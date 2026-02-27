Getty Images Sport
“É uma guerra!” – Senne Lammens revela suas primeiras impressões sobre o futebol da Premier League, enquanto o goleiro do Manchester United é aclamado em sua temporada de estreia
Adaptando-se ao campo de batalha da Premier League
O goleiro belga, que se tornou um ponto focal da equipe rejuvenescida de Michael Carrick, foi forçado a se adaptar rapidamente ao ambiente de alta pressão da Premier League após sua chegada no verão, vindo do Royal Antwerp. Apesar da natureza intimidadora da competição, ele insiste em abraçar o desafio de ser alvo dos atacantes adversários.
O jovem goleiro recebeu elogios significativos do técnico após a vitória do United por 1 a 0 sobre o Everton na segunda-feira, no Hill Dickinson Stadium, enquanto o técnico do Toffees, David Moyes, elogiou seu desempenho como “brilhante”. Embora tenha sido o substituto Benjamin Sesko quem forneceu o poder de fogo decisivo para garantir a vitória, Lammens foi fundamental para preservar o placar sem gols. Ele conseguiu superar com sucesso uma série de escanteios de alta pressão, nos quais o Toffees tentou pressioná-lo.
Aceitando o caos da área penal
Em comentários divulgados pela ESPNsobre a pressão física implacável que enfrenta durante as jogadas ensaiadas, Lammens foi sincero sobre a realidade da vida como goleiro titular do United.
“Acho que tem sido assim durante toda a temporada”, observou. “Para mim, é assim que as coisas são. É a Premier League. É uma espécie de guerra na área de 16 metros. É também um dos meus pontos fortes, então às vezes gosto do desafio. Gosto de sair um pouco da minha zona de conforto e lidar com essas situações porque, agora, mesmo com muitos jogadores ao meu lado, continuo a sair para defender os cruzamentos. Isso também me dá uma boa sensação de que estou a fazer um bom trabalho.”
O debate sobre arbitragem e proteção
O debate em torno da proteção dos goleiros se intensificou nesta temporada, com muitos treinadores pedindo uma arbitragem mais rigorosa em relação às táticas de bloqueio usadas durante os escanteios. Lammens abordou essas preocupações crescentes durante uma visita à Partington Central Academy em nome da Manchester United Foundation antes do Dia Mundial do Livro. Quando questionado se as autoridades precisam intervir, ele admitiu que é uma questão complexa.
“É claro que tem que haver certas regras”, explicou. “Não se pode chegar a um ponto em que seja exagerado. Isso é algo que a Premier League precisa analisar. Às vezes, você tenta proteger o goleiro e talvez haja situações em que ele poderia ter sido protegido mais. Mas não é só um time que faz isso. Nós também fazemos isso às vezes... Marcamos muitos gols assim, então entendo perfeitamente por que fazemos isso. Você só tem que lidar com isso.”
Um início de sonho em Old Trafford
Lammens teve uma ascensão meteórica, garantindo seu status como a primeira escolha indiscutível entre as traves em apenas 22 partidas pelos Red Devils. Seu impacto foi sentido quase imediatamente; durante sua estreia em outubro contra o Sunderland, os torcedores do United já o saudavam com gritos de “você é Schmeichel disfarçado”, uma comparação de alta pressão com o lendário grande dinamarquês. Refletindo sobre seus primeiros meses em Manchester, Lammens mantém os pés firmemente no chão.
“Não poderia imaginar que fosse melhor do que isso”, observou. “Mas não quero olhar muito para o passado. Ainda tenho que provar meu valor todas as semanas. Por isso, estou mais focado no presente do que no futuro. É só continuar, sem me satisfazer com isso... não é o fim, então tenho que continuar agora.”
