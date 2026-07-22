“É claro que sinto muito” - o assistente técnico da Argentina explica como o confronto com Dani Olmo deu errado na acirrada derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo

Após a derrota da Argentina por 1 a 0 para a Espanha na prorrogação da final, o assistente de Lionel Scaloni, Ayala — que disputou 115 partidas pela seleção argentina e foi medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2004 —, admitiu que seu comportamento foi impróprio ao empurrar Dani Olmo durante o tumulto pós-jogo. Em entrevista ao Esports Migdia, na Valencia Capital Radio, o ex-zagueiro não apresentou desculpas, reconhecendo que não conseguiu manter a compostura profissional durante o final acirrado do torneio.

“Obviamente, peço desculpas. Dada a posição que ocupo, não posso permitir que um sentimento, ou o que eu possa receber da outra parte, altere meu humor e minhas ações. Estou arrependido; para mim, essas são coisas que ficam para trás e pronto”, confessou Ayala. Ele se apressou em esclarecer que, embora as imagens parecessem agressivas, o incidente não foi tão grave quanto algumas reportagens sugeriram, embora ele continue comprometido em fazer as pazes com o meia espanhol. “Para mim, temos que encerrar o assunto e deixar isso para trás. Foi mais um empurrão do que qualquer outra coisa, não foi um soco como querem alegar, e ficou por aí. Foi uma reação a um comentário, mas é só isso; se eu o encontrar, obviamente vou pedir desculpas a ele pessoalmente”, acrescentou.