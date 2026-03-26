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Gabriel Marin

Dunga opina sobre eventual convocação de Neymar para Copa do Mundo: "não vai aceitar ser reserva"

Dunga
Neymar
Brasil
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Ex-técnico da seleção brasileira destaca qualidade técnica do camisa 10, mas levanta dúvidas sobre condição física e impacto no grupo

O ex-técnico da seleção brasileira, Dunga, comentou sobre a possível convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 e foi direto ao abordar o tema: tecnicamente, não há o que discutir, mas o condicionamento físico será determinante.

Em entrevista ao canal de YouTube do jornalista Duda Garbi, o treinador ressaltou que a decisão final passa pelo próprio jogador e por sua capacidade de estar em um nível competitivo adequado.

"Como jogador, como técnica, não tem discussão. Não tem discussão. Quem vai dizer se ele vai ou não para a Copa do Mundo é ele. Para ir para uma Copa do Mundo, tem que estar (no mínimo) 80%. Não digo nem 100%, (tem que estar) 80% no mínimo um jogador da qualidade dele, porque tecnicamente ele é um espetáculo".

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    "Não vai aceitar ser reserva"

    Apesar de reconhecer o talento do atacante, Dunga foi enfático ao descartar a possibilidade de Neymar aceitar um papel secundário na equipe.

    Segundo ele, a competitividade do jogador torna inviável a ideia de levá-lo apenas como opção no banco, algo frequentemente sugerido em debates esportivos: "E aí eu vejo os caras falarem... 'leva ele para ficar na reserva'. Não vai ficar na reserva, filho... O cara é competitivo. Ele é competitivo, gosta de ganhar, gosta de desafio. Ele não vai aceitar".

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    O treinador ainda aprofundou o raciocínio, destacando o perfil de Neymar dentro de campo: "Ele vai ver um cara errando uma jogada e vai falar 'Pô, eu quero jogar, meu'. Botou numa Copa do Mundo, quem é que quer ir numa Copa do Mundo e ficar só assistindo? Ninguém... O cara quer jogar".

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    O "efeito Neymar" no ambiente do grupo

    Outro ponto levantado por Dunga é o impacto psicológico que a presença de um jogador do calibre de Neymar pode causar no restante do elenco, especialmente se estiver no banco.

    Para ilustrar, ele relembrou sua passagem pelo Internacional, quando enfrentou questionamentos semelhantes sobre D’Alessandro: "Aí você imagina um jogador... Copa do Mundo, 100 mil pessoas, o Brasil te olhando... O cara erra uma jogada, olha para o banco e está o Neymar... A imprensa e a torcida vão: 'Aaaah, Neymar, Neymar'. O jogador tem que ter estrutura".

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    Difícil deixar de fora

    Por fim, Dunga reforçou a complexidade da situação: caso Neymar esteja em condições de ser convocado, dificilmente será para ocupar um papel secundário.

    "Vai ter que jogar. É muito difícil deixar um cara desse tamanho na reserva. Não tem como".

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