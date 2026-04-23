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"É uma bagunça!" – Cesc Fàbregas, técnico do Como, é aconselhado a ficar longe do "pesadelo" do Chelsea
Petit dá um aviso ao Chelsea
Petit aconselhou Fàbregas a evitar a “confusão” que é o Chelsea, dizendo ao técnico do Como que um retorno ao Barcelona seria “o mais sensato” para sua carreira. O ex-meio-campista, que, assim como Fàbregas, defendeu tanto o Chelsea quanto o Barça durante sua carreira repleta de conquistas, acredita que o ambiente no oeste de Londres está atualmente muito instável para um técnico em ascensão.
Ao falar sobre a possível contratação, Petit foi enfático em sua avaliação da situação. “Cesc Fabregas para o Chelsea? Não, não, não. Se você tiver que escolher entre o Chelsea e o Barcelona, você definitivamente vai para o Barcelona, não para o Chelsea. O Chelsea é uma bagunça. É uma bagunça”, disse Petit ao Andy’s Bet Club.
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A vaga em Stamford Bridge
Fàbregas é um dos muitos nomes de destaque associados à vaga em Stamford Bridge após a demissão de Liam Rosenior do cargo de técnico na quarta-feira. Rosenior foi destituído após liderar cinco derrotas consecutivas no campeonato sem marcar um único gol, um recorde indesejado que não acontecia no Chelsea desde 1912.
Enquanto o técnico da equipe sub-21, Calum McFarlane, assumiu o comando interinamente, a busca por um sucessor permanente se intensifica. No entanto, Petit alerta que o clube é atualmente um cemitério para treinadores. “É um pesadelo para os treinadores; na verdade, é um pesadelo também para os jogadores. Você encontrará mais serenidade mesmo enfrentando muita pressão em Barcelona”, acrescentou.
Sucesso com o projeto Como
O ex-meio-campista do Chelsea, Cesc Fàbregas, de 38 anos, conquistou muitos admiradores com seu excelente trabalho no comando do Como. O time terminou em nono lugar na sua volta à Série A na temporada passada – a melhor classificação desde 1987 – e o clube está a caminho de superar esse resultado nesta temporada, ocupando a quinta posição na primeira divisão a cinco rodadas do fim.
Apesar da atração da Premier League, Fàbregas insistiu recentemente que não está buscando uma transferência. “Estou muito comprometido com este projeto. Nunca se sabe, mas, neste momento, acho muito improvável que eu saia do Como”, disse ele. “No ano passado, eu queria ver como outros clubes funcionavam. Comentei isso com o presidente, mas decidi ficar. Estou muito feliz com o que conseguimos alcançar. Este é um projeto importante. Preciso me sentir bem aqui. É importante que minha família esteja feliz, e se eles estiverem felizes em Como, eu ficarei.”
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A conexão dos sonhos de Barcelona
Petit acredita que, se Fàbregas for deixar a Itália, o Camp Nou é o único destino lógico. Ele acrescentou: “Qual é o melhor lugar para ele ir? É definitivamente Barcelona. Ele é deste clube. Ele conhece muito bem a cidade, o clube, a mentalidade e o DNA do clube. Ele tem jogadores muito bons no clube. Pela forma como transformou o Como, acho que ele sabe exatamente que tipo de jogadores você adicionaria à equipe para melhorá-la, especialmente na defesa.”
O francês concluiu destacando a tendência atual do domínio tático espanhol no futebol mundial. “Mas ele terá a chance de estar presente na La Liga todas as temporadas para conquistar o título lá, além de ter a oportunidade de competir no mais alto nível da Liga dos Campeões também”, disse ele. “O retorno de Fàbregas ao Barcelona faria sentido. Acho que os treinadores espanhóis são provavelmente os melhores do mercado: Pep Guardiola, Unai Emery, Xabi Alonso, Luis Enrique e Fàbregas.”