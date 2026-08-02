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Endrick considera deixar o Real Madrid! Atacante brasileiro avalia empréstimo, já que a chegada de Carlos Espi ameaça seu papel no Bernabéu
Concorrência aumenta por joia brasileira
Endrick está considerando seriamente seu futuro durante a atual janela de transferências, de acordo com o Fichajes. Essa mudança repentina de postura acontece após o movimento do Real Madrid para contratar Espi, um desdobramento que fez o jovem e seus representantes buscarem esclarecimentos urgentes da cúpula do clube.
O brasileiro retornou ao Bernabéu neste verão com grandes expectativas após completar um produtivo período de empréstimo de seis meses no Olympique Lyonnais. O plano original para Endrick era integrá-lo à dinâmica do time principal e disputar minutos ao lado do astro Kylian Mbappe.
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Chegada de Espi muda a hierarquia no Bernabéu
O Real Madrid agiu de forma decisiva para acionar a cláusula de rescisão de € 25 milhões por Espi, que marcou 13 gols em 27 partidas pelo Levante na última temporada. O atacante de força física comprometeu seu futuro de longo prazo com o clube ao assinar um contrato de cinco anos, válido até 2031. Com 1,94 m de altura, Espi oferece um perfil significativamente diferente das opções já existentes no elenco.
A mudança tática sob o comando de Jose Mourinho parece favorecer uma referência física na área, função para a qual Espi é perfeitamente adequado. Esse desenvolvimento é um golpe para Endrick, que esperava ocupar a função de segundo atacante deixada vaga pela possível saída do jogador formado na base Gonzalo Garcia. Agora, o brasileiro enfrenta a difícil tarefa de competir não apenas com Mbappe, mas também com Espi.
Sucesso por empréstimo no Lyon não é suficiente para Mourinho
Endrick impressionou durante o período por empréstimo no Lyon na segunda metade da temporada passada, somando oito gols e oito assistências em 21 partidas. Sua média de uma participação em gol a cada 102 minutos reforçou sua candidatura a uma vaga no elenco principal do Real Madrid.
No entanto, a chegada de Espi sugere que o clube segue não convencido de que Endrick está pronto para um papel de destaque no time principal. Seu futuro incerto acontece enquanto o Real Madrid continua reformulando o elenco após uma campanha sem títulos, com novas mudanças no ataque ainda sendo possíveis.
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Conversas cruciais com o Real Madrid se aproximando
A reportagem acrescenta que uma reunião entre o estafe do jogador e o diretor esportivo do Real Madrid deve acontecer nas próximas semanas. O principal objetivo dessas conversas é definir exatamente quantos minutos Endrick pode esperar durante a temporada 2026-2027 sob o rígido sistema tático de Mourinho.
Com várias semanas restantes na janela de transferências, o Real Madrid tem tempo para reorganizar seu setor ofensivo, mas uma hierarquia precisa ser estabelecida antes do início da temporada competitiva. Se a comissão técnica não puder garantir uma parcela relevante de minutos, espera-se que Endrick solicite formalmente que o clube explore opções de empréstimo.
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