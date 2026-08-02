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Muhammad Zaki

Traduzido por

Endrick considera deixar o Real Madrid! Atacante brasileiro avalia empréstimo, já que a chegada de Carlos Espi ameaça seu papel no Bernabéu

Mercado da bola
Endrick
Real Madrid
C. Espi
La Liga

Segundo informações, Endrick está considerando uma saída por empréstimo do Real Madrid depois que o clube concluiu a contratação de Carlos Espi, do Levante. O jovem brasileiro esperava se firmar no time principal após uma passagem produtiva pelo Lyon, mas a chegada de mais um atacante lançou novas dúvidas sobre suas perspectivas sob o comando de José Mourinho.

  • Concorrência aumenta por joia brasileira

    Endrick está considerando seriamente seu futuro durante a atual janela de transferências, de acordo com o Fichajes. Essa mudança repentina de postura acontece após o movimento do Real Madrid para contratar Espi, um desdobramento que fez o jovem e seus representantes buscarem esclarecimentos urgentes da cúpula do clube.

    O brasileiro retornou ao Bernabéu neste verão com grandes expectativas após completar um produtivo período de empréstimo de seis meses no Olympique Lyonnais. O plano original para Endrick era integrá-lo à dinâmica do time principal e disputar minutos ao lado do astro Kylian Mbappe.



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    Chegada de Espi muda a hierarquia no Bernabéu

    O Real Madrid agiu de forma decisiva para acionar a cláusula de rescisão de € 25 milhões por Espi, que marcou 13 gols em 27 partidas pelo Levante na última temporada. O atacante de força física comprometeu seu futuro de longo prazo com o clube ao assinar um contrato de cinco anos, válido até 2031. Com 1,94 m de altura, Espi oferece um perfil significativamente diferente das opções já existentes no elenco.

    A mudança tática sob o comando de Jose Mourinho parece favorecer uma referência física na área, função para a qual Espi é perfeitamente adequado. Esse desenvolvimento é um golpe para Endrick, que esperava ocupar a função de segundo atacante deixada vaga pela possível saída do jogador formado na base Gonzalo Garcia. Agora, o brasileiro enfrenta a difícil tarefa de competir não apenas com Mbappe, mas também com Espi.


  • Sucesso por empréstimo no Lyon não é suficiente para Mourinho

    Endrick impressionou durante o período por empréstimo no Lyon na segunda metade da temporada passada, somando oito gols e oito assistências em 21 partidas. Sua média de uma participação em gol a cada 102 minutos reforçou sua candidatura a uma vaga no elenco principal do Real Madrid.

    No entanto, a chegada de Espi sugere que o clube segue não convencido de que Endrick está pronto para um papel de destaque no time principal. Seu futuro incerto acontece enquanto o Real Madrid continua reformulando o elenco após uma campanha sem títulos, com novas mudanças no ataque ainda sendo possíveis.

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    Conversas cruciais com o Real Madrid se aproximando

    A reportagem acrescenta que uma reunião entre o estafe do jogador e o diretor esportivo do Real Madrid deve acontecer nas próximas semanas. O principal objetivo dessas conversas é definir exatamente quantos minutos Endrick pode esperar durante a temporada 2026-2027 sob o rígido sistema tático de Mourinho.

    Com várias semanas restantes na janela de transferências, o Real Madrid tem tempo para reorganizar seu setor ofensivo, mas uma hierarquia precisa ser estabelecida antes do início da temporada competitiva. Se a comissão técnica não puder garantir uma parcela relevante de minutos, espera-se que Endrick solicite formalmente que o clube explore opções de empréstimo.


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