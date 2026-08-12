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Liverpool FC v Sunderland AFC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

'Ele precisa aprender' - Virgil van Dijk dá conselho a novo reforço do Liverpool que NÃO PODE jogar pelo clube até o ano que vem

Liverpool
V. van Dijk
Premier League
I. Ndukwe

O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, pediu ao jovem zagueiro Ifeanyi Ndukwe que trate sua próxima saída por empréstimo como um aprendizado vital. O jogador de 18 anos se destacou durante a pré-temporada do Liverpool, mas atualmente não está elegível para representar o clube em partidas oficiais.

  • Capitão do Liverpool exalta Ndukwe, "grande talento"

    Van Dijk ficou profundamente impressionado com o impacto do zagueiro adolescente Ndukwe, apesar da iminente saída do jogador de 18 anos de Anfield. O defensor austríaco, que chegou após um acordo fechado com o Austria Wien no início deste ano, tem sido presença constante no time de Andoni Iraola ao longo da programação de pré-temporada neste verão.

    "Obviamente eu vi os jogos da pré-temporada nos Estados Unidos", disse Van Dijk ao falar sobre seu jovem companheiro de equipe. "Ele é um grande talento, um cara grande, e quer aprender, e eu tive uma breve conversa com ele, especialmente nos últimos dois dias. Para ele, é uma questão de seguir evoluindo. Eu sei que ele tem que sair por empréstimo, eu acho, então vamos ver onde ele vai parar. Sim [é uma pena que ele tenha que sair por empréstimo].

    "Eu não sei exatamente quais são as regras, mas o fato é que ele tem que sair por empréstimo e, onde quer que vá, precisa aprender, melhorar e estar pronto quando voltar para, com sorte, ficar por lá."


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  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Obstáculo com a permissão de trabalho força saída

    O principal obstáculo para Ndukwe é a Governing Body Endorsement (GBE) da FA para obter um visto de trabalho. Para se qualificar, os jogadores precisam acumular 15 pontos em várias categorias de desempenho, um limite que o adolescente ainda não atingiu.

    Apesar desses entraves administrativos, Ndukwe segue em alta após impressionar como titular contra Sunderland, Wrexham, Leeds United e Monaco. The Athletic sugere que o jogador de 18 anos está atualmente avaliando fortes propostas de todo o continente, com interesse registrado de clubes da Bundesliga, de Portugal e da Dinamarca. Uma transferência para uma liga mais bem classificada ajudaria o defensor a acelerar seu processo de pontuação para garantir que ele possa retornar a Anfield em 2027.


  • Atualizações sobre Jacquet e Araujo são bem-vindas

    Van Dijk também deu detalhes sobre outros rostos novos no AXA Training Centre, incluindo os zagueiros Ronald Araujo e Jeremy Jacquet. Enquanto o capitão já deu calorosas boas-vindas ao jogador emprestado pelo Barcelona ao clube, ele também atualizou a situação de Jacquet, que está fora de ação, e se mostrou otimista com um retorno rápido do jovem.

    "Não vi nada de [Jacquet]. Falei com ele. Vi ele andando por aí e temos conversado", acrescentou Van Dijk. "Não sou médico, então não sei exatamente qual é a situação, mas tenho a sensação de que nesta semana ele pode voltar ao gramado, e espero que isso aconteça o mais rápido possível."


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    Contratações que estão causando impacto imediato

    Sobre Victor Munoz, que chegou em um acordo de £ 34,5 milhões vindo do Osasuna, Van Dijk foi rápido ao elogiar o início explosivo do atacante na Inglaterra. Munoz fez sua primeira aparição recentemente e já chamou a atenção do grupo de liderança principal durante as sessões de treino. O capitão destacou que os atributos físicos do novo reforço acrescentaram uma dimensão diferente às opções ofensivas do elenco durante as etapas finais do programa de pré-temporada.

    "Ele também começou [a treinar] na quarta-feira", confirmou Van Dijk sobre Munoz. "Ele é muito rápido e foi bom ver o tipo de qualidade que pode trazer para o clube, e acho que teve uma ótima recepção. Cabe a ele apenas dar sequência a isso no próximo passo."

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