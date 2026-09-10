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Pedro Augusto Dias

Dorival planeja São Paulo com força máxima para clássico paulista antes de decisão contra o Boca

Brasileirão
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São Paulo x Boca Juniors

Tricolor encara o Palmeiras no sábado (12), pelo Brasileirão, e terá apenas três dias até o duelo decisivo com os argentinos pela Copa Sul-Americana

O São Paulo terá uma semana de decisões em duas frentes. Depois de perder por 1 a 0 para o Boca Juniors, na Bombonera, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, o Tricolor volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado (12), a equipe enfrenta o Palmeiras, no Nubank Parque, pela 27ª rodada, antes de reencontrar os argentinos na terça-feira (15), no Morumbis.

Apesar da proximidade entre os compromissos, Dorival Júnior não pretende abrir mão do clássico paulista. O treinador indicou que a situação do São Paulo no Brasileirão impede uma preservação ampla do elenco e afirmou que a equipe precisa tratar o confronto com o Palmeiras como prioridade antes de voltar a pensar na decisão continental.

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  • Sao Paulo v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Brasileirão exige atenção do Tricolor

    A escolha de Dorival passa também pelo momento do São Paulo na competição nacional. O time encerrou recentemente uma sequência de dez partidas sem vitória no Brasileirão e reagiu com triunfos sobre Red Bull Bragantino e Atlético-MG.

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    Com 33 pontos, o Tricolor ocupa a décima colocação e ainda tenta se afastar definitivamente da parte inferior da tabela. O Palmeiras, por outro lado, está na vice-liderança, com 53 pontos, e disputa diretamente o título do campeonato.

    Diante desse cenário, Dorival entende que não há espaço para tratar o Choque-Rei como um compromisso secundário. A intenção é colocar uma equipe competitiva em campo e só depois do clássico concentrar novamente todas as atenções na Sul-Americana.

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  • Luciano é a principal dúvida

    A situação de Luciano, porém, pode fazer com que o São Paulo tenha pelo menos uma mudança importante no planejamento. O atacante deixou a partida contra o Boca após sentir dores na coxa esquerda e relatou ter sofrido uma fisgada durante o segundo tempo.

    A tendência é que o camisa 10 seja preservado diante do Palmeiras para aumentar as chances de estar disponível no duelo de volta contra os argentinos. Apesar do susto, o clube está otimista quanto à presença do jogador na partida de terça-feira (15).

    Luciano vive um dos melhores momentos da temporada. Ele marcou nas vitórias sobre Red Bull Bragantino e Atlético-MG e chegou a 14 gols pelo São Paulo no ano, consolidando-se como o principal goleador da equipe.

    O São Paulo encara o Palmeiras no sábado (12), às 18h30. Três dias depois, na terça-feira (15), às 21h30, recebe o Boca Juniors pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana.

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Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.