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Entre Espanha, Arábia Saudita e Turquia: Mohamed Salah tomou a decisão certa?

Especiais e Opinião
M. Salah
Kasimpasa x Trabzonspor
Kasimpasa
Trabzonspor
Campeonato Turco
Trabzonspor x A definir
Liga Europa
Atlético de Madrid x Malaga
Atlético de Madrid
Malaga
La Liga
Besiktas x Eyupspor
Besiktas
Eyupspor
Al-Ittihad x Al-Kholood
Al-Ittihad
Al-Kholood
Campeonato Saudita
Al-Jazira x Al-Ittihad
Al-Jazira
Liga dos Campeões da Ásia - Eliminatórias
Al Diriyah x Al-Ahli
Al Diriyah
Al-Ahli
Egito
Turquia
Espanha
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos

Vantagens e desvantagens da escolha do Trabzonspor

O futuro de Mohamed Salah após sua saída do Liverpool não foi apenas uma corrida entre vários clubes, mas se transformou em um dos casos de transferência mais empolgantes dos últimos dias.

Do Besiktas ao Al-Ittihad saudita, do Al-Diriyah ao Atlético de Madrid, chegando até o Trabzonspor, o nome do capitão da seleção do Egito circulou entre diferentes projetos, cada um com suas vantagens e desafios, antes que o clube turco vencesse a corrida na prática ao anunciar oficialmente o início das negociações e, em seguida, definir a data de chegada do jogador à Turquia para concluir os trâmites de sua transferência.

Mas a pergunta que se impõe agora é: Mohamed Salah acertou ao escolher o Trabzonspor?

  • O início foi com o Beşiktaş

    Nos primeiros dias de negociação após a Copa do Mundo, o Beşiktaş parecia ser o destino mais provável para o astro egípcio.

    As conversas chegaram ao ponto de definir o número da camisa que ele vestiria (11), o valor do contrato e até as gravações das campanhas publicitárias do clube, o que refletiu uma grande confiança dentro do clube turco na concretização do negócio.

    Mas, com o passar do tempo, as negociações emperraram por causa de divergências contratuais, especialmente no que diz respeito a algumas cláusulas financeiras e ao papel do agente do jogador, Ramy Abbas, fazendo com que o negócio travasse nos momentos decisivos e que outros clubes começassem a aproveitar a situação.

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  • A Arábia Saudita entra com toda a sua força

    Após o impasse nas negociações com o Beşiktaş, vários clubes sauditas se movimentaram, com o Al-Ittihad à frente do cenário.

    Relatos indicaram que Salah aceitou a proposta saudita em troca de um salário gigantesco, que chega a 25 milhões de dólares por ano. O nome do Al-Diriyah também surgiu entre os clubes que monitoravam a situação, prontos para agir caso as negociações turcas fracassassem.

    No aspecto financeiro, não havia dúvida de que o Campeonato Saudita apresentou a proposta mais forte, especialmente diante do grande projeto que a competição vem vivenciando nos últimos anos, atraindo um grande número de estrelas mundiais.

    Em contrapartida, porém, havia relatos que apontavam que Salah ainda preferia permanecer na Europa, por considerar que essa etapa de sua carreira ainda lhe permite competir no nível do Velho Continente, o que fez com que as propostas sauditas, apesar de sua força financeira, não se transformassem em um acordo definitivo.

  • Atlético de Madrid

    Dias depois, o nome do Atlético de Madrid despontou no cenário.

    Relatos vindos da Espanha falaram de conversas iniciais e do desejo do clube de aproveitar a condição de Salah como jogador livre, com a preparação de um contrato de duas temporadas e opção de renovação.

    No entanto, as negociações permaneceram no âmbito das sondagens e da análise das condições financeiras, sem chegar à etapa do anúncio oficial ou do acordo definitivo.

    Do ponto de vista esportivo, talvez o Atlético representasse a melhor opção, pois daria a Salah a chance de seguir em uma das mais fortes ligas europeias, disputar a Liga dos Campeões da Europa e competir por títulos nacionais e continentais.

    Mas, no mundo das transferências, há uma grande diferença entre o "interesse" e a "proposta oficial".

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  • Trabzonspor vence a disputa

    Enquanto os demais clubes se movimentavam por meio de reportagens da imprensa, o Trabzonspor escolheu agir na prática.

