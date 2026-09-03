Eduardo Domínguez completa 100 dias invicto no Atlético-MG e vive melhor fase no clube

A evolução, segundo o treinador, passa principalmente pela mudança de comportamento dos próprios jogadores. Domínguez destacou que precisou trabalhar para equilibrar momentos individuais distintos e fortalecer a confiança coletiva. Com o passar dos jogos, a equipe passou a demonstrar maior segurança e capacidade de reação, características que ficaram evidentes diante do Cruzeiro.

"Era acreditar nos jogadores, acreditar muito neles. São bons jogadores. Alguns estavam muito altos e outros muito baixos, e tínhamos que a todo tempo equilibrar as situações, até que hoje todo mundo está crescendo, acreditando muito mais no companheiro, em si mesmo, e o torcedor vê isso", afirmou.

O bom momento chega justamente quando o Atlético entra em uma fase importante da temporada. Além da semifinal da Copa do Brasil, o time disputará as quartas de final da Sul-Americana contra o Santos e ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos.

Para Domínguez, porém, a sequência positiva não pode alterar a postura da equipe. O argentino ressaltou a importância de manter os pés no chão e atribuiu parte da recuperação ao ambiente construído diariamente no clube, com respaldo da diretoria e proximidade com os jogadores.

"Estou muito contente aqui. Vamos falar de Paulo (Bracks), que me dá todo o apoio. Sinto o apoio dele. Isso é muito importante", disse o treinador.

Desde sua chegada ao Atlético, Domínguez soma 36 partidas, com 17 vitórias, nove empates e nove derrotas. Agora, com 100 dias de invencibilidade, o técnico tenta transformar a boa fase em conquistas na reta final da temporada.