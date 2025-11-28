+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Thomas Hindle

Lionel Messi está carregando o Inter Miami até a final - alguém pode impedir o título da MLS?

Messi já contribuiu com 12 participações em gols nos playoffs, e a melhoria defensiva de Miami pode ser o fator decisivo no caminho para, possivelmente, vencer a MLS Cup

A terceira assistência de Lionel Messi foi a melhor. Ou talvez tenha sido a segunda. A primeira também não foi ruim. Para ser honesto, escolha qualquer uma. Todas as três foram impressionantes - feitas sem esforço, com precisão, coisas ridículas. 

E todas as três foram talvez mais vitais do que jamais foram para o argentino com a camisa do Inter Miami. Esta é a época do ano em que há verdadeiro risco na Major League Soccer. Estamos nos playoffs. É vencer ou ir para casa. E é também onde o Miami caiu repetidas vezes. Eles perderam na CONCACAF Champions Cup no início deste ano. Foram derrotados na final da Leagues Cup em agosto. Há pouco mais de 12 meses, foram eliminados dos playoffs pelo Atlanta United. 

Mas este é um Miami diferente. Eles estão defendendo com mais determinação, jogando com mais estrutura, e gerenciando os jogos muito melhor do que no início do ano. Até tiveram um lampejo de sorte a seu favor.

No entanto, a maior mudança é óbvia: Messi está levando este time adiante. Ele participou de 22 dos últimos 24 gols do Miami - um retorno absurdo - e há momentos em que ele parece um extraterrestre, operando em um nível que o resto da liga simplesmente não consegue igualar. Com duas vitórias a mais separando Miami de uma cobiçada MLS Cup, é difícil ver quem pode detê-los se ele continuar jogando assim.

    "Sabemos do que Leo é capaz"

    Messi tem sido repetidamente perguntado como conseguiu ser tão bom, livre de lesões e eficaz por tanto tempo. É uma pergunta justa. Ele tem 38 anos e ainda é imensamente eficaz. Sua resposta? Bem, ele simplesmente aprendeu a andar. 

    Parece simples, de fato. E não é particularmente inovador. Mas Messi se tornou um mestre na conservação de energia - tanto quando seu time está com a bola quanto sem ela. Atualmente, ele passeia por espaços, posicionando-se antes de fazer pequenos sprints para receber passes. Ele ainda é mais do que bom o suficiente para operar nos menores espaços, então Messi os aproveita sem ter que se movimentar por toda parte. É o mesmo quando o Inter Miami não tem a bola. Geralmente, ele não pressiona. Seus números de ação defensiva são péssimos. Não há sentido em pedir para ele marcar, fechar ou impactar o jogo. Afinal de contas, isso é trabalho de todos os outros. 

    Até a noite de domingo. Foi quando as coisas mudaram. Messi aprendeu a correr. Quando Miami não tinha a posse da bola, ele se movimentava e perseguia. Ele bloqueava linhas de passe e impedia que o Cincinnati conectasse passes para o perigoso Evander. Antes do terceiro gol dos Herons, Messi recuou para sua própria metade, recuperou a bola e depois fez o passe decisivo - que Allende finalizou. 

    "Sabemos do que Leo é capaz, ele prova isso todos os fins de semana. Hoje, ele fez outro trabalho incrível sem a bola, porque já sabemos do que ele é capaz com ela", disse o treinador Javier Mascherano após o jogo.

    A magia de Messi

    Mas é claro, os clássicos permaneceram. Esta é a parte, afinal, que realmente importa. Os números são ridículos. Messi criou oito chances, fez três assistências e marcou o gol de abertura. Ele quebrou um recorde da MLS ao acumular 12 contribuições de gol em uma única campanha de playoff (com potencialmente dois jogos ainda por vir). Nos seus últimos sete jogos, ele marcou 11 gols e deu 11 assistências. Junte tudo, e Messi está em média com uma contribuição de gol a cada 28,6 minutos. Esses são números simplesmente absurdos. 

    Há também uma eficiência mortal nele. É claro que Messi é o homem de impacto em quase todos os ataques de Miami. Mas cinco jogadores em campo tiveram mais toques. Tanto Sergio Busquets quanto Rodrigo De Paul estiveram mais com a bola. Outros três jogadores tiveram mais toques na área adversária. Jordi Alba fez mais passes para o terço final. No entanto, nenhum outro jogador de Miami completou mais dribles. Nenhum outro jogador de ataque teve uma porcentagem de passes completados maior. 

