Edu voltando ao Brasil? Diretor do Nottingham Forest, alvo de críticas, é associado a novo clube após ser banido do estádio e do campo de treinamento

O ambicioso projeto envolvendo Edu no Forest chegou a um impasse amargo apenas oito meses após sua chegada em grande estilo. O brasileiro teria sido instruído a ficar longe do City Ground e do campo de treinamento do clube enquanto sua saída definitiva é finalizada. Sua ausência foi notada durante o recente empate de 2 a 2 do Forest com o Manchester City, marcando o terceiro jogo consecutivo que ele perdeu. Este exílio forçado segue-se a um período turbulento marcado por uma onda de gastos de 200 milhões de libras e uma rotação constante de treinadores, com Sean Dyche recentemente demitido após apenas 114 dias no cargo. Com o Forest em 17º lugar, a relação entre Edu e o proprietário Evangelos Marinakis parece ter chegado a um ponto de colapso total.