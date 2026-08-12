'Ele precisa aprender' - Virgil van Dijk dá conselho a novo reforço do Liverpool que NÃO PODE jogar pelo clube até o ano que vem

Van Dijk ficou profundamente impressionado com o impacto do zagueiro adolescente Ndukwe, apesar da iminente saída do jogador de 18 anos de Anfield. O defensor austríaco, que chegou após um acordo fechado com o Austria Wien no início deste ano, tem sido presença constante no time de Andoni Iraola ao longo da programação de pré-temporada neste verão.

"Obviamente eu vi os jogos da pré-temporada nos Estados Unidos", disse Van Dijk ao falar sobre seu jovem companheiro de equipe. "Ele é um grande talento, um cara grande, e quer aprender, e eu tive uma breve conversa com ele, especialmente nos últimos dois dias. Para ele, é uma questão de seguir evoluindo. Eu sei que ele tem que sair por empréstimo, eu acho, então vamos ver onde ele vai parar. Sim [é uma pena que ele tenha que sair por empréstimo].

"Eu não sei exatamente quais são as regras, mas o fato é que ele tem que sair por empréstimo e, onde quer que vá, precisa aprender, melhorar e estar pronto quando voltar para, com sorte, ficar por lá."



