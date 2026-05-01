Imagens nas redes sociais mostraram o carro destruído à beira da pista. Os dois ocupantes saíram ilesos. “Foi um acidente violento, mas isso mostra que estamos em carros seguros. Estou feliz por termos saído ilesos”, disse Verstappen depois do ocorrido.

“Sempre há riscos em muitas coisas que a gente faz”, disse agora seu filho Max: “Mas sim, correr ainda é perigoso.” O fato de ele estar na Fórmula 1, em um carro supostamente muito seguro, não faz diferença. “A gente pode simplesmente bater em algum lugar no ângulo errado. Não adianta nada o quanto os carros sejam seguros.” Às vezes, a gente “simplesmente tem azar”.