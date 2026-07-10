A participação de Endrick na Copa do Mundo de 2026 levantou dúvidas sobre seu futuro no Real Madrid. Segundo o jornal espanhol Diario AS, o atacante brasileiro retorna ao clube em desvantagem na disputa por espaço no elenco de José Mourinho e precisará aproveitar a pré-temporada para recuperar prestígio.
Endrick volta à estaca zero no Real Madrid depois da Copa do Mundo
- Getty Images Sport
Estaca zero
A publicação destaca que o desempenho do jogador no Mundial ficou aquém das expectativas. Sem marcar gols, Endrick teve como principal lance a oportunidade desperdiçada nas oitavas de final contra a Noruega, quando ficou cara a cara com o goleiro após passe de Vini Jr. O Brasil acabou eliminado na partida.
De acordo com o Diario AS, o cenário faz o brasileiro voltar à "estaca zero" na disputa por minutos no ataque merengue. Um dos concorrentes é Gonzalo García, que ganhou nova chance com a chegada de José Mourinho e será observado pelo treinador antes de qualquer definição sobre seu futuro.
- AFP
Retorno ao Real Madrid
Apesar das incertezas, Endrick chega a Madri credenciado pela boa passagem por empréstimo pelo Lyon. Em seis meses no clube francês, o atacante somou oito gols e oito assistências, desempenho que motivou seu retorno ao Santiago Bernabéu.
Agora, a avaliação do jornal espanhol é de que as primeiras semanas de trabalho serão decisivas para definir o papel de Endrick no elenco do Real Madrid para a temporada 2026/27.
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