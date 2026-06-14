Ele tem apenas 19 anos... O Barcelona encontra um substituto para Álvarez

Ficou claro no Barcelona que o mercado de atacantes está extremamente complicado neste verão, já que o gigante catalão aposta na contratação de Julián Álvarez até o fim.

Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, é a opção preferida tanto de Deco quanto de Hans Flick para reforçar o ataque, e ambos farão tudo o que estiver ao seu alcance para contratá-lo.

O jornal “Sport” informou que o Barcelona possui várias alternativas ofensivas, caso a contratação de Álvarez não se concretize.

No momento, o nome mais provável é o do jovem francês Junior Krupki, estrela do Bournemouth.

Krupki é muito admirado no Barça, mas a contratação é considerada um risco, já que ele tem apenas 19 anos, e o clube catalão prefere adiar as negociações com ele, talvez para a próxima temporada.

A diretoria esportiva do Barcelona colocou claramente o nome de Croubie em sua agenda, já que ele foi acompanhado de perto após uma temporada de destaque na Premier League, confirmando o potencial que já havia demonstrado no Lorient.