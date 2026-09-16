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'Ele merece tudo isso' - Andoni Iraola se emociona com a recepção dos torcedores do Liverpool a Andy Robertson
Anfield homenageia ex-zagueiro
Robertson voltou a pisar no gramado de Merseyside como substituto do Tottenham, depois de encerrar durante a janela de verão uma passagem de nove anos repleta de troféus. Quando De Zerbi colocou o experiente lateral-esquerdo no lugar de Destiny Udogie aos 57 minutos, os quatro cantos do estádio se levantaram em uníssono para aplaudir. A ovação emocionante ressaltou a gratidão duradoura sentida pelos torcedores da casa por um pilar que conquistou oito títulos importantes para o clube.
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Iraola aplaude homenagem a Klopp
O novo técnico dos mandantes admitiu que ficou profundamente emocionado com a recepção calorosa reservada a um zagueiro que continua sendo um dos favoritos em Anfield. Ao refletir sobre a ovação durante seus compromissos após a partida, o treinador basco considerou que o veterano internacional escocês tinha todo o direito a um reconhecimento tão duradouro. Em entrevista à BBC Radio 5 Live após o jogo, Iraola disse: "Acho que ele merece tudo isso e eu fiquei feliz. Estava pensando que, sinceramente, ele merece isso porque deu muito ao Liverpool."
Lateral encerra era vitoriosa
Robertson encerrou neste verão um brilhante ciclo de nove anos em Anfield após o fim de seu contrato, concluindo oficialmente uma transferência sem custos para o Tottenham em 1º de julho de 2026. Ele seguiu em frente depois de perder sua vaga regular entre os titulares para Milos Kerkez, posto que o húngaro seguiu ocupando após a chegada de Iraola como técnico. Enquanto os torcedores o homenageavam com músicas celebrando seus títulos da Premier League e da Champions League, gols de Alexis Mac Allister, Cody Gakpo e Dominik Szoboszlai selaram uma derrota por 3 a 1 para seu novo time.
- Getty Images Sport
Testes domésticos se aproximam
O Liverpool agora volta suas atenções para a visita de domingo ao Bournemouth, com o objetivo de somar o máximo de pontos para se impulsionar às primeiras posições da tabela da Premier League. O Tottenham, por sua vez, precisa dar uma resposta com urgência quando receber o Aston Villa 24 horas antes, na tentativa de deixar para trás as três derrotas nas seis primeiras partidas. Os dois lados estarão desesperados por um resultado positivo neste fim de semana antes de a temporada doméstica ser interrompida pela pausa internacional de outono.
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