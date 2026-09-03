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Pedro Augusto Dias

Eduardo Domínguez completa 100 dias invicto no Atlético-MG e vive melhor fase no clube

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E. Dominguez

Treinador argentino alcança marca após classificação sobre o Cruzeiro e consolida reação do Galo na temporada

Eduardo Domínguez chegou aos 100 dias sem perder pelo Atlético-MG em um dos momentos de maior confiança desde que assumiu o comando da equipe. A marca foi alcançada na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, que colocou o Galo nas semifinais da Copa do Brasil e ampliou para 14 partidas a sequência invicta do treinador. A última derrota aconteceu em 24 de maio, diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

O resultado no clássico também reforçou a mudança de cenário ao redor do time. Depois de um período de oscilações, o Atlético passou a responder dentro de campo e ganhou respaldo das arquibancadas. A recepção com a chamada "rua de fogo" e a festa da torcida na Arena MRV após a classificação simbolizaram a aproximação entre elenco e torcedores, enquanto Domínguez ganhou confiança para conduzir a equipe na reta decisiva do calendário.

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  • Ambiente interno vira trunfo para a reação

    A evolução, segundo o treinador, passa principalmente pela mudança de comportamento dos próprios jogadores. Domínguez destacou que precisou trabalhar para equilibrar momentos individuais distintos e fortalecer a confiança coletiva. Com o passar dos jogos, a equipe passou a demonstrar maior segurança e capacidade de reação, características que ficaram evidentes diante do Cruzeiro.

    "Era acreditar nos jogadores, acreditar muito neles. São bons jogadores. Alguns estavam muito altos e outros muito baixos, e tínhamos que a todo tempo equilibrar as situações, até que hoje todo mundo está crescendo, acreditando muito mais no companheiro, em si mesmo, e o torcedor vê isso", afirmou.

    O bom momento chega justamente quando o Atlético entra em uma fase importante da temporada. Além da semifinal da Copa do Brasil, o time disputará as quartas de final da Sul-Americana contra o Santos e ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos.

    Para Domínguez, porém, a sequência positiva não pode alterar a postura da equipe. O argentino ressaltou a importância de manter os pés no chão e atribuiu parte da recuperação ao ambiente construído diariamente no clube, com respaldo da diretoria e proximidade com os jogadores.

    "Estou muito contente aqui. Vamos falar de Paulo (Bracks), que me dá todo o apoio. Sinto o apoio dele. Isso é muito importante", disse o treinador.

    Desde sua chegada ao Atlético, Domínguez soma 36 partidas, com 17 vitórias, nove empates e nove derrotas. Agora, com 100 dias de invencibilidade, o técnico tenta transformar a boa fase em conquistas na reta final da temporada.

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