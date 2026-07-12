Assim, após sua ascensão meteórica na última temporada, Reggiani seria “uma das grandes promessas do mercado de transferências”.
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Ele “consegue imaginar muito bem” um retorno à sua terra natal: uma saída surpreendente do BVB?
Vários clubes da Série A teriam demonstrado interesse pelo adolescente e estariam analisando “intensamente” a possibilidade de uma transferência para a próxima temporada. O próprio Reggiani “consegue imaginar muito bem” um retorno à sua terra natal. Em 2024, ele deixou as categorias de base do US Sassuolo para se juntar ao time dos “Amarronzelos” e, com eles, conquistou, entre outros títulos, o Campeonato Alemão Sub-17.
No entanto, a permanência de Reggiani não estaria garantida, apesar de ter assinado seu primeiro contrato profissional há poucos meses. Caso surja uma oferta atraente, os dirigentes do BVB, liderados pelo diretor esportivo Ole Book (40), poderiam “começar a ponderar”, segundo a reportagem.
Os nomes dos clubes interessados não são mencionados. Em junho, o Tuttosport havia noticiado que Reggiani era um candidato na Inter de Milão, vencedora do Scudetto, para a esperada reformulação na defesa.
- Getty Images
Adeus ao BVB? Luca Reggiani teve sua grande chance na segunda metade da temporada
Reggiani foi uma das surpresas positivas do Borussia na temporada 2025/26. Ele disputou nove partidas oficiais na segunda metade da temporada, entre a Bundesliga e a Liga dos Campeões, e marcou seu primeiro gol na primeira divisão alemã na vitória por 2 a 0 em casa contra o FC Augsburg, em meados de março.
A ascensão meteórica de Reggiani culminou em sua primeira convocação para a Seleção Italiana principal. O zagueiro central fez sua estreia na Squadra Azzurra no início de junho, na vitória por 1 a 0 no amistoso contra a Grécia.
No entanto, na zaga do Dortmund, pode ser difícil para Reggiani continuar a ter participações regulares por enquanto. Embora ainda haja algumas incertezas devido a lesões, no total há, além de Nico Schlotterbeck (26), Waldemar Anton (30), Ramy Bensebaini (31), Emre Can (32), Filippo Mane (20) e Joane Gadou (19), a nova contratação de 19,5 milhões de euros, ainda há seis outros zagueiros centrais no elenco do técnico Niko Kovac.
As vendas recordes do BVB
Jogadores Posição Vendido para Ano Valor da transferência Ousmane Dembélé Ataque FC Barcelona 2017 148 milhões de euros Jude Bellingham Meio-campo Real Madrid 2023 127 milhões de euros Jadon Sancho Ataque Manchester United 2022 85 milhões de euros Christian Pulisic Ataque Chelsea FC 2019 64 milhões de euros Pierre-Emerick Aubameyang Ataque Arsenal FC 2018 63,75 milhões de euros
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