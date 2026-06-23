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Camisa goleiro BrasilDivulgação/FIFA
Gabriel Marin

Entenda por que o Brasil não usará mais a camisa vermelha de goleiro contra a Escócia

Escócia x Brasil
Escócia
Brasil
Copa do Mundo

Após anúncio inicial da FIFA, CBF solicitou alteração e goleiros da seleção entrarão em campo com uniforme verde

A poucas horas da partida entre Brasil e Escócia, válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, uma mudança chamou a atenção nos bastidores da seleção brasileira. A FIFA alterou oficialmente o uniforme previsto para os goleiros brasileiros, que inicialmente apareciam escalados para atuar com camisa, calção e meiões vermelhos.

Com a modificação, Alisson, Ederson e Weverton utilizarão um conjunto verde. A alteração foi autorizada pela entidade máxima do futebol após solicitação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que alegou não possuir sequer um uniforme oficial de goleiro na cor vermelha.

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    Mudança aconteceu após pedido da CBF

    A alteração do uniforme partiu da própria CBF. Segundo apuração, o presidente da entidade, Samir Xaud, solicitou à FIFA a troca do kit inicialmente divulgado para a partida contra a Escócia.

    Como havia outro conjunto disponível para os goleiros e não existia conflito de cores com a equipe adversária, a entidade responsável pela organização da Copa do Mundo autorizou a mudança sem maiores obstáculos.

    Dessa forma, os goleiros brasileiros entrarão em campo vestindo uniforme verde, enquanto os jogadores de linha utilizarão a tradicional combinação com camisa amarela, calção branco e meiões brancos.

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    Como a FIFA define os uniformes das seleções

    A escolha dos uniformes em uma Copa do Mundo segue um protocolo estabelecido pela FIFA. Antes do torneio, as seleções informam os conjuntos disponíveis por meio de formulários enviados à entidade.

    Com base nessas informações, a FIFA define as combinações para cada partida. No entanto, ajustes podem ser realizados durante as reuniões de coordenação dos jogos, especialmente quando há necessidade de evitar conflitos visuais entre as equipes.

    Foi justamente esse mecanismo que permitiu a mudança solicitada pela CBF às vésperas do confronto contra os escoceses.

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    CBF afirma que uniforme vermelho não existe

    Outro fator que contribuiu para a troca foi a própria inexistência de um uniforme oficial vermelho para goleiros na atual coleção da seleção brasileira.

    De acordo com a CBF, não há qualquer kit nessa cor disponível para uso. A informação é reforçada pelo catálogo comercial da Nike, fornecedora de material esportivo da seleção, que disponibiliza apenas modelos de goleiro em tons de verde, incluindo versões da linha tradicional da marca e da Jordan Brand.

    Procuradas para comentar o caso, Nike e FIFA não se manifestaram.

  • Camisa vermelha BrasilReprodução/Redes Sociais

    A polêmica recente envolvendo a cor vermelha

    A discussão sobre a utilização do vermelho nos uniformes da seleção não é inédita. Em 2025, a Nike chegou a desenvolver um projeto de segundo uniforme para os jogadores de linha com predominância da cor vermelha e assinatura da marca Jordan.

    A iniciativa, porém, foi interrompida após intervenção do presidente da CBF, Samir Xaud, que determinou a suspensão da produção.

    Na ocasião, o dirigente afirmou que sua posição não estava ligada a questões políticas, mas sim à preservação das cores historicamente associadas à seleção brasileira.

    "Foi um assunto delicado. Muita gente levou para o lado político. Eu levei para o lado do Brasil, das cores da bandeira do Brasil. Azul, amarelo, verde e branco são cores da nossa bandeira e são as cores que têm que ser seguidas. Eu fui contra a camisa vermelha, não por questão política. Realmente estava em produção. Fiz uma reunião urgente com a Nike, pedi que parasse a produção".

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    Vermelho já foi utilizado por goleiros da seleção

    Apesar da resistência recente à cor, o vermelho não é uma novidade na história dos uniformes da seleção brasileira. Em outras ocasiões, goleiros do Brasil já atuaram utilizando conjuntos nessa tonalidade.

    Casos registrados ocorreram, por exemplo, durante os ciclos de 2013 e 2014, quando arqueiros da equipe nacional entraram em campo com camisas vermelhas sem que isso gerasse maiores controvérsias.

    Desta vez, porém, a combinação sequer chegou a ser utilizada. Após a intervenção da CBF e a autorização da FIFA, o verde voltou a ser a escolha oficial para os goleiros brasileiros diante da Escócia.

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