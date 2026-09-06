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'É sempre bom' - Havertz reage à vitória do Arsenal sobre o Chelsea e faz afirmação ousada sobre a forma de Odegaard
Arsenal mostra força em alegria no dérbi
O Arsenal demonstrou grande poder de reação no Emirates Stadium, superando um revés inicial para garantir os três pontos contra o Chelsea. Depois de sair atrás logo no começo, Havertz recolocou o Arsenal no jogo ao marcar o gol de empate aos 25 minutos, antes de o time de Mikel Arteta completar a virada. Em entrevista à BBC Match of the Day após o apito final, o atacante alemão expressou sua satisfação com o resultado e com o esforço coletivo: "É sempre bom vencer em casa contra um rival de Londres. Foi um jogo duro, mas, ao longo dos 90 minutos, merecemos vencer essa partida."
A vitória foi particularmente saborosa para o Arsenal, que precisou superar um período inicial difícil. Havertz deu sequência ao seu excelente início de temporada ao marcar seu terceiro gol em quatro partidas pelo Arsenal em todas as competições. Apesar da pressão inicial da atmosfera de um clássico, a equipe da casa manteve a calma para conquistar três vitórias em seus três primeiros jogos da liga, igualada ao Manchester City no topo da tabela.
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Havertz assombra seu ex-clube
Para Havertz, a partida teve um significado extra por causa de sua história com os visitantes. O alemão, que marcou 32 gols em 139 jogos pelo Chelsea, incluindo o icônico gol da vitória na final da Liga dos Campeões da UEFA de 2020-21, além dos títulos da Supercopa da UEFA e do Mundial de Clubes, foi decisivo quando a oportunidade apareceu. Ao marcar o gol de empate que mudou o rumo da partida, ele refletiu sobre seu tento crucial: "Fiquei feliz que a bola tenha passado por entre as pernas do defensor, então foi difícil para ele ver a bola. Sempre fico feliz em marcar."
O atacante também elogiou a resiliência do elenco ao lidar com um time do Chelsea que passou por um investimento significativo. "Eles têm jogadores fortes. Têm um elenco incrível, mas nós também. Sabíamos que seria difícil e que seria um jogo equilibrado. Eles marcaram cedo, então não é fácil para nós, mas acreditamos em nós mesmos e conseguimos mudar o jogo."
Odegaard recebe grandes elogios de companheiro de equipe
Embora Havertz tenha chamado a atenção com seu gol, ele fez questão de destacar a influência do capitão do clube, Martin Odegaard. O meio-campista norueguês foi fundamental durante toda a partida, comandando as jogadas e, por fim, marcando o gol da vitória. Havertz acredita que o capitão atingiu um nível de atuação que será assustador para os defensores da Premier League. "Acho que ele é um jogador inacreditável, vimos isso nos últimos anos. Nesta temporada, acho que ele voltou à sua melhor forma. Acho que ele vai nos ajudar muito nesta temporada."
O retorno de Odegaard à sua melhor forma é um grande impulso para o Arsenal. O capitão se recuperou brilhantemente após uma temporada passada frustrante, na qual uma lesão no joelho o limitou a apenas 36 partidas em todas as competições e um único gol. Ao balançar as redes contra o Chelsea, o norueguês chegou a três gols já nesta temporada, destacando sua retomada no coração do time de Arteta.
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Foco passa para desafio europeu
O time de Arteta agora voltará suas atenções para o cenário continental, onde terá uma difícil viagem à Itália. O Arsenal viaja para enfrentar o Napoli na Liga dos Campeões da UEFA na quarta-feira, buscando levar seu domínio doméstico para a Europa. Depois desse confronto, retornará à Inglaterra para enfrentar o Sunderland.
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