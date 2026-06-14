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Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

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Ele tem apenas 19 anos... O Barcelona encontra um substituto para Álvarez

Mercado da bola
E. Kroupi
Bournemouth
Barcelona
La Liga
Premier League
J. Alvarez
Espanha

Ficou claro no Barcelona que o mercado de atacantes está extremamente complicado neste verão, já que o gigante catalão aposta na contratação de Julián Álvarez até o fim.

Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, é a opção preferida tanto de Deco quanto de Hans Flick para reforçar o ataque, e ambos farão tudo o que estiver ao seu alcance para contratá-lo.

O jornal “Sport” informou que o Barcelona possui várias alternativas ofensivas, caso a contratação de Álvarez não se concretize.

No momento, o nome mais provável é o do jovem francês Junior Krupki, estrela do Bournemouth. 

Krupki é muito admirado no Barça, mas a contratação é considerada um risco, já que ele tem apenas 19 anos, e o clube catalão prefere adiar as negociações com ele, talvez para a próxima temporada.

A diretoria esportiva do Barcelona colocou claramente o nome de Croubie em sua agenda, já que ele foi acompanhado de perto após uma temporada de destaque na Premier League, confirmando o potencial que já havia demonstrado no Lorient.

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-MAN CITYAFP

    Bournemouth define o preço de Croby

    Krupki possui habilidade na drible, se entrosa bem com os companheiros e tem a velocidade necessária, mas há reservas quanto a pagar uma quantia elevada por um jogador jovem.

    De fato, a diretoria do Bournemouth informou ao Barcelona e aos clubes interessados que não venderá o jogador por menos de 100 milhões de euros. 

    Enquanto o valor de mercado de Croby é estimado em cerca de 70 milhões de euros, o Bournemouth pode estar aberto a incluir jogadores do Barcelona em qualquer possível negociação.

    Krupki atraiu o interesse de gigantes como o Arsenal e o Paris Saint-Germain, que estaria pensando em fazer uma oferta caso Bradley Barcola saia.

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  • Eli Junior Kroupi Bournemouth 2025-26Getty Images

    Croby não pretende pressionar para deixar o Bournemouth

    Até o momento, tudo não passa de rumores, mas é provável que Crupi deixe o Bournemouth neste verão; portanto, se o Barcelona quiser contratá-lo, precisará agir com antecedência.

    Krupki não escondeu sua simpatia pelo Barcelona, mas nos últimos meses não foi além disso e não pretende pressionar para sair, embora esteja ciente de que seu valor aumentou após seu desempenho na Premier League.

    O “Sport” destacou que há uma convicção dentro do Barcelona de que Croby pode ser uma opção mais realista do que nomes como Álvarez ou João Pedro, que o Chelsea considera indisponível para venda.