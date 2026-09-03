Eduardo Domínguez completa 100 dias invicto no Atlético-MG e vive melhor fase no clube

Eduardo Domínguez chegou aos 100 dias sem perder pelo Atlético-MG em um dos momentos de maior confiança desde que assumiu o comando da equipe. A marca foi alcançada na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, que colocou o Galo nas semifinais da Copa do Brasil e ampliou para 14 partidas a sequência invicta do treinador. A última derrota aconteceu em 24 de maio, diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.
O resultado no clássico também reforçou a mudança de cenário ao redor do time. Depois de um período de oscilações, o Atlético passou a responder dentro de campo e ganhou respaldo das arquibancadas. A recepção com a chamada "rua de fogo" e a festa da torcida na Arena MRV após a classificação simbolizaram a aproximação entre elenco e torcedores, enquanto Domínguez ganhou confiança para conduzir a equipe na reta decisiva do calendário.