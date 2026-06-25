"É o mínimo que se deve esperar": médico faz previsão sombria sobre o tempo de afastamento de Nico Schlotterbeck no BVB

O processo de recuperação exige paciência. Segundo Lüring, o ligamento afetado precisa “primeiro cicatrizar” e ser estabilizado nas próximas seis semanas por meio de uma órtese ou uma tala.

Somente após o término dessa fase é que o tornozelo poderá ser submetido a cargas gradualmente. “Por isso, é preciso contar com pelo menos três meses”, afirmou o especialista.

No entanto, ainda resta um pequeno vislumbre de esperança para o Dortmund, já que o jogador de 26 anos permaneceu em campo por algum tempo após a jogada. Para o cirurgião, esse fato é um sinal positivo: “Isso sugere que a lesão não seja tão grave assim.”