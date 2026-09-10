Dorival planeja São Paulo com força máxima para clássico paulista antes de decisão contra o Boca

A situação de Luciano, porém, pode fazer com que o São Paulo tenha pelo menos uma mudança importante no planejamento. O atacante deixou a partida contra o Boca após sentir dores na coxa esquerda e relatou ter sofrido uma fisgada durante o segundo tempo.

A tendência é que o camisa 10 seja preservado diante do Palmeiras para aumentar as chances de estar disponível no duelo de volta contra os argentinos. Apesar do susto, o clube está otimista quanto à presença do jogador na partida de terça-feira (15).

Luciano vive um dos melhores momentos da temporada. Ele marcou nas vitórias sobre Red Bull Bragantino e Atlético-MG e chegou a 14 gols pelo São Paulo no ano, consolidando-se como o principal goleador da equipe.

O São Paulo encara o Palmeiras no sábado (12), às 18h30. Três dias depois, na terça-feira (15), às 21h30, recebe o Boca Juniors pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana.