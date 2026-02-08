Por que Endrick é desfalque do Lyon contra o Nice pela Ligue 1 2025/26?

No último sábado (7), o Lyon visitou o Nantes pela 21ª rodada da Ligue 1 e conquistou uma importante vitória por 1 a 0, com gol de Pavel Šulc.

No entanto, a atuação do brasileiro ficou marcada pela expulsão. Endrick foi expulso de forma direta no segundo tempo após um lance polêmico envolvendo o meia Dehmaine Tabibou. O brasileiro recebeu o primeiro cartão amarelo logo no início da partida, mas ao 61 minutos, após disputa de bola, o árbitro inicialmente mostrou um segundo amarelo e, depois de consultar o VAR, mudou a cor do cartão por conduta considerada violenta.

A expulsão gerou repercussão pela decisão do árbitro de substituir o segundo amarelo por um vermelho direto, o que resultou na saída antecipada de Endrick e na perda de um jogador importante para o restante da partida.