de Messi, então vamos tentar defender nosso título como equipe. Faremos o nosso melhor para mantê-la.”