    Mas quantificar Messi em estatísticas não faz justiça completa a ele. Em vez disso, é sua magia que importa. Ele iniciou o lance que levou ao primeiro gol, pegando a bola perto da linha do meio-campo, soltando-a antes de acelerar para a área para marcar o 30º gol de cabeça de sua carreira. Na segunda assistência, ele girou e, em um simples movimento, entregou a bola para Mateo Silvetti, que finalizou maravilhosamente. Sua segunda assistência veio com a parte interna do pé esquerdo. A terceira foi graças à parte externa do pé direito. Ambas foram perfeitas para Allende. Ambas cortaram a defesa. Ambas criaram chances que realmente não podiam ser perdidas.

    E então houve os outros detalhes: as viradas de ombro, a exploração de ângulos impossíveis. 

    A defesa finalmente se destaca

    A questão é que isso tem sido verdade há algum tempo - na MLS e além. Messi foi o MVP no ano passado. Seria um grande choque se ele não conquistasse o prêmio este ano também. Ele ficou a um gol ou assistência de quebrar o recorde de participações em gols em uma única temporada (um recorde atualmente mantido pela lenda do LAFC, Carlos Vela). Ele sempre fez acontecer, seja em uma goleada pelo Barcelona, um show da habilidades pela Argentina em um amistoso sem importância, ou na final da Copa do Mundo.

    Então, o que mudou? Bem, para o Miami, pelo menos, o outro lado do campo tem sido surpreendente eficiente. Miami tem sido inferior defensivamente na maior parte da temporada. As configurações não estão certas. Falta mobilidade tanto no meio-campo como na defesa central. Maxi Falcon é errático. Noah Allen tem 21 anos - e joga como tal. Marcelo Weigandt e Ian Fray são inconsistentes na lateral direita. Busquets não consegue mais se movimentar. Em resumo, os Herons são expostos na transição quase em todos os jogos.

    No entanto, nos playoffs, eles têm sido mais difíceis de derrotar. Silvetti adicionou mais mobilidade. Um pouco mais de intensidade de Messi colocou mais pressão na bola. Também tem que ser admitido que a ausência de Luis Suárez - suspenso para o terceiro jogo contra o Nashville e no banco no domingo à noite - deu ao Miami mais mobilidade e ação na pressão da bola.

    Eles certamente se beneficiaram de alguns erros também. Cincinnati teve suas chances no início, mas não conseguiu capitalizar. Evander, consistentemente um dos melhores da MLS, não marcou um único gol em sua carreira nos playoffs - um dado intrigante, dado sua qualidade bruta e os feitos de gols na temporada regular. Ele esteve quieto mais uma vez no domingo. Ainda assim, o Miami fez algo que imita vagamente a Argentina: uma estrutura defensiva forte ao redor de Messi, o que permitiu que ele estivesse em seu melhor. O resultado foi um time complicado de derrotar. O Miami permitiu apenas 1,01 xG (expectativa de gols dos adversários) contra, e sofreu apenas um gol de jogada aberta nos playoffs.

    Quem para o Miami agora?

    Certamente, houve um desequilíbrio na MLS este ano. A Conferência Leste é, simplesmente, muito melhor que a Oeste. Os três melhores times da Conferência Leste acumularam mais pontos do que o primeiro do Oeste. É também mais profunda, com times fortes como o Columbus Crew e o Nashville SC ocupando as sextas e sétimas posições - ao contrário de Austin e Dallas no Oeste. Sem tirar o mérito da excelência de Vancouver, San Diego, e LAFC, mas o Miami teve uma temporada mais difícil ao considerar todas as competições em que o time esteve envolvido.

    O padrão se manteve nos playoffs. O Miami era ligeiramente favorito contra o Cincinnati principalmente porque tinham Messi, mas não venciam no TQL Stadium em partidas da MLS desde 2021. Sua derrota por 3 a 0 por lá na temporada regular - um jogo em que um Miami em plena força foi controlado com facilidade - foi citada a semana toda como o sinal mais claro de que poderiam ter dificuldades.

    Mas não importou. Foram para o campo do melhor time da conferência, aquele que os derrotou há quatro meses, e venceram de forma convincente.

    Então quem os para agora? A Filadélfia poderia ter sido a resposta lógica, mas foram eliminados por um New York City FC ressurgente. É muito provável que o Miami não perca para essa equipe em casa. E eles receberão quem escapar do Oeste na MLS Cup. San Diego e Vancouver são ambos capazes — e Vancouver até derrotou o Miami no Chase Stadium em abril — mas esta versão dos Herons parece estar muito distante daquela que perdeu por 3 a 1.

    Retire tudo isso, entretanto, e o efeito Messi ainda é o mais destacado: os gols, as assistências e os momentos entre eles. Será necessário um esforço coletivo daqui para frente, mas quando esse interruptor é acionado, o Miami se torna quase impossível de vencer.

