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CF Talavera v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Endrick volta à estaca zero no Real Madrid depois da Copa do Mundo

Real Madrid
Brasil
La Liga
Copa do Mundo
Endrick

Jornal espanhol diz que atacante precisará reconquistar espaço no elenco de José Mourinho após atuação discreta no Mundial

A participação de Endrick na Copa do Mundo de 2026 levantou dúvidas sobre seu futuro no Real Madrid. Segundo o jornal espanhol Diario AS, o atacante brasileiro retorna ao clube em desvantagem na disputa por espaço no elenco de José Mourinho e precisará aproveitar a pré-temporada para recuperar prestígio.

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    Estaca zero

    A publicação destaca que o desempenho do jogador no Mundial ficou aquém das expectativas. Sem marcar gols, Endrick teve como principal lance a oportunidade desperdiçada nas oitavas de final contra a Noruega, quando ficou cara a cara com o goleiro após passe de Vini Jr. O Brasil acabou eliminado na partida.

    De acordo com o Diario AS, o cenário faz o brasileiro voltar à "estaca zero" na disputa por minutos no ataque merengue. Um dos concorrentes é Gonzalo García, que ganhou nova chance com a chegada de José Mourinho e será observado pelo treinador antes de qualquer definição sobre seu futuro.

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    Retorno ao Real Madrid

    Apesar das incertezas, Endrick chega a Madri credenciado pela boa passagem por empréstimo pelo Lyon. Em seis meses no clube francês, o atacante somou oito gols e oito assistências, desempenho que motivou seu retorno ao Santiago Bernabéu.

    Agora, a avaliação do jornal espanhol é de que as primeiras semanas de trabalho serão decisivas para definir o papel de Endrick no elenco do Real Madrid para a temporada 2026/27.

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