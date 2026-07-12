Ele “consegue imaginar muito bem” um retorno à sua terra natal: uma saída surpreendente do BVB?

Vários clubes da Série A teriam demonstrado interesse pelo adolescente e estariam analisando “intensamente” a possibilidade de uma transferência para a próxima temporada. O próprio Reggiani “consegue imaginar muito bem” um retorno à sua terra natal. Em 2024, ele deixou as categorias de base do US Sassuolo para se juntar ao time dos “Amarronzelos” e, com eles, conquistou, entre outros títulos, o Campeonato Alemão Sub-17.

No entanto, a permanência de Reggiani não estaria garantida, apesar de ter assinado seu primeiro contrato profissional há poucos meses. Caso surja uma oferta atraente, os dirigentes do BVB, liderados pelo diretor esportivo Ole Book (40), poderiam “começar a ponderar”, segundo a reportagem.

Os nomes dos clubes interessados não são mencionados. Em junho, o Tuttosport havia noticiado que Reggiani era um candidato na Inter de Milão, vencedora do Scudetto, para a esperada reformulação na defesa.