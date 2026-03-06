Getty
Edu voltando ao Brasil? Diretor do Nottingham Forest, alvo de críticas, é associado a novo clube após ser banido do estádio e do campo de treinamento
Uma queda dramática em desgraça
O ambicioso projeto envolvendo Edu no Forest chegou a um impasse amargo apenas oito meses após sua chegada em grande estilo. O brasileiro teria sido instruído a ficar longe do City Ground e do campo de treinamento do clube enquanto sua saída definitiva é finalizada. Sua ausência foi notada durante o recente empate de 2 a 2 do Forest com o Manchester City, marcando o terceiro jogo consecutivo que ele perdeu. Este exílio forçado segue-se a um período turbulento marcado por uma onda de gastos de 200 milhões de libras e uma rotação constante de treinadores, com Sean Dyche recentemente demitido após apenas 114 dias no cargo. Com o Forest em 17º lugar, a relação entre Edu e o proprietário Evangelos Marinakis parece ter chegado a um ponto de colapso total.
Confusão em meio ao caos
Embora o Forest afirme oficialmente que Edu está trabalhando normalmente, as evidências sugerem o contrário. O ex-técnico Dyche recentemente expressou sua perplexidade em relação às decisões tomadas pelo clube durante sua curta passagem pelo time. “Com base em dados e análises concretos, não consigo entender nenhuma das decisões que foram tomadas”, disse Dyche ao podcast The Football Boardroom. Enquanto isso, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista (Bap), está procurando um novo diretor para substituir José Boto, que foi duramente criticado por chamar o time de “irresponsável” e por ter sido frio quando Filipe Luís foi surpreendentemente demitido do cargo de técnico. Essas críticas levaram Bap a procurar perfis executivos mais prestigiados, como o de Edu, de acordo com a Globo.
Uma revisão estratégica no Rio
O Flamengo estaria considerando uma reestruturação de todo o seu departamento de futebol para se afastar do modelo de diretor único. O presidente Bap está avaliando um sistema de dois níveis: um executivo para gerenciar a estratégia de mercado e outra figura para lidar com as relações com os jogadores. Com sua vasta experiência no Arsenal e na seleção brasileira, Edu é visto como o candidato ideal para o cargo executivo. O interesse surge em um momento de profunda agitação no Maracanã, onde o atual diretor Boto está “nas cordas” após uma série de desastres de relações públicas e transferências fracassadas.
Lutas pela sobrevivência e mudanças nas salas de reunião
Para o Forest, a prioridade é a sobrevivência imediata na Premier League sob o comando do novo técnico Vitor Pereira, já que o time está acima da zona de rebaixamento apenas pelo saldo de gols. Resolver a saída de Edu é uma distração necessária que deve ser esclarecida antes da janela de transferências do verão. Por outro lado, espera-se que o Flamengo aja rapidamente para estabilizar sua hierarquia, enquanto o novo técnico Leonardo Jardim inicia seu mandato. Se Edu conseguir negociar uma saída limpa do City Ground, o retorno ao Brasil lhe oferecerá a chance de reconstruir sua reputação em um dos maiores clubes da América do Sul, possivelmente ao lado de lendas do clube como Fábio Luciano, em uma estrutura administrativa renovada.
