Entenda por que o Brasil não usará mais a camisa vermelha de goleiro contra a Escócia

A poucas horas da partida entre Brasil e Escócia, válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, uma mudança chamou a atenção nos bastidores da seleção brasileira. A FIFA alterou oficialmente o uniforme previsto para os goleiros brasileiros, que inicialmente apareciam escalados para atuar com camisa, calção e meiões vermelhos.
Com a modificação, Alisson, Ederson e Weverton utilizarão um conjunto verde. A alteração foi autorizada pela entidade máxima do futebol após solicitação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que alegou não possuir sequer um uniforme oficial de goleiro na cor vermelha.