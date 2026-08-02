O Real Madrid agiu de forma decisiva para acionar a cláusula de rescisão de € 25 milhões por Espi, que marcou 13 gols em 27 partidas pelo Levante na última temporada. O atacante de força física comprometeu seu futuro de longo prazo com o clube ao assinar um contrato de cinco anos, válido até 2031. Com 1,94 m de altura, Espi oferece um perfil significativamente diferente das opções já existentes no elenco.

A mudança tática sob o comando de Jose Mourinho parece favorecer uma referência física na área, função para a qual Espi é perfeitamente adequado. Esse desenvolvimento é um golpe para Endrick, que esperava ocupar a função de segundo atacante deixada vaga pela possível saída do jogador formado na base Gonzalo Garcia. Agora, o brasileiro enfrenta a difícil tarefa de competir não apenas com Mbappe, mas também com Espi.



