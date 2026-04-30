"É algo que não dá para imaginar de fora!" Leon Goretzka destaca uma particularidade do FC Bayern

"Estou com muita vontade de repetir o feito de 2020, mas desta vez com nossos torcedores. Seria uma experiência totalmente diferente", disse Goretzka, que deixará o Bayern no meio do ano após oito anos, à revista do clube 51. Na conquista de seu primeiro triplo, há seis anos, havia uma pandemia, e a vitória na Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain (1 a 0) em Lisboa aconteceu diante de um estádio vazio.

Mas, em termos esportivos, há paralelos. A “autoconfiança” daquela época “voltou nas últimas semanas”, comentou Goretzka. Isso não é garantia do título na Liga dos Campeões, “mas há aquele sentimento especial que, com sorte, você tem talvez uma ou duas vezes na carreira. Temos um time em que todas as peças se encaixam. Temos qualidade individual e, ao mesmo tempo, essa fome, essa disposição para correr.”