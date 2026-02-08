Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FRANCE-LYON-SPORT-FOOTBALL-LIGUE 1-OLYMPIQUE LYONNAIS-OL-LILLE-LAFP
Gabriel Marin

Por que Endrick é desfalque do Lyon contra o Nice pela Ligue 1 2025/26?

O jovem atacante brasileiro foi expulso na vitória do Lyon por 1 a 0 sobre o Nantes, fora de casa, no último sábado (7)

O Lyon terá um grande desfalque no confronto diante do Nice, válido pela 22ª rodada da Ligue 1 2025/26. O atacante brasileiro Endrick, emprestado pelo Real Madrid, não poderá atuar devido à suspensão automática após sua expulsão no último jogo contra o Nantes.

A ausência do jovem atacante de 19 anos, que vem sendo uma das principais peças ofensivas da equipe, gera repercussão na imprensa francesa e entre os torcedores, que agora passam a discutir os impactos da suspensão para o Lyon neste momento decisivo da temporada.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • FBL-FRA-LIGUE1-NANTES-LYONAFP

    Como foi a expulsão?

    No último sábado (7), o Lyon visitou o Nantes pela 21ª rodada da Ligue 1 e conquistou uma importante vitória por 1 a 0, com gol de Pavel Šulc.

    Os mais diversos esportes e resenhasAssine já! 

    No entanto, a atuação do brasileiro ficou marcada pela expulsão. Endrick foi expulso de forma direta no segundo tempo após um lance polêmico envolvendo o meia Dehmaine Tabibou. O brasileiro recebeu o primeiro cartão amarelo logo no início da partida, mas ao 61 minutos, após disputa de bola, o árbitro inicialmente mostrou um segundo amarelo e, depois de consultar o VAR, mudou a cor do cartão por conduta considerada violenta.

    A expulsão gerou repercussão pela decisão do árbitro de substituir o segundo amarelo por um vermelho direto, o que resultou na saída antecipada de Endrick e na perda de um jogador importante para o restante da partida.

    • Publicidade
  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-BRESTAFP

    Ausência contra o Nice

    Devido à expulsão, Endrick cumpre automaticamente suspensão e desfalca o Lyon diante do Nice na próxima rodada da Ligue 1, no domingo (15).

    Além disso, há expectativa de que a Comissão Disciplinar da liga avalie a intensidade da infração e possa até ampliar a suspensão, possivelmente para dois jogos, dependendo do entendimento sobre a gravidade do lance.

  • FBL-ITA-SERIEA-MILAN-GENOAAFP

    Debate sobre a expulsão

    A expulsão de Endrick foi alvo de polêmica na França. O técnico do Lyon, Paulo Fonseca, criticou a arbitragem após o jogo com o Nantes, afirmando que seu jovem atacante sofreu marcações intensas e defendeu que houve um "contexto de intimidação" por parte dos defensores adversários antes da falta que culminou no cartão vermelho.

    O técnico do Nantes, por sua vez, rebateu as críticas, ressaltando que um de seus jogadores saiu lesionado no lance e defendendo a atuação da equipe.

  • FBL-FRA-LIGUE1-METZ-LYONAFP

    O impacto da ausência de Endrick

    Endrick vinha em grande fase no Lyon, somando cinco gols e uma assistência desde sua chegada ao clube francês. Sua suspensão neste momento pode influenciar o planejamento ofensivo da equipe diante do Nice e motivar ajustes táticos pelo treinador Fonseca.

    Com a suspensão cumprida, a expectativa é que o atacante retorne ao time já no jogo seguinte do Lyon, contra o Strasbourg, no dia 22, a menos que a comissão disciplinar decida por uma pena maior.

Campeonato Francês
Lyon crest
Lyon
OL
Nice crest
Nice
NCE
0