Dunga opina sobre eventual convocação de Neymar para Copa do Mundo: "não vai aceitar ser reserva"

O ex-técnico da seleção brasileira, Dunga, comentou sobre a possível convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 e foi direto ao abordar o tema: tecnicamente, não há o que discutir, mas o condicionamento físico será determinante.

Em entrevista ao canal de YouTube do jornalista Duda Garbi, o treinador ressaltou que a decisão final passa pelo próprio jogador e por sua capacidade de estar em um nível competitivo adequado.

"Como jogador, como técnica, não tem discussão. Não tem discussão. Quem vai dizer se ele vai ou não para a Copa do Mundo é ele. Para ir para uma Copa do Mundo, tem que estar (no mínimo) 80%. Não digo nem 100%, (tem que estar) 80% no mínimo um jogador da qualidade dele, porque tecnicamente ele é um espetáculo".