Por que Endrick é desfalque do Lyon contra o Nice pela Ligue 1 2025/26?

O Lyon terá um grande desfalque no confronto diante do Nice, válido pela 22ª rodada da Ligue 1 2025/26. O atacante brasileiro Endrick, emprestado pelo Real Madrid, não poderá atuar devido à suspensão automática após sua expulsão no último jogo contra o Nantes.
A ausência do jovem atacante de 19 anos, que vem sendo uma das principais peças ofensivas da equipe, gera repercussão na imprensa francesa e entre os torcedores, que agora passam a discutir os impactos da suspensão para o Lyon neste momento decisivo da temporada.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