Lionel Messi está carregando o Inter Miami até a final - alguém pode impedir o título da MLS?

A terceira assistência de Lionel Messi foi a melhor. Ou talvez tenha sido a segunda. A primeira também não foi ruim. Para ser honesto, escolha qualquer uma. Todas as três foram impressionantes - feitas sem esforço, com precisão, coisas ridículas.

E todas as três foram talvez mais vitais do que jamais foram para o argentino com a camisa do Inter Miami. Esta é a época do ano em que há verdadeiro risco na Major League Soccer. Estamos nos playoffs. É vencer ou ir para casa. E é também onde o Miami caiu repetidas vezes. Eles perderam na CONCACAF Champions Cup no início deste ano. Foram derrotados na final da Leagues Cup em agosto. Há pouco mais de 12 meses, foram eliminados dos playoffs pelo Atlanta United.

Mas este é um Miami diferente. Eles estão defendendo com mais determinação, jogando com mais estrutura, e gerenciando os jogos muito melhor do que no início do ano. Até tiveram um lampejo de sorte a seu favor.

No entanto, a maior mudança é óbvia: Messi está levando este time adiante. Ele participou de 22 dos últimos 24 gols do Miami - um retorno absurdo - e há momentos em que ele parece um extraterrestre, operando em um nível que o resto da liga simplesmente não consegue igualar. Com duas vitórias a mais separando Miami de uma cobiçada MLS Cup, é difícil ver quem pode detê-los se ele continuar jogando assim.