    O clube anunciou oficialmente o início das negociações com Mohamed Salah e, em seguida, revelou a data de chegada do jogador a Istambul para concluir os trâmites de sua transferência, num passo que levou o caso da fase das especulações à fase da execução.

    E este ponto talvez tenha sido o fator mais importante de toda a história, pois Salah encontrou diante de si um projeto claro e um clube disposto a fechar o negócio, em vez de esperar por propostas que, em sua maioria, não passaram da fase das negociações preliminares.

  • Por que a decisão pode estar certa?

    Se olharmos apenas para o lado esportivo, veremos que o Trabzonspor oferece diversas vantagens importantes.

    Em primeiro lugar, atende ao desejo de Salah de permanecer na Europa, um ponto que se repetiu em mais de um relatório ao longo dos últimos dias.

    Em segundo lugar, a equipe disputará a Liga Europa, o que dá ao jogador continuidade nas competições continentais, em vez de se contentar apenas com os torneios nacionais.

    Em terceiro lugar, Salah será o principal astro do time, sem qualquer disputa, e o sistema ofensivo será construído em torno dele, algo que talvez não esteja disponível da mesma forma em outros clubes que contam com um grande número de estrelas.

    Além disso, as pressões da torcida e da imprensa, apesar de existirem na Turquia, parecem menores do que aquelas que o aguardariam em algumas das outras opções, especialmente o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

  • Mas a decisão não é ideal!

    Em contrapartida, a escolha do Trabzonspor não deixa de ter alguns pontos negativos, sendo o mais notável o fato de o Campeonato Turco continuar sendo menos competitivo do que o Campeonato Espanhol ou o Inglês, além de que a participação na Liga Europa é, naturalmente, diferente de jogar na Liga dos Campeões da Europa.

    Da mesma forma, Salah pode ter aberto mão de um retorno financeiro maior que obteria no Campeonato Saudita, que passou a ter um projeto esportivo forte, e não apenas um destino financeiro como era visto anos atrás.

    Já se a oportunidade do Atlético de Madrid fosse real e passível de se transformar em uma proposta oficial, é natural que muitos considerem que a transferência para La Liga teria sido a melhor opção do ponto de vista esportivo.

  • E quanto a Rami Abbas?

    Não se pode falar sobre esta história sem parar para analisar o papel de Rami Abbas, empresário de Mohamed Salah.

    Segundo os relatos, Abbas esteve presente em todas as etapas das negociações, e seu nome ganhou destaque especial após os comentários sobre a existência de divergências contratuais que contribuíram para o impasse na transferência do jogador ao Besiktas.

    E apesar de parte da torcida ter criticado a rigidez do empresário, a realidade indica que seu papel fundamental consiste em proteger os interesses do jogador e obter o melhor contrato possível do ponto de vista financeiro e jurídico.

    No fim, parece que essa rigidez talvez tenha dado a Salah uma oportunidade melhor, depois que as negociações passaram do Besiktas para o Trabzonspor, que conseguiu chegar às etapas oficiais do acordo.

  • Salah se lesionou?

    No fim das contas, não é possível afirmar agora se Mohamed Salah acertou ou errou ao escolher o Trabzonspor, pois cada opção que estava diante dele carregava vantagens e desvantagens diferentes: o Atlético de Madrid lhe oferecia a chance de continuar nos mais altos níveis da competição europeia, o Campeonato Saudita lhe proporcionava um projeto esportivo e financeiro gigantesco, enquanto o Trabzonspor lhe deu a oportunidade de permanecer na Europa com um papel de liderança dentro de uma equipe que aposta nele como sua principal estrela.

    Mas o futebol não se decide no papel, e sim dentro das quatro linhas. A decisão de se transferir para o Trabzonspor pode se transformar em uma das etapas mais bem-sucedidas da carreira de Salah, caso ele conduza a equipe à conquista de títulos nacionais e a uma boa apresentação na Liga dos Campeões, assim como o tempo pode provar que outra opção teria sido mais adequada.

    Por isso, a pergunta permanece sem resposta definitiva no momento, pois o verdadeiro veredito não será dado pelas notícias ou pelas especulações, e sim pelo que o astro egípcio apresentará dentro de campo com a camisa do clube turco.

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