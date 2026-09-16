'Ele merece tudo isso' - Andoni Iraola se emociona com a recepção dos torcedores do Liverpool a Andy Robertson

O Liverpool agora volta suas atenções para a visita de domingo ao Bournemouth, com o objetivo de somar o máximo de pontos para se impulsionar às primeiras posições da tabela da Premier League. O Tottenham, por sua vez, precisa dar uma resposta com urgência quando receber o Aston Villa 24 horas antes, na tentativa de deixar para trás as três derrotas nas seis primeiras partidas. Os dois lados estarão desesperados por um resultado positivo neste fim de semana antes de a temporada doméstica ser interrompida pela pausa internacional de outono.