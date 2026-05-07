O proprietário do FC Andorra chamou a atenção por seu comportamento agressivo em relação à equipe de arbitragem durante a derrota por 0 a 1 de seu clube contra o Albacete Balompie na semana passada. Isso é o que consta de um comunicado da Federação Espanhola de Futebol (RFEF).
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"É melhor saírem com escolta, para que nada aconteça com vocês": Gerard Piqué perde a cabeça na segunda divisão espanhola
Segundo o relatório, Piqué teria cometido “leve violência contra os árbitros”, embora não tenha havido agressão física. No relatório oficial do árbitro Alonso De Ena Wolf, Piqué é acusado de ter atacado verbalmente e ameaçado o árbitro principal e seus assistentes.
“É melhor saírem escoltados, para que nada aconteça com vocês. Em outro país, vocês seriam massacrados, mas aqui em Andorra somos um país civilizado”, teria dito o jogador de 39 anos aos árbitros.
Consequentemente, a Federação Espanhola de Futebol aplicou a Piqué uma suspensão de seis jogos. Além disso, ele está afastado de qualquer atividade oficial no futebol por dois meses, devido a “atos evidentes e públicos que minam a dignidade e a decência do esporte”. O diretor esportivo Jaume Nogues recebeu punições idênticas, também por comentários ofensivos.
O FC Andorra reserva-se o direito de tomar medidas legais contra a decisão do árbitro
O FC Andorra divulgou, em seguida, um comunicado no qual o clube expressou “sua veemente rejeição ao conteúdo do relatório do árbitro” e acrescentou que “certos aspectos registrados no relatório não refletem fielmente nem com precisão o desenrolar dos acontecimentos ou as declarações feitas durante as conversas entre o árbitro e os representantes do clube”.
O clube exigiu “que o relatório fosse corrigido e que fosse apresentada uma transcrição precisa do mesmo” e reservou-se o direito de “tomar as medidas legais cabíveis para defender seus interesses, bem como o bom nome e a reputação do clube e de seus representantes”.
Em 2018, Piqué comprou o FC Andorra, que na época estava altamente endividado, com a ajuda de um grupo de holdings, e posteriormente nomeou-se presidente. Desde 2025, o Andorra joga na segunda divisão espanhola, onde a equipe ocupa a décima posição na tabela a quatro rodadas do fim.