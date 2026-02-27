“É uma guerra!” – Senne Lammens revela suas primeiras impressões sobre o futebol da Premier League, enquanto o goleiro do Manchester United é aclamado em sua temporada de estreia

O goleiro belga, que se tornou um ponto focal da equipe rejuvenescida de Michael Carrick, foi forçado a se adaptar rapidamente ao ambiente de alta pressão da Premier League após sua chegada no verão, vindo do Royal Antwerp. Apesar da natureza intimidadora da competição, ele insiste em abraçar o desafio de ser alvo dos atacantes adversários.

O jovem goleiro recebeu elogios significativos do técnico após a vitória do United por 1 a 0 sobre o Everton na segunda-feira, no Hill Dickinson Stadium, enquanto o técnico do Toffees, David Moyes, elogiou seu desempenho como “brilhante”. Embora tenha sido o substituto Benjamin Sesko quem forneceu o poder de fogo decisivo para garantir a vitória, Lammens foi fundamental para preservar o placar sem gols. Ele conseguiu superar com sucesso uma série de escanteios de alta pressão, nos quais o Toffees tentou pressioná-lo.