"É uma bagunça!" – Cesc Fàbregas, técnico do Como, é aconselhado a ficar longe do "pesadelo" do Chelsea

Petit aconselhou Fàbregas a evitar a “confusão” que é o Chelsea, dizendo ao técnico do Como que um retorno ao Barcelona seria “o mais sensato” para sua carreira. O ex-meio-campista, que, assim como Fàbregas, defendeu tanto o Chelsea quanto o Barça durante sua carreira repleta de conquistas, acredita que o ambiente no oeste de Londres está atualmente muito instável para um técnico em ascensão.

Ao falar sobre a possível contratação, Petit foi enfático em sua avaliação da situação. “Cesc Fabregas para o Chelsea? Não, não, não. Se você tiver que escolher entre o Chelsea e o Barcelona, você definitivamente vai para o Barcelona, não para o Chelsea. O Chelsea é uma bagunça. É uma bagunça”, disse Petit ao Andy’s Bet Club.