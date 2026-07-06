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Balogun TacklingGetty Images

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Em comunicado contundente... a Bélgica ameaça a FIFA no caso da expulsão de Balugon

Estados Unidos da América x Bélgica
Estados Unidos da América
Bélgica
Copa do Mundo
F. Balogun
EUA
Bélgica

A crise está se agravando

A Federação Real Belga de Futebol agravou sua crise com a Federação Internacional de Futebol (FIFA), em função da decisão de permitir que o atacante americano Folarin Walegun jogue contra a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, apesar de ter sido expulso na partida anterior.

Na segunda-feira, a Federação Belga divulgou um novo comunicado no qual afirmou que, até o momento, não recebeu nenhuma decisão oficial nem explicação jurídica da “FIFA” sobre o levantamento da suspensão do jogador, ameaçando continuar a pressionar a FIFA sobre essa decisão nas próximas horas, dias e meses e a recorrer a todas as opções legais disponíveis em defesa da integridade da competição.

  • Texto do comunicado:

    Otexto do comunicado publicado no site oficial da Federação Belga de Futebol é o seguinte:
    A Federação Real Belga de Futebol deseja esclarecer o que ocorreu nas últimas horas.

    Após tomar conhecimento, por meio da mídia, da decisão da FIFA de suspender a suspensão automática do jogador Folarin Balugun, a Federação Belga enviou uma carta à FIFA solicitando uma cópia da decisão, uma explicação sobre os procedimentos seguidos, além de esclarecer sua posição em relação aos regulamentos em vigor.

    No entanto, a única resposta que a Federação recebeu da FIFA foi uma carta informando que sua correspondência seria considerada um recurso, que um juiz havia sido designado para analisá-lo e que a Federação Belga dispunha de apenas algumas horas para formalizar esse recurso, sem que a FIFA fornecesse quaisquer informações ou esclarecimentos sobre a própria decisão.

    A Federação Belga afirma que os regulamentos da FIFA estabelecem claramente que nenhum recurso pode ser aceito a menos que a parte interessada tenha sido notificada da decisão que o motivou. Enquanto a Federação buscava apenas obter esclarecimentos legítimos, a FIFA, por iniciativa própria, considerou sua correspondência como um recurso e, ao mesmo tempo, decidiu rejeitá-lo.

    Tudo isso ocorreu no momento em que a FIFA, paralelamente, se recusou a responder aos pedidos legítimos apresentados pela Federação Belga.

    O comunicado acrescentou que a FIFA deliberadamente omitiu, durante a reunião de coordenação relativa à partida, a parte referente à suspensão automática dos jogadores da apresentação, embora esse item estivesse presente em todas as reuniões semelhantes que antecederam as quatro partidas anteriores. A Federação Belga questionou, verbalmente e por escrito, o motivo dessa alteração, mas não recebeu nenhuma resposta.

    A Federação Belga confirmou que, até o momento da divulgação deste comunicado, não recebeu nenhuma decisão nem explicação da FIFA sobre o assunto e, por isso, não lhe restou outra opção a não ser contestar a elegibilidade do jogador para participar da próxima partida.

    A Federação concluiu seu comunicado ressaltando que, independentemente do resultado esportivo da partida, está profundamente preocupada com o ocorrido e continuará, nas próximas horas, dias e meses, a defender os princípios fundamentais da ética, da integridade da competição e dos interesses do futebol como um todo.

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  • "Ficamos sabendo da decisão pela mídia!"

    O novo comunicado surge poucas horas após um comunicado anterior divulgado pela Federação Belga, no qual esta afirmava ter tomado conhecimento da decisão de suspender a suspensão pela mídia, antes de solicitar oficialmente à “FIFA” uma cópia da decisão, os motivos que a fundamentaram e os procedimentos legais em que se baseou.

    A União Europeia de Futebol (UEFA) havia se pronunciado sobre a crise e criticado a decisão da FIFA, considerando-a uma “flagrante violação dos limites”, que compromete a imparcialidade da competição, e afirmando que a suspensão automática após um cartão vermelho é um princípio estabelecido nos regulamentos e não está sujeita a exceções.

  • Trump agradeceu à FIFA

    Essa medida de escalada da Federação Belga surge após uma ampla onda de polêmica que se seguiu à decisão da “FIFA” de suspender a punição de suspensão automática imposta a Folarin Balogun — decisão que foi muito bem recebida nos Estados Unidos, principalmente pelo presidente americano Donald Trump, que enviou uma mensagem de agradecimento à Federação Internacional por meio da plataforma “Truth Social”, descrevendo a decisão como “a correção de uma injustiça grave”.

    A “FIFA” havia anunciado que sua decisão se baseava no artigo 27 do Regulamento Disciplinar, declarando a suspensão da aplicação da punição automática por um ano sob supervisão, o que permite ao atacante americano disputar a partida contra a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, com a condição de que a punição seja reativada caso o jogador seja expulso novamente durante o período de prova.

    Por outro lado, a Federação Belga insistiu que essa decisão entra em conflito com outros artigos do Regulamento Disciplinar e do Regulamento da Copa do Mundo, considerando que ela ameaça o princípio da igualdade entre as seleções e abre as portas para um precedente sem precedentes na história do torneio, o que a levou a ameaçar tomar todas as medidas legais possíveis para defender seus direitos.

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