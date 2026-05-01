"Hoje à noite posso voltar para o hotel. Vou tomar banho, mas se o chão estiver escorregadio, posso escorregar e quebrar o pescoço", disse o tetracampeão mundial de Fórmula 1 antes do Grande Prêmio de Miami no domingo (22h CEST/Sky) e acrescentou: “Ainda acho que andar de bicicleta por Amsterdã também pode ser muito perigoso.” Afinal, ele poderia “ser atropelado por um ônibus”.
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"Então posso escorregar e quebrar o pescoço": Max Verstappen, estrela da Fórmula 1, entra no debate sobre segurança
O debate sobre segurança foi desencadeado por uma pergunta de um jornalista sobre o acidente de rally do pai de Verstappen, Jos, no último domingo. O holandês de 54 anos, que competia com o copiloto Jasper Vermeulen em seu Skoda na quarta etapa do Campeonato Belga de Rally, saiu da pista, roçou uma árvore em uma curva rápida à esquerda e à direita e, em seguida, capotou com o carro.
Nenhum dos ocupantes ficou ferido no acidente
Imagens nas redes sociais mostraram o carro destruído à beira da pista. Os dois ocupantes saíram ilesos. “Foi um acidente violento, mas isso mostra que estamos em carros seguros. Estou feliz por termos saído ilesos”, disse Verstappen depois do ocorrido.
“Sempre há riscos em muitas coisas que a gente faz”, disse agora seu filho Max: “Mas sim, correr ainda é perigoso.” O fato de ele estar na Fórmula 1, em um carro supostamente muito seguro, não faz diferença. “A gente pode simplesmente bater em algum lugar no ângulo errado. Não adianta nada o quanto os carros sejam seguros.” Às vezes, a gente “simplesmente tem azar”.