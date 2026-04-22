Enzo Fernández e Moisés Caicedo “não são líderes” e “não merecem” jogar pelo Chelsea, afirma ex-ídolo dos Blues

"Já fomos jogadores e sabemos do que se trata; meu ex-companheiro de equipe e compatriota Marcel Desailly disse há dois dias exatamente o que sempre temos vindo a afirmar", disse Leboeuf. "Não temos líderes nessa equipe. Precisamos de um goleiro que seja líder, precisamos de um zagueiro central, precisamos de um meio-campista."

O ex-zagueiro central do Chelsea comparou a atual safra de estrelas às figuras lendárias com quem dividiu o vestiário durante sua passagem de sucesso por Stamford Bridge. Ele acredita que a dupla atual não compreende o peso da camisa nem as exigências de liderar um clube do porte do Chelsea em períodos difíceis.

Ele acrescentou: “Caicedo e Ezno Fernandez não são líderes. Desculpem, mas eu já vi líderes. Joguei com Dennis Wise, joguei com Craig Burley, joguei com Roberto Di Matteo no meio-campo. Eles eram líderes. Nem vou falar de zagueiros como Marcel Desailly, Steve Clarke e, no ataque, Vialli, Gullit, Zola, aqueles jogadores que fizeram sucesso na minha época, e nem vou falar do que vimos depois [sob o comando de Roman Abramovich]. Mas agora já chega: esses jogadores não merecem jogar pelo Chelsea neste momento. Eles não são bons o suficiente.”



