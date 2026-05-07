"É melhor saírem com escolta, para que nada aconteça com vocês": Gerard Piqué perde a cabeça na segunda divisão espanhola

Segundo o relatório, Piqué teria cometido “leve violência contra os árbitros”, embora não tenha havido agressão física. No relatório oficial do árbitro Alonso De Ena Wolf, Piqué é acusado de ter atacado verbalmente e ameaçado o árbitro principal e seus assistentes.

“É melhor saírem escoltados, para que nada aconteça com vocês. Em outro país, vocês seriam massacrados, mas aqui em Andorra somos um país civilizado”, teria dito o jogador de 39 anos aos árbitros.

Consequentemente, a Federação Espanhola de Futebol aplicou a Piqué uma suspensão de seis jogos. Além disso, ele está afastado de qualquer atividade oficial no futebol por dois meses, devido a “atos evidentes e públicos que minam a dignidade e a decência do esporte”. O diretor esportivo Jaume Nogues recebeu punições idênticas, também por comentários ofensivos.