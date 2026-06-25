Para isso, o jornal Ruhr Nachrichten entrevistou o professor Christian Lüring, ortopedista e cirurgião de trauma do Klinikum Dortmund. “É preciso contar com isso, no mínimo”, enfatizou o médico, referindo-se a um período de afastamento de três meses.
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"É o mínimo que se deve esperar": médico faz previsão sombria sobre o tempo de afastamento de Nico Schlotterbeck no BVB
O processo de recuperação exige paciência. Segundo Lüring, o ligamento afetado precisa “primeiro cicatrizar” e ser estabilizado nas próximas seis semanas por meio de uma órtese ou uma tala.
Somente após o término dessa fase é que o tornozelo poderá ser submetido a cargas gradualmente. “Por isso, é preciso contar com pelo menos três meses”, afirmou o especialista.
No entanto, ainda resta um pequeno vislumbre de esperança para o Dortmund, já que o jogador de 26 anos permaneceu em campo por algum tempo após a jogada. Para o cirurgião, esse fato é um sinal positivo: “Isso sugere que a lesão não seja tão grave assim.”
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Schlotterbeck não vai poder jogar na estreia da Bundesliga
Por enquanto, isso não altera nada em termos de impacto no elenco do Borussia. O zagueiro central perderá toda a pré-temporada.
Isso também exclui sua participação na Supercopa contra o FC Bayern de Munique, bem como na estreia da temporada da Bundesliga. Um retorno realista com a camisa do BVB só parece provável após a pausa para os jogos da seleção, no final de setembro.
Apesar da eliminação precoce na Copa do Mundo, Schlotterbeck não retornará a Dortmund por enquanto, mas permanecerá no quartel-general da seleção alemã nos EUA. “Ele apoiará a equipe e ajudará a liderar os companheiros, também para fortalecer o espírito de equipe”, explicou o diretor esportivo Rudi Völler.
Schlotterbeck está fora da Copa do Mundo: “Isso me causa uma dor imensa”
O impacto emocional da lesão também ficou evidente no âmbito familiar. O irmão Keven Schlotterbeck, que assistiu ao jogo ao vivo no estádio de Toronto, falou à MagentaTV visivelmente abalado: “Dói imensamente para mim que a Copa do Mundo tenha acabado para ele.”
O jogador profissional de 29 anos do FC Augsburg acrescentou: “Sei que o Nico é um cara durão. O fato de ele não ter se levantado imediatamente também torna tudo mais difícil para o irmão mais velho.”