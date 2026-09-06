O Arsenal demonstrou grande poder de reação no Emirates Stadium, superando um revés inicial para garantir os três pontos contra o Chelsea. Depois de sair atrás logo no começo, Havertz recolocou o Arsenal no jogo ao marcar o gol de empate aos 25 minutos, antes de o time de Mikel Arteta completar a virada. Em entrevista à BBC Match of the Day após o apito final, o atacante alemão expressou sua satisfação com o resultado e com o esforço coletivo: "É sempre bom vencer em casa contra um rival de Londres. Foi um jogo duro, mas, ao longo dos 90 minutos, merecemos vencer essa partida."

A vitória foi particularmente saborosa para o Arsenal, que precisou superar um período inicial difícil. Havertz deu sequência ao seu excelente início de temporada ao marcar seu terceiro gol em quatro partidas pelo Arsenal em todas as competições. Apesar da pressão inicial da atmosfera de um clássico, a equipe da casa manteve a calma para conquistar três vitórias em seus três primeiros jogos da liga, igualada ao Manchester City no topo da tabela.