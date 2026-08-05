Entre Espanha, Arábia Saudita e Turquia: Mohamed Salah tomou a decisão certa?

O futuro de Mohamed Salah após sua saída do Liverpool não foi apenas uma corrida entre vários clubes, mas se transformou em um dos casos de transferência mais empolgantes dos últimos dias.
Do Besiktas ao Al-Ittihad saudita, do Al-Diriyah ao Atlético de Madrid, chegando até o Trabzonspor, o nome do capitão da seleção do Egito circulou entre diferentes projetos, cada um com suas vantagens e desafios, antes que o clube turco vencesse a corrida na prática ao anunciar oficialmente o início das negociações e, em seguida, definir a data de chegada do jogador à Turquia para concluir os trâmites de sua transferência.
Mas a pergunta que se impõe agora é: Mohamed Salah acertou ao escolher o Trabzonspor?