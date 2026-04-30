Mais uma vez com emoção! Leon Goretzka vê nos caçadores do triplo do FC Bayern um reflexo daqueles triplos vencedores que conquistaram o título do campeonato, a Copa da Alemanha e a Copa da Alemanha em 2020 — e acredita que há boas chances de reviver essa façanha, seis anos depois, com tudo o que ela envolve.
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"É algo que não dá para imaginar de fora!" Leon Goretzka destaca uma particularidade do FC Bayern
"Estou com muita vontade de repetir o feito de 2020, mas desta vez com nossos torcedores. Seria uma experiência totalmente diferente", disse Goretzka, que deixará o Bayern no meio do ano após oito anos, à revista do clube 51. Na conquista de seu primeiro triplo, há seis anos, havia uma pandemia, e a vitória na Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain (1 a 0) em Lisboa aconteceu diante de um estádio vazio.
Mas, em termos esportivos, há paralelos. A “autoconfiança” daquela época “voltou nas últimas semanas”, comentou Goretzka. Isso não é garantia do título na Liga dos Campeões, “mas há aquele sentimento especial que, com sorte, você tem talvez uma ou duas vezes na carreira. Temos um time em que todas as peças se encaixam. Temos qualidade individual e, ao mesmo tempo, essa fome, essa disposição para correr.”
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Goretzka elogia o FC Bayern: "É algo muito especial!"
Após sua despedida, ele vai olhar para trás com "gratidão" por "um período maravilhoso, intenso e especial, do qual com certeza sentirei saudades". O que há de especial no Bayern? "De fora, não dá para imaginar o quanto o vestiário é acolhedor", disse Goretzka.
“Sim, é incrivelmente competitivo, exige-se muito de você – mas, ao mesmo tempo, me senti acolhido desde o primeiro dia”, contou ele. “O fato de poder disputar os maiores títulos do futebol em um ambiente tão familiar, essa combinação é muito especial.”
E o jogador de 31 anos, que estaria prestes a fechar acordo com o AC Milan, espera sinceramente que isso continue assim. “É preciso preservar o ‘Mia san mia’, a tocha deve sempre ser passada adiante.”
Leon Goretzka: Estatísticas do FC Bayern de Munique nesta temporada
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