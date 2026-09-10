Dorival planeja São Paulo com força máxima para clássico paulista antes de decisão contra o Boca

O São Paulo terá uma semana de decisões em duas frentes. Depois de perder por 1 a 0 para o Boca Juniors, na Bombonera, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, o Tricolor volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado (12), a equipe enfrenta o Palmeiras, no Nubank Parque, pela 27ª rodada, antes de reencontrar os argentinos na terça-feira (15), no Morumbis.
Apesar da proximidade entre os compromissos, Dorival Júnior não pretende abrir mão do clássico paulista. O treinador indicou que a situação do São Paulo no Brasileirão impede uma preservação ampla do elenco e afirmou que a equipe precisa tratar o confronto com o Palmeiras como prioridade antes de voltar a pensar na decisão continental.