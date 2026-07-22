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“É claro que sinto muito” - o assistente técnico da Argentina explica como o confronto com Dani Olmo deu errado na acirrada derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo
Ayala admite arrependimento pelo confronto em Nova Jersey
Após a derrota da Argentina por 1 a 0 para a Espanha na prorrogação da final, o assistente de Lionel Scaloni, Ayala — que disputou 115 partidas pela seleção argentina e foi medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2004 —, admitiu que seu comportamento foi impróprio ao empurrar Dani Olmo durante o tumulto pós-jogo. Em entrevista ao Esports Migdia, na Valencia Capital Radio, o ex-zagueiro não apresentou desculpas, reconhecendo que não conseguiu manter a compostura profissional durante o final acirrado do torneio.
“Obviamente, peço desculpas. Dada a posição que ocupo, não posso permitir que um sentimento, ou o que eu possa receber da outra parte, altere meu humor e minhas ações. Estou arrependido; para mim, essas são coisas que ficam para trás e pronto”, confessou Ayala. Ele se apressou em esclarecer que, embora as imagens parecessem agressivas, o incidente não foi tão grave quanto algumas reportagens sugeriram, embora ele continue comprometido em fazer as pazes com o meia espanhol. “Para mim, temos que encerrar o assunto e deixar isso para trás. Foi mais um empurrão do que qualquer outra coisa, não foi um soco como querem alegar, e ficou por aí. Foi uma reação a um comentário, mas é só isso; se eu o encontrar, obviamente vou pedir desculpas a ele pessoalmente”, acrescentou.
- AFP
No calor do momento
Após uma briga generalizada após a partida — desencadeada por um confronto entre Gavi e Leandro Paredes que se transformou em troca de socos envolvendo Rodri e Nahuel Molina —, Ayala tentou intervir. O ex-zagueiro do Valencia, que conquistou dois títulos da La Liga, uma Copa da UEFA e uma Supercopa da Europa com o clube, afirmou que sua intenção inicial era acalmar a tensão crescente, embora a alta intensidade tenha acabado levando à perda de compostura. “É uma pena, e é preciso assumir a responsabilidade pelos fatos e pelas ações em campo. Quando a partida termina, o que vejo é uma briga no meio do campo, e corremos para buscar nossos jogadores para que aquilo acabasse ali, porque não é assim que agimos”, comentou o ex-jogador do Valencia.
Ayala assumiu total responsabilidade pelo incidente, reconhecendo que os treinadores devem manter a calma, independentemente da provocação ou do que está em jogo. “Assumo total responsabilidade pelo que fiz. Minha intenção era ir lá e separar as pessoas, essa era minha intenção, mas às vezes você se depara com situações que acontecem quando seu coração está a mil, mas isso não é desculpa. Dada a posição que ocupo, meu comportamento tem que ser diferente, não importa o que eu receba. Eric García também estava lá, e eu simplesmente disse ao Eric que entrei apenas para separar as pessoas e parabenizá-las, nada mais”, explicou o assistente técnico durante a entrevista franca.
Elogios à Espanha de De la Fuente
Apesar da derrota da Argentina — que conseguiu apenas dois chutes a gol, contra os 20 da Espanha —, Ayala reconheceu que a equipe de Luis de la Fuente foi superior. “Eles foram superiores e mereceram o título da Copa do Mundo. Esse era o meu desejo e a minha intenção. Para mim, fica por aí; o que aconteceu em campo fica em campo. A Espanha foi melhor e conquistou a Copa do Mundo jogando um futebol muito bonito, que agrada a muita gente”, admitiu.
No entanto, Ayala expressou frustração com a narrativa em torno da seleção argentina, sugerindo que muitas vezes há um viés negativo contra ela. “Isso já aconteceu milhares de vezes, mas não sei por que, ultimamente, e ainda mais com a nossa seleção — não sei se é uma campanha ou algo assim —, houve uma certa ‘animosidade’, desejando que nossa equipe não se saísse bem, que jogássemos um tipo diferente de futebol... É o futebol que a gente sente, jogamos para levar alegria ao nosso povo. Eles procuram motivos para tornar tudo negativo em relação à Argentina. Há milhares de gestos de jogadores espanhóis que eles não mostram, e é preciso haver jornalismo de verdade”, afirmou.
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Negar a falta de respeito
Uma das principais críticas após a final foi a imagem da seleção argentina que parecia estar de costas durante a entrega do troféu. Ayala esclareceu que se tratou de um mal-entendido relacionado a questões familiares e logísticas, e não a um sinal de desrespeito. “Estávamos bem ali, bem perto dos jogadores espanhóis enquanto eles comemoravam, esperando que preparassem o palco para que pudessem receber a Copa. Alguns familiares tiveram problemas nas arquibancadas, então fomos verificar se estava tudo bem e ficamos daquele lado com o nosso pessoal. Foi uma forma de agradecer a eles, já que fizeram um enorme sacrifício longe de casa. Estávamos de costas, mas tínhamos o telão à nossa frente, e vários de nós nos viramos para assistir àquele momento; vimos tudo, estávamos lá, e é só isso. Não foi por maldade”, esclareceu ele.
